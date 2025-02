Alzjunior.org : un site d'information sur Alzheimer qui s'adresse aux enfants À l’approche de la 27ème Semaine du Cerveau qui aura lieu du 10 au 16 mars 2025, la Fondation Vaincre Alzheimer réaffirme son engagement pour la prévention et la sensibilisation des familles sur la maladie d’Alzheimer, à travers l’actualisation de son site AlzJunior.org. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 24/02/2025

Créé par la Fondation Vaincre Alzheimer, AlzJunior.org se veut « un site ludique et informatif destiné aux enfants de 8 à 12 ans pour expliquer la maladie d’Alzheimer ». Il vise à sensibiliser les plus jeunes à la maladie et à aider les familles à en parler sans tabou. Ce qui peut s’avérer « pratique » lorsqu’un grand-parent tombe malade par exemple.



Dans la pratique, ce site propose des ressources pédagogiques sur la maladie, ses mécanismes et ses conséquences, adaptées au jeune public. Il fournit également des conseils pour prévenir le déclin cognitif en adoptant une bonne hygiène de vie pour maintenir un cerveau en bonne santé.



Pour rendre cet apprentissage plus interactif, les enfants y trouvent des bandes dessinées et des jeux expliquant la maladie. Par ailleurs, afin d’aller plus loin dans la compréhension, des experts scientifiques de la Fondation Vaincre Alzheimer répondent régulièrement aux questions des enfants.



Autre point : le site propose des activités à réaliser en famille, ainsi que des recommandations de livres. En complément du site, la brochure intitulée “Alzheimer, une histoire de cerveau” informe les enfants sur la prévention de la maladie.



Le site est enrichi avec de nouveaux contenus pédagogiques ; une attention particulière est portée à la mise à jour des informations scientifiques afin de garantir aux jeunes visiteurs des explications claires et adaptées.



L’objectif de sensibilisation d'AlzJunior se concrétise sur le terrain à travers des initiatives favorisant le lien intergénérationnel et rendant accessible à tous les mécanismes scientifiques complexes de la maladie.







