Droits et aides sociales

ALD : la prise en charge à 100 % de vos médicaments menacée ? L'Assurance maladie en a déjà exclu une catégorie, et votre mutuelle n'est pas tenue de payer

Une pétition en ligne affirme que l'ALD ne couvrira plus vos soins à 100 %. Si vous êtes en affection de longue durée, la question vous touche directement : la prise en charge de vos médicaments est-elle menacée ? La réponse tient en une ligne de votre ordonnance, et elle n'est pas celle que les pétitions laissent croire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 5 Novembre 2026 à 08:53 | mis à jour le 5 Novembre 2026 à 08:54



ALD : ce que la Drees a chiffré, et ce qui inquiète 19,7 milliards d'euros à l'Assurance maladie en 2025, soit 1 300 euros en moyenne par patient concerné. Il profite à 15 millions de personnes, 22 % des assurés, et ce surcoût a grimpé de 72 % entre 2015 et 2025, soit 5,5 % par an en moyenne, quand la dépense courante de santé progressait de 3,5 % par an.



Depuis leur publication le 7 octobre, ces chiffres nourrissent les débats sur le budget de la Sécurité sociale. Pour l'économiste de la santé Frédéric Bizard, « la progression des dépenses ALD n'est pas soutenable ». Sur les sites de pétitions, des malades chroniques en tirent une conclusion plus radicale : l'une d'elles proclame que l'ALD n'envisage plus de couvrir les soins à 100 %, et appelle à la soutenir.

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Le 100 % a déjà reculé sur certains de vos médicaments Sur un point précis, ces craintes reposent sur un fait réel. Depuis le 1er octobre 2026, un décret du 16 avril a retiré de la prise en charge à 100 % les médicaments dont le service médical rendu est jugé « faible », c'est-à-dire ceux que la Sécurité sociale rembourse à 15 % aux autres assurés. Même prescrits pour votre maladie, ils ne sont plus remboursés qu'à ce taux. Parmi eux figurent des produits courants comme le Spasfon ou le Gaviscon en sachets.



Pour un antispasmodique que nous achetons quelques euros, la différence reste modeste. Sur un traitement pris au long cours, en revanche, elle pèse autrement. La boîte de 56 comprimés de Fampyra, prescrite à certains malades de la sclérose en plaques pour améliorer la marche, coûte 114,19 €, et laisse désormais un ticket modérateur de 97,06 €.



Et ce taux de 15 % ne durera pas. Au 1er janvier 2027, un décret publié en août fera tomber le remboursement de ces médicaments entre 3 et 7 %, l'Uncam, l'union des caisses d'assurance maladie, devant encore fixer le taux exact. Le gouvernement vise 5 %. À ce taux, la part non remboursée d'une boîte de Fampyra passerait à 108,48 €.



Pour le reste de vos soins, le 100 % tient

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Aucune nouvelle réduction générale du remboursement des soins liés aux ALD n'est actée à ce jour. Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 ne contient d'ailleurs aucune mesure qui vise directement le dispositif. Frédéric Bizard lui-même ne réclame pas sa fin : à ses yeux, il faut maintenir une protection totale pour le risque lourd, « mais à condition de réformer ».



Je le dis donc sans détour aux lecteurs inquiets : le titre de la pétition va plus loin que les textes. Le 100 % tient pour l'essentiel de vos soins, et c'est sur une catégorie de médicaments qu'il a reculé.

Pour les autres soins liés à votre maladie, la règle n'a pas changé. La fiche que Service Public consacre à la prise en charge des ALD le rappelle : les soins et les traitements en rapport avec votre ALD sont pris en charge à 100 % sur la base du tarif de la Sécurité sociale, les médicaments à service médical rendu faible figurant désormais parmi les frais qui restent à votre charge. L'ordonnance garde ses deux parties, la partie haute pour les soins en rapport avec l'ALD, la partie basse pour le reste, remboursé aux taux habituels.Aucune nouvelle réduction générale du remboursement des soins liés aux ALD n'est actée à ce jour. Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 ne contient d'ailleurs aucune mesure qui vise directement le dispositif. Frédéric Bizard lui-même ne réclame pas sa fin : à ses yeux, il faut maintenir une protection totale pour le risque lourd, « mais à condition de réformer ».Je le dis donc sans détour aux lecteurs inquiets : le titre de la pétition va plus loin que les textes. Le 100 % tient pour l'essentiel de vos soins, et c'est sur une catégorie de médicaments qu'il a reculé.

Ce que vous pouvez vérifier sur votre ordonnance Le premier réflexe est de regarder vos boîtes. Sur la base de données publique des médicaments, en ligne, chaque présentation affiche son taux de remboursement : un médicament à 15 % dans la partie haute de votre ordonnance fait partie de ceux qui ne sont plus pris en charge à 100 %. Attention, le taux se vérifie présentation par présentation, et parfois indication par indication, car un même nom commercial en porte quelquefois plusieurs.



Le second réflexe concerne votre mutuelle. Un contrat dit « responsable » n'est pas obligé de couvrir les 85 % laissés sur ces médicaments, et c'est votre contrat qui dira si la différence se règle au comptoir de la pharmacie. Si vous bénéficiez de la Complémentaire santé solidaire, ce ticket modérateur reste couvert.



Enfin, ceux d'entre nous dont un traitement coûteux est concerné en parleront à leur médecin avant d'en modifier quoi que ce soit : c'est à lui de dire s'il existe une autre option pour la maladie. Les pétitions n'y changeront rien, alors qu'une question posée en consultation vous évitera une mauvaise surprise en janvier.