Droits et aides sociales

RSA, AAH, Aspa : la hausse de 2,3 % est attendue en avril 2027, mais votre caisse relèvera votre minimum vieillesse dès janvier, au taux des retraites

Le montant circule largement depuis la fin octobre : RSA, AAH et Aspa grimperaient de 2,3 % au 1er avril 2027, et le minimum vieillesse d'une personne seule passerait à 1 067,59 €. Si vous touchez le minimum vieillesse, ne cochez pas encore le mois d'avril dans votre agenda. Votre allocation obéit à une autre date et à un autre taux, et c'est cette règle-là qui décidera de ce que vous verrez sur votre virement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 5 Novembre 2026 à 09:13 | mis à jour le 5 Novembre 2026 à 09:13



Votre Aspa n'attendra pas le mois d'avril 1 067,59 € par mois pour une personne seule. Le taux vient d'une estimation publiée début octobre pour les minima sociaux, et les montants du RSA et de l'AAH changent bien au printemps. Sauf que l'Aspa, versée par votre caisse de retraite et non par la CAF, ne change pas de montant en avril.



Depuis 2019, la revalorisation de l'Aspa intervient le 1er janvier de chaque année, comme celle des retraites, rappelle la Cnav dans ses circulaires. Seules l'allocation supplémentaire d'invalidité et la majoration pour tierce personne restent revalorisées au 1er avril. En janvier 2026, d'ailleurs, votre minimum vieillesse avait été relevé de 0,9 %, quand le RSA et l'AAH n'ont bougé qu'en avril, de 0,8 %.

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Un taux calé sur votre retraite, pas sur le RSA



Dans son avis sur le projet de budget de la Sécurité sociale, le Conseil de l'âge indique que les retraités les plus modestes garderont une revalorisation alignée sur l'inflation prévisionnelle, estimée à 1,7 %. Le projet de loi prévoit de geler ou de freiner les pensions supérieures à 1 260 € brut par mois, et le minimum vieillesse fait partie des exceptions à ce gel. Si ce taux de 1,7 % se confirme, le plafond de l'Aspa d'une personne seule passerait le 1er janvier à environ 1 061 €, soit près de 18 € de plus par mois, et celui d'un couple à environ 1 648 €.

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Petite retraite : de plus en plus de seniors ont besoin de l'aide de 1 043 € par mois, et la loi qui épargnerait votre maison attend encore le Sénat Nous avons en tête les 2,3 % qui font les gros titres. Or votre Aspa est relevée avec le coefficient qui sert aux retraites de base, calculé sur l'inflation hors tabac des douze derniers mois connus. Pour la hausse de janvier, ces douze mois vont de novembre 2025 à octobre 2026, alors que le taux d'avril sera arrêté fin janvier, sur des indices plus récents.Dans son avis sur le projet de budget de la Sécurité sociale, le Conseil de l'âge indique que les retraités les plus modestes garderont une revalorisation alignée sur l'inflation prévisionnelle, estimée à. Le projet de loi prévoit de geler ou de freiner les pensions supérieures à 1 260 € brut par mois, et le minimum vieillesse fait partie des exceptions à ce gel. Si ce taux de 1,7 % se confirme, le plafond de l'Aspa d'une personne seule passerait le 1er janvier à environ, soit près de 18 € de plus par mois, et celui d'un couple à environ 1 648 €.

Ce que vous verrez sur votre virement de février



Gardez aussi en tête que l'Aspa complète vos revenus au lieu de s'y ajouter. Comme le précise



J'ai voulu savoir si ce décalage vous fait perdre de l'argent. Avec 2,3 % appliqués à partir d'avril, une personne seule aurait gagné 216 € sur l'année 2027 ; avec 1,7 % dès janvier, le gain approcherait 213 €. L'écart tient à trois euros sur l'année, et la hausse vous arrivera trois mois plus tôt.

La hausse de janvier ne se verra pas le 1er janvier sur votre compte. Votre caisse paie la retraite à la fin du mois pour lequel elle est due, le 9 du mois suivant, et l'Aspa arrive avec elle : la nouvelle mensualité apparaîtra sur le virement de début février, hors Alsace-Moselle, où la retraite est versée en début de mois. Pour les allocataires du RSA et de l'AAH, la hausse d'avril n'arrivera qu'avec le versement de début mai.Gardez aussi en tête que l'Aspa complète vos revenus au lieu de s'y ajouter. Comme le précise la fiche de Service-Public consacrée au minimum vieillesse , le montant qui vous est attribué est égal à la différence entre le plafond de l'Aspa et vos revenus par mois. Si votre petite retraite progresse elle aussi en janvier, la part versée au titre de l'Aspa augmentera alors moins que le plafond, mais l'ensemble de vos revenus atteindra le nouveau montant garanti.J'ai voulu savoir si ce décalage vous fait perdre de l'argent. Avec 2,3 % appliqués à partir d'avril, une personne seule aurait gagné 216 € sur l'année 2027 ; avec 1,7 % dès janvier, le gain approcherait 213 €. L'écart tient à trois euros sur l'année, et la hausse vous arrivera trois mois plus tôt.

Et l'APL de votre logement ? L'autre volet de ces projections concerne ceux d'entre nous qui sont locataires. L'article 74 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de ne pas revaloriser l'an prochain les aides personnelles au logement, ni la prime d'activité. Les aides au logement bénéficient à près de 5,8 millions de ménages, et un retraité locataire qui touche à la fois l'Aspa et l'APL verrait alors son Aspa monter en janvier, tandis que son APL ne suivrait pas la hausse des loyers.



Le 4 novembre, les députés ont voté plusieurs amendements pour supprimer ce gel. Leur vote n'a rien de définitif : la mesure peut revenir dans la suite des débats budgétaires, y compris par un recours à l'article 49.3. Si vous vivez avec le minimum vieillesse, le rendez-vous à garder en tête n'est donc pas le 1er avril mais le virement de février, avec un taux définitif fixé en fin d'année, comme le 15 décembre l'an dernier.