APL gelées en 2027 : Bercy prévoit de revaloriser le minimum vieillesse, pas l'aide au logement que la Caf verse à l'Ehpad de votre parent

APL gelées en 2027 : ce que prévoit vraiment le budget
Le texte ne baisse aucune aide, et c'est justement ce qui le rend si discret. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre, propose de ne pas revaloriser l'an prochain les aides personnelles au logement. Rien ne disparaîtrait du relevé de la Caf. Mais l'aide cesserait de suivre les loyers pendant un an.
Ces aides sont revalorisées chaque 1er octobre selon l'indice de référence des loyers, rappelle le ministère de l'Économie dans sa présentation du budget. En 2026, la hausse a été de 1,15 %, et elle porte sur les paramètres du calcul, pas sur le montant versé. Pour une personne seule dont le loyer dépasse le plafond retenu par la Caf, Selectra en a chiffré l'effet à 3 à 4 € par mois. C'est l'ordre de grandeur de ce qu'une année blanche retirerait en 2027, si les loyers progressaient au même rythme.
Le gel toucherait du monde. D'après les données de la Cnaf reprises par SeLoger, plus de 5,5 millions de personnes perçoivent une aide au logement, dont 2,7 millions au titre de l'APL. La Cour des comptes évaluait en 2025 le montant moyen de l'APL à 219 € par mois. Pour un ménage qui vit avec une petite pension, cette somme pèse davantage que la revalorisation dont il serait privé.
Ces aides sont revalorisées chaque 1er octobre selon l'indice de référence des loyers, rappelle le ministère de l'Économie dans sa présentation du budget. En 2026, la hausse a été de 1,15 %, et elle porte sur les paramètres du calcul, pas sur le montant versé. Pour une personne seule dont le loyer dépasse le plafond retenu par la Caf, Selectra en a chiffré l'effet à 3 à 4 € par mois. C'est l'ordre de grandeur de ce qu'une année blanche retirerait en 2027, si les loyers progressaient au même rythme.
Le gel toucherait du monde. D'après les données de la Cnaf reprises par SeLoger, plus de 5,5 millions de personnes perçoivent une aide au logement, dont 2,7 millions au titre de l'APL. La Cour des comptes évaluait en 2025 le montant moyen de l'APL à 219 € par mois. Pour un ménage qui vit avec une petite pension, cette somme pèse davantage que la revalorisation dont il serait privé.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
Pourquoi l'aide de votre parent en Ehpad est concernée
La plupart des titres consacrés au gel parlent des étudiants. Nous avons voulu savoir qui d'autre était visé. Le code de la construction et de l'habitation range sous l'expression « aides personnelles au logement » trois prestations : l'APL, l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale, dite ALS. Or ce sont précisément l'APL et l'ALS que touchent les résidents d'Ehpad.
Le portail public pour les personnes âgées résume la règle en une ligne : l'APL est accordée si l'établissement est conventionné, l'ALS s'il ne l'est pas, et les deux ne se cumulent pas. Elles sont versées par la Caf, ou par la MSA pour les retraités du régime agricole. L'APL est versée chaque mois directement à l'établissement, qui la porte en déduction de la facture. Votre parent ne la voit donc pas passer sur son compte. Qui, dans la famille, regarde vraiment cette ligne de la facture ? C'est ce qui risque de rendre le gel invisible dans beaucoup de familles.
Le portail public pour les personnes âgées résume la règle en une ligne : l'APL est accordée si l'établissement est conventionné, l'ALS s'il ne l'est pas, et les deux ne se cumulent pas. Elles sont versées par la Caf, ou par la MSA pour les retraités du régime agricole. L'APL est versée chaque mois directement à l'établissement, qui la porte en déduction de la facture. Votre parent ne la voit donc pas passer sur son compte. Qui, dans la famille, regarde vraiment cette ligne de la facture ? C'est ce qui risque de rendre le gel invisible dans beaucoup de familles.
Le minimum vieillesse suivra les prix, l'aide au logement non
Le même texte fait un tri qui touche directement les retraités modestes. Bercy précise que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), le RSA et l'allocation aux adultes handicapés seraient revalorisés en fonction de l'inflation en 2027. Un résident d'Ehpad au minimum vieillesse verrait ainsi une de ses ressources suivre les prix, pendant que l'aide qui règle une partie de sa chambre resterait calculée sur le barème d'octobre 2026.
