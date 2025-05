Stopalisolement.fr : participation record pour ce 4ème concours de poésie pour les personnes fragiles Avec plus de 350 poèmes et plus de 2.000 participants, le 4ème concours de poésie

Ensemble.stopalisolement.fr a connu un succès inédit, suscitant un bel élan collectif entre janvier et avril. Un jury intergénérationnel, composé de personnes âgées, de collégiens, d’étudiants, de services civiques et d’associations, s’est rassemblé le 26 mai dernier pour choisir les poésies primées. Les résultats seront dévoilés fin juin, début juillet. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/05/2025

Fidèle à sa vocation, le concours a permis cette année encore, en leur permettant d’exprimer leur talent créatif, de créer du lien entre personnes vulnérables, du fait de l’âge, de la maladie ou du handicap et de les aider à sortir l'isolement dont elles peuvent souffrir.



Au cours d’une journée studieuse, mais aussi festive, à l’Ehpad Grenelle, Les chemins d’Espérance (Paris 15e), les membres du jury ont travaillé pour sélectionner les plus belles poésies de cette édition.



Pour cette nouvelle édition, ce concours de poésie a bénéficié du soutien de la comique Anne Roumanoff. Artiste populaire, engagée de longue date dans des causes humaines, elle s’investit particulièrement dans le soutien aux soignants, ces piliers de notre société qui œuvrent souvent dans l’ombre.



Son attachement aux valeurs de solidarité, de bienveillance et de lien social fait d’elle une ambassadrice naturelle pour ce concours, qui met les mots au service du rapprochement humain.



L’implication d’Anne Roumanoff donne à cette édition une dimension encore plus forte. Par sa notoriété, elle contribue à valoriser celles et ceux qui participent, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes à domicile ou en établissement, soignants et/ou aidants. Elle préfacera le recueil 2025 et remettra son prix coup de cœur.



« J’ai accepté avec joie d’être la marraine du 4e concours car je crois profondément au pouvoir des mots pour créer du lien. La poésie, comme l’humour, est un moyen d’expression qui nous touche tous et rassemble. Avec ce concours, nous luttons contre l’isolement en invitant chacun, quel que soit son âge ou sa situation, à partager un moment d’émotion, de création, et surtout de rencontre » remarque l’artiste.



Pour rappel, ce concours de poésie fondé par Solenne Brugère et Delphine Dupré-Lévêque a été créé pour lutter contre l’isolement des personnes accompagnées en situation de vulnérabilité et surtout leur donner la possibilité d’exprimer leur talent créatif. Un objectif, donner de la visibilité aux plus invisibles et reconnaître l’implication quotidienne des aidants notamment professionnels.



Qui participe ? : Toute personne vulnérable en raison de son âge, sa maladie, son handicap, accompagnée à domicile par un service ou dans un établissement pour personnes âgées ou handicapée ou vivant en habitat partagé/inclusif.



Les poèmes peuvent s’écrire en solo, en duo en trio…, en collectif et intergénérationnel (avec des élèves, des services civiques, etc.). Les poètes primés seront reçus au ministère de la Santé et des Solidarités le 8 octobre 2025 et leurs poésies seront éditées, comme les années précédentes, aux éditions Ramsay.







