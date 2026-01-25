Mobilité Carte mobilité inclusion : vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour éviter une amende de 1 500 € Si vous possédez encore une ancienne carte d'invalidité, de priorité ou de stationnement pour personnes handicapées délivrée avant 2017, vous devez impérativement la remplacer avant le 31 décembre 2026. Passé cette date, son utilisation pourra faire l'objet d'une verbalisation. Voici ce qu'il faut faire pour éviter de perdre vos droits.

Des millions de Français concernés par cette échéance 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) remplace progressivement les anciennes cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. Ces anciens titres, reconnaissables à leur format papier plastifié et à leur couleur bleue pour la carte de stationnement, ont été maintenus valides pendant une période de transition de près de dix ans.



Cette période touche désormais à sa fin. Les personnes qui possèdent encore une de ces anciennes cartes, qu'elle soit à durée limitée ou à durée définitive, doivent savoir qu'elles ne seront plus valables après le 31 décembre 2026. Cette échéance concerne potentiellement des centaines de milliers de Français en situation de handicap ou de perte d'autonomie.

Avant Jusqu'au 31/12/2026 📄 Format Papier plastifié ⚠️ Sécurité Facilement falsifiable 📅 Validité Expire fin 2026 Après CMI nouvelle génération 💳 Format Carte bancaire sécurisée ✅ Sécurité Flashcode anti-fraude 📅 Validité 1 à 20 ans (ou à vie)



La nouvelle CMI se présente sous un format carte bancaire (voir notre image d'illustration), fabriqué exclusivement par l'Imprimerie nationale. Elle comporte un flashcode sécurisé qui permet aux forces de l'ordre de vérifier instantanément son authenticité et sa validité. Cette innovation vise notamment à lutter contre la fraude aux cartes de stationnement, un phénomène qui pénalisait les véritables bénéficiaires. Depuis le, la carte mobilité inclusion (CMI) remplace progressivement les anciennes cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. Ces anciens titres, reconnaissables à leur format papier plastifié et à leur couleur bleue pour la carte de stationnement, ont été maintenus valides pendant une période de transition de près de dix ans.Cette période touche désormais à sa fin. Les personnes qui possèdent encore une de ces anciennes cartes, qu'elle soit à durée limitée ou à durée définitive, doivent savoir qu'elles ne seront. Cette échéance concerne potentiellement des centaines de milliers de Français en situation de handicap ou de perte d'autonomie.La nouvelle CMI se présente sous un format carte bancaire (voir notre image d'illustration), fabriqué exclusivement par l'Imprimerie nationale. Elle comporte un flashcode sécurisé qui permet aux forces de l'ordre de vérifier instantanément son authenticité et sa validité. Cette innovation vise notamment à lutter contre la fraude aux cartes de stationnement, un phénomène qui pénalisait les véritables bénéficiaires.

Ce que vous risquez si vous n'agissez pas à temps La MDPH de la Loire a ainsi clairement alerté les usagers : « À compter de cette date, l'utilisation de ces anciennes cartes pourra faire l'objet d'une verbalisation ». Ce message est repris par de nombreuses MDPH à travers la France.



Concrètement, si vous continuez à utiliser votre ancienne carte après le 31 décembre 2026, vous vous exposez à plusieurs risques. Votre stationnement sur une place réservée aux personnes handicapées ne sera plus considéré comme légitime, ce qui peut entraîner une contravention de 135 euros. Pire encore, l'usage d'une carte devenue invalide est assimilé à un usage indu, passible d'une amende de 5e classe pouvant atteindre 1 500 euros.



Au-delà de l'aspect financier, vous perdrez tous les avantages liés à votre carte : gratuité du stationnement, accès prioritaire aux places assises dans les transports en commun, avantages fiscaux pour la CMI invalidité (notamment la demi-part supplémentaire pour l'impôt sur le revenu), et réductions tarifaires SNCF ou RATP.

Qui est concerné par cette obligation Trois catégories de personnes doivent impérativement effectuer cette démarche avant la fin de l'année 2026.



