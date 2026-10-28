Droits et aides sociales

Malus auto : avec votre carte d'invalidité, votre prochaine voiture échappe aux deux taxes, jusqu'à 80 000 €, même pour un SUV

Au moment de payer la carte grise d'une voiture neuve, une ligne fait souvent grimper la facture : celle du malus. Avec votre carte d'invalidité, cette ligne peut tomber à zéro, que vous achetiez une petite citadine ou un gros SUV. Encore faut-il que la carte porte la bonne mention, et qu'elle soit encore valable le jour de l'immatriculation.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Octobre 2026 à 15:23 | mis à jour le 28 Octobre 2026 à 15:23



Deux malus effacés, quelle que soit votre voiture



Selon un seul véhicule par bénéficiaire, y compris en location longue durée. Elle profite aussi au parent dont l'enfant, mineur ou à sa charge dans son foyer fiscal, détient lui-même cette carte. Et comme le relève JeChange, la documentation fiscale n'y ajoute aucune condition d'émissions, de poids ou d'aménagement : une berline essence, un diesel ou un hybride y ont droit, tout comme un SUV lourd.

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Ce que votre carte vous épargne sur un SUV Le mot « malus » reste abstrait tant que vous n'avez pas regardé le barème. En 2026, il démarre à 50 euros dès 108 grammes de CO2 par kilomètre, puis il grimpe de plus en plus vite : 2 205 euros à 140 grammes, 4 279 euros à 150 grammes et déjà 8 770 euros à 160 grammes, d'après le barème officiel. Tout en haut de l'échelle, le malus sur les émissions et la taxe sur le poids réunis peuvent atteindre 80 000 euros.



Cette taxe sur le poids démarre à 1 500 kilos, à raison de 10 euros par kilo jusqu'à 1 699 kilos, et le tarif monte jusqu'à 30 euros par kilo au-delà de deux tonnes. Prenons un SUV qui émet 150 grammes et pèse 1 650 kilos : ses 151 kilos taxés coûtent 1 510 euros, qui s'ajoutent aux 4 279 euros du malus, soit 5 789 euros que votre carte efface (le calcul est le nôtre). L'addition s'alourdira encore au 1er janvier 2027 : le barème inscrit par la loi de finances pour 2025 fera démarrer le malus dès 103 grammes, avec un plafond de 90 000 euros, sauf si le budget 2027, en discussion au Parlement, en décide autrement.



Votre carte porte-t-elle la bonne mention ? au moins 80 %, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, ou une pension d'invalidité de 3e catégorie.



Si vous percevez l'allocation personnalisée d'autonomie, l'Apa, au titre du GIR 1 ou 2, la mention invalidité peut vous être attribuée à titre définitif, comme l'a rappelé le ministère chargé des personnes handicapées en réponse à un député. Si vous demandez la carte en même temps que l'Apa, elle figure sur le même formulaire ; si vous touchez déjà l'Apa, c'est votre département qui vous remettra un formulaire spécifique. Nous pensons aussi aux couples dont l'un des conjoints est très dépendant : c'est par le titulaire de la carte que la voiture doit être acquise.



Une échéance s'ajoute à tout cela. L'ancienne carte d'invalidité, remplacée par la carte mobilité inclusion, ne restera valable que jusqu'au 31 décembre 2026, selon Service Public, qui compte une dizaine de jours en moyenne pour recevoir la nouvelle carte une fois qu'elle est accordée. Si la livraison de votre voiture est prévue l'an prochain, mieux vaut donc lancer la demande sans attendre.

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Carte mobilité inclusion : vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour éviter une amende de 1 500 € Regardez d'abord ce qui est écrit sur votre carte, car les mentions ne se valent pas. Seule la mention invalidité ouvre l'exonération, et une carte qui porte uniquement la mention priorité ou la mention stationnement n'y donne pas droit. Cette mention suppose un taux d'incapacité permanente d', reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, ou une pension d'invalidité de 3e catégorie.Si vous percevez l'allocation personnalisée d'autonomie, l'Apa, au titre du GIR 1 ou 2, la mention invalidité peut vous être attribuée à titre définitif, comme l'a rappelé le ministère chargé des personnes handicapées en réponse à un député. Si vous demandez la carte en même temps que l'Apa, elle figure sur le même formulaire ; si vous touchez déjà l'Apa, c'est votre département qui vous remettra un formulaire spécifique. Nous pensons aussi aux couples dont l'un des conjoints est très dépendant : c'est par le titulaire de la carte que la voiture doit être acquise.Une échéance s'ajoute à tout cela. L'ancienne carte d'invalidité, remplacée par la carte mobilité inclusion, ne restera valable que jusqu'au, selon Service Public, qui compte une dizaine de jours en moyenne pour recevoir la nouvelle carte une fois qu'elle est accordée. Si la livraison de votre voiture est prévue l'an prochain, mieux vaut donc lancer la demande sans attendre.

À la revente, ce qui changera le 1er janvier Le jour de la carte grise, tout tient en un geste : joindre une copie de votre carte à la demande d'immatriculation, en ligne ou chez le professionnel qui s'en charge pour vous. Le malus n'est alors pas ajouté aux autres taxes. Avant de payer, jetez tout de même un œil à la ligne Y.3 du récapitulatif, celle qui affiche le montant des taxes écologiques : elle doit indiquer zéro.



Sauf que la règle changera pour la revente. À partir du 1er janvier 2027, en application de la loi de finances pour 2026, une voiture qui a échappé au malus grâce à la carte de son propriétaire y sera soumise si elle est revendue à un acheteur qui n'y a pas droit, indique la doctrine fiscale publiée par Bercy. Sont visées les voitures immatriculées depuis le 1er janvier 2015, d'après L'argus. C'est l'acheteur qui paiera, à sa propre carte grise, avec une décote qui grandit avec l'âge du véhicule et annule la taxe au-delà de quinze ans, selon la grille reprise par le site spécialisé Eplaque.



Pour vous, la carte reste un vrai avantage au moment de l'achat. Mais le jour où votre voiture changera de mains, il vaudra mieux prévenir votre acheteur, qui découvrirait sinon la facture au guichet de la carte grise.