Un gel que le gouvernement avait déjà abandonné une fois
Ce n'est pas la première tentative. Le gouvernement avait prévu le même gel dans le budget 2026, avant d'y renoncer : un amendement a rétabli la revalorisation, et les aides ont bien augmenté de 1,15 % le 1er octobre 2026. Pour l'ALS, cette hausse n'apparaîtra d'ailleurs que sur le virement du 5 novembre, qui couvre le mois d'octobre. L'APL versée à un établissement conventionné l'est, elle, le 25 du mois concerné, selon le guide du bailleur de la Caf.
Reste que rien n'oblige le scénario de 2026 à se répéter. Le projet de budget prévoit lui-même une porte de sortie, puisqu'un simple décret pourrait rétablir la revalorisation. Le texte est en cours d'examen, et les députés comme les sénateurs peuvent encore modifier ou supprimer la mesure. Je vous invite à lire avec prudence les titres qui présentent ce gel comme acquis : à la date où nous écrivons, il n'est pas voté.
Reste que rien n'oblige le scénario de 2026 à se répéter. Le projet de budget prévoit lui-même une porte de sortie, puisqu'un simple décret pourrait rétablir la revalorisation. Le texte est en cours d'examen, et les députés comme les sénateurs peuvent encore modifier ou supprimer la mesure. Je vous invite à lire avec prudence les titres qui présentent ce gel comme acquis : à la date où nous écrivons, il n'est pas voté.
Sur le même sujet :Pour une famille qui accompagne un parent en Ehpad, l'enjeu se lit à côté de la facture. Le prix de l'hébergement, lui, évolue chaque année : en 2026, un arrêté du 24 décembre 2025 a plafonné sa hausse à 0,86 % dans les Ehpad non habilités à l'aide sociale, après 3,21 % en 2025. Dans un Ehpad conventionné APL, la part de la facture assimilée au loyer obéit aux règles de la convention, et le plafond ne vaut que pour les autres prestations. Le plafond de 2027 sera fixé de la même manière, par arrêté. Si l'aide au logement reste sur le barème de 2026, l'écart entre le prix de la chambre et ce que la Caf prend en charge se creusera à chaque hausse, même de quelques euros.
Les APL augmentent de 1,15 % en octobre, mais si vous avez plus de 30 000 € sur vos livrets, la Caf peut réduire votre aide au logement
Les APL augmentent de 1,15 % en octobre, mais si vous avez plus de 30 000 € sur vos livrets, la Caf peut réduire votre aide au logement
Ce que vous pouvez vérifier sur la facture de votre parent
Commencez par la ligne de l'aide au logement sur la facture mensuelle de l'Ehpad. Si elle n'y figure pas, posez deux questions à l'accueil : l'établissement est-il conventionné APL, et votre parent a-t-il déposé une demande d'APL ou d'ALS ? Le formulaire se télécharge sur le site de la Caf ou se demande au personnel administratif de l'établissement. Avez-vous déjà vu cette ligne sur ses factures ?
Si votre parent touche l'ALS, l'aide peut aussi arriver sur son compte bancaire plutôt qu'à l'établissement. Il faut alors la chercher sur ses relevés, ou dans son espace allocataire en ligne. Notez le montant versé le 5 novembre, qui intègre la hausse d'octobre : en le comparant à celui de novembre 2027, vous saurez si le gel a été appliqué.
Sauf que le temps compte. L'aide au logement n'est pas rétroactive : elle est versée à partir du premier jour du mois qui suit la demande, et un mois oublié ne se rattrape pas. Le gel n'empêche personne d'ouvrir un droit, il fige seulement le barème. Une demande déposée en octobre peut encore produire une aide dès novembre.
En 2027, la vraie perte ne sera pas forcément les quelques euros d'une revalorisation manquée. Ce sera plutôt l'aide qui n'a pas été demandée, parce qu'elle ne passait pas par le compte de votre parent et que personne n'a pensé à la réclamer.
Si votre parent touche l'ALS, l'aide peut aussi arriver sur son compte bancaire plutôt qu'à l'établissement. Il faut alors la chercher sur ses relevés, ou dans son espace allocataire en ligne. Notez le montant versé le 5 novembre, qui intègre la hausse d'octobre : en le comparant à celui de novembre 2027, vous saurez si le gel a été appliqué.
Sauf que le temps compte. L'aide au logement n'est pas rétroactive : elle est versée à partir du premier jour du mois qui suit la demande, et un mois oublié ne se rattrape pas. Le gel n'empêche personne d'ouvrir un droit, il fige seulement le barème. Une demande déposée en octobre peut encore produire une aide dès novembre.
En 2027, la vraie perte ne sera pas forcément les quelques euros d'une revalorisation manquée. Ce sera plutôt l'aide qui n'a pas été demandée, parce qu'elle ne passait pas par le compte de votre parent et que personne n'a pensé à la réclamer.