Les titulaires d'une carte d'invalidité délivrée avant 2017 doivent demander la CMI mention « invalidité ». Cette carte est attribuée aux personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou bénéficiant d'une pension d'invalidité de 3e catégorie. Elle ouvre droit à des avantages fiscaux et à des réductions dans les transports.



Les titulaires d'une carte de priorité, anciennement appelée « carte station debout pénible », doivent demander la CMI mention « priorité ». Elle concerne les personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % mais pour lesquelles la station debout est pénible.



Enfin, les titulaires d'une carte européenne de stationnement de couleur bleue doivent demander la CMI mention « stationnement ». Cette carte permet de se garer gratuitement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public, sans limitation de durée (certaines communes peuvent fixer un maximum de 12 heures minimum).



Point important : il est possible de cumuler deux CMI, par exemple une CMI invalidité et une CMI stationnement.



À noter : si votre ancienne carte comporte une date de fin de validité antérieure au 31 décembre 2026, vous devez la remplacer avant cette date d'expiration.

Comment effectuer votre demande de CMI 4 mois, mais certains départements connaissent des retards pouvant aller jusqu'à 6 mois. Il est donc vivement recommandé d'anticiper votre demande.

Étape 1 Formulaire 📄 Document à remplir Cerfa 15692*01 Étape 2 Médical 🏥 À joindre obligatoirement Certificat médical < 12 mois Étape 3 Envoi 📧 Transmission du dossier MDPH de votre département Étape 4 Réception ⏱️ Délai de réponse 4 mois maximum

Le dossier comprend le formulaire Cerfa 15692*01, disponible sur Service-public.gouv.fr ou auprès de votre MDPH. Vous devez joindre un certificat médical de moins de 12 mois, une photocopie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. De nombreuses MDPH proposent désormais un dépôt en ligne via leur téléservice.



Pour les personnes âgées de 60 ans et plus bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la procédure est simplifiée. La demande peut être faite directement auprès des services du département. Pour les bénéficiaires de l'APA classés en GIR 1 ou GIR 2, l'attribution de la CMI mentions « invalidité » et « stationnement » est automatique.



La CMI est gratuite lors de la première demande. Seule la demande d'un duplicata en cas de perte ou de vol est facturée 10 euros. Une fois votre demande acceptée, comptez environ 10 jours pour recevoir votre nouvelle carte. Vous pouvez suivre l'avancement de la fabrication sur le portail de l'Imprimerie nationale.



Pour plus d'informations ou pour télécharger le formulaire, consultez le site La demande de carte mobilité inclusion s'effectue auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de votre lieu de résidence. Le délai légal de traitement est de, mais certains départements connaissent des retards pouvant aller jusqu'à 6 mois. Il est donc vivement recommandé d'anticiper votre demande.Le dossier comprend le formulaire Cerfa 15692*01, disponible sur Service-public.gouv.fr ou auprès de votre MDPH. Vous devez joindre un certificat médical de moins de 12 mois, une photocopie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. De nombreuses MDPH proposent désormais un dépôt en ligne via leur téléservice.Pour les personnes âgées debénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la procédure est simplifiée. La demande peut être faite directement auprès des services du département. Pour les bénéficiaires de l'APA classés en, l'attribution de la CMI mentions « invalidité » et « stationnement » est automatique.La CMI estlors de la première demande. Seule la demande d'un duplicata en cas de perte ou de vol est facturée 10 euros. Une fois votre demande acceptée, comptez environpour recevoir votre nouvelle carte. Vous pouvez suivre l'avancement de la fabrication sur le portail de l'Imprimerie nationale.Pour plus d'informations ou pour télécharger le formulaire, consultez le site Service-public.gouv.fr ou contactez directement votre MDPH.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, janvier 2026

- Handicap.gouv.fr, janvier 2026

- Mon Parcours Handicap (monparcourshandicap.gouv.fr), janvier 2026

- MDPH de la Loire, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 25/01/2026 à 13:52



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