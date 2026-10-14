APL gelées en 2027 : Bercy prévoit de revaloriser le minimum vieillesse, pas l'aide au logement que la Caf verse à l'Ehpad de votre parent

Ce n'est pas la première tentative. Le gouvernement avait prévu le même gel dans le budget 2026, avant d'y renoncer : un amendement a rétabli la revalorisation, et les aides ont bien augmenté de 1,15 % le 1er octobre 2026. Pour l'ALS, cette hausse n'apparaîtra d'ailleurs que sur le virement du 5 novembre, qui couvre le mois d'octobre. L'APL versée à un établissement conventionné l'est, elle, le 25 du mois concerné, selon le guide du bailleur de la Caf.Reste que rien n'oblige le scénario de 2026 à se répéter. Le projet de budget prévoit lui-même une porte de sortie, puisqu'un simple décret pourrait rétablir la revalorisation. Le texte est en cours d'examen, et les députés comme les sénateurs peuvent encore modifier ou supprimer la mesure. Je vous invite à lire avec prudence les titres qui présentent ce gel comme acquis : à la date où nous écrivons, il n'est pas voté.Pour une famille qui accompagne un parent en Ehpad, l'enjeu se lit à côté de la facture. Le prix de l'hébergement, lui, évolue chaque année : en 2026, un arrêté du 24 décembre 2025 a plafonné sa hausse àdans les Ehpad non habilités à l'aide sociale, après 3,21 % en 2025. Dans un Ehpad conventionné APL, la part de la facture assimilée au loyer obéit aux règles de la convention, et le plafond ne vaut que pour les autres prestations. Le plafond de 2027 sera fixé de la même manière, par arrêté. Si l'aide au logement reste sur le barème de 2026, l'écart entre le prix de la chambre et ce que la Caf prend en charge se creusera à chaque hausse, même de quelques euros.