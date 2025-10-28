Mobilité

Atchoum : transport solidaire pour personnes âgées en milieu rural

De nombreuses personnes âgées qui préfèrent vieillir chez elles, à la campagne, sont confrontées à un manque flagrant et structurel de transports, freinant leur activité au quotidien et contribuant à accroître leur isolement. Dans ce contexte, l’association Atchoum leur permet de rester mobiles sans grever leur budget ni celui de leur commune. Explications.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/10/2025

© Dragana Gordic/Shutterstock
Cette association Atchoum a été créée en 2019 par Vincent Desmas, ayant été lui-même été confronté à un problème de mobilité (ce genre de solution émane souvent d’un véritable manque vécu par une personne).
 
De quoi s’agit-il exactement ? Atchoum est une solution de transport solidaire pour les habitants des campagnes et s’appuie sur les communautés de communes pour proposer un système de mise en relation entre conducteurs volontaires désireux de rendre service (souvent de jeunes retraités) et passagers ne pouvant pas se déplacer au quotidien (souvent des ainés) ou pour des rendez-vous ponctuels. 
 
Tout d’abord, un numéro de téléphone permet aux bénéficiaires de demander un trajet de vive voix plutôt que par internet ou appli mobile. Et cela plaît aux ainés : 60% des demandes sont en effet opérées par ce canal.
 
Le numéro national -le même pour tout le monde- est réservé aux communautés de communes qui choisissent de s’abonner à la plateforme. Les habitants y accèdent gratuitement. Un outil qui permet de dépasser l’exclusion numérique des plus âgés.
Ensuite, des tickets mobilités permettent de s’affranchir du paiement par carte bancaire. A ce titre, plus de 70% des utilisateurs choisissent de se les procurer via leur collectivité. Le carnet de 10 ticket est réglable par chèque ou en liquide.
 
Numérotés, les tickets sont consommés au fur et à mesure des réservations de trajets auprès d’Atchoum. De leur côté, les conducteurs se voient indemnisés par virement sans aucune démarche à réaliser.
 
Si la commune (800 au total dans 32 départements) le souhaite, elle peut vendre ces tickets à un coût inférieur au coût d’achat, pour soutenir ses administrés aux revenus modestes.  
 
« La solution améliore la qualité de vie de l’usager et contribue à rompre son isolement social. Bien souvent il noue une relation amicale avec le conducteur ; celui-ci joue le jeu parce qu’il aime rendre service et créer du lien » précise Vincent Desmas, fondateur et dirigeant d’Atchoum.
 
Et de poursuivre : « pour la collectivité confrontée à l’austérité budgétaire, Atchoum est une solution de mobilité à bas coût, loin des investissements nécessaires à la création d’un transport public. Enfin, en réduisant le nombre d’accidents de la route et/ou le recours à des moyens de transport payés par la sécurité sociale, Atchoum allège les charges de l’État ».
 
Aujourd’hui, elle travaille étroitement avec les élus locaux désireux de proposer une solution à leurs administrés (principalement âgés mais pas uniquement) ne pouvant se déplacer. En plein déploiement dans l’Hexagone, l’association espère doubler ses implantations à court terme.



