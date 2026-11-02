Remboursement des cures thermales : le gouvernement veut confier 200 millions d'euros aux mutuelles, qui ne sont pas tenues de payer votre cure

Un curiste se détend dans un bain bouillonnant pendant que l'agente thermale règle le jet - Illustration générée par IA
Remboursement des cures thermales : ce que le gouvernement veut changer
Le mot « déremboursement » s'étale dans les titres de presse, et la ministre de la Santé le refuse. « Nous ne proposons pas un déremboursement, il s'agit d'une nouvelle répartition entre l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles qui pourront toujours prendre en charge le complément », a soutenu Stéphanie Rist devant le Sénat. Pour vous qui faites une cure thermale, tout tient dans ce « pourront » : une mutuelle qui pourra payer n'est pas une mutuelle qui devra le faire.
La somme en jeu est connue depuis le 8 octobre. Ce jour-là, devant le conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, Stéphanie Rist a annoncé 700 millions d'euros de dépenses transférées aux complémentaires santé en 2027, dont 200 millions d'euros pour les cures thermales conventionnées. L'économie apparaît dans les annexes du projet de budget de la Sécurité sociale, sous la forme d'une baisse du taux de prise en charge des cures. À la mi-octobre, aucune disposition spécifique du texte n'en détaillait les modalités pratiques.
La somme en jeu est connue depuis le 8 octobre. Ce jour-là, devant le conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, Stéphanie Rist a annoncé 700 millions d'euros de dépenses transférées aux complémentaires santé en 2027, dont 200 millions d'euros pour les cures thermales conventionnées. L'économie apparaît dans les annexes du projet de budget de la Sécurité sociale, sous la forme d'une baisse du taux de prise en charge des cures. À la mi-octobre, aucune disposition spécifique du texte n'en détaillait les modalités pratiques.
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Ce que l'Assurance maladie paie aujourd'hui sur votre cure
Aujourd'hui, l'Assurance maladie rembourse le forfait thermal, c'est-à-dire les soins de la cure, à 65 % du tarif conventionnel, et le forfait de surveillance du médecin thermal à 70 %. Ces soins coûtent en moyenne 700 euros, ce qui laisse environ 245 euros de ticket modérateur, la part qui reste à votre charge ou à celle de votre mutuelle.
Le transport et l'hébergement obéissent à une autre règle. Ils ne sont remboursés que si vos ressources de l'année précédant la cure n'ont pas dépassé 14 664,38 euros pour une personne seule, ou 21 996,57 euros pour un couple, et l'hébergement l'est alors à hauteur de 97,50 euros. Quand votre cure est liée à une affection de longue durée (ALD) elle-même prise en charge à 100 %, vous êtes exonéré du ticket modérateur, comme le détaille la fiche de Service-Public.fr sur la prise en charge d'une cure thermale.
Le transport et l'hébergement obéissent à une autre règle. Ils ne sont remboursés que si vos ressources de l'année précédant la cure n'ont pas dépassé 14 664,38 euros pour une personne seule, ou 21 996,57 euros pour un couple, et l'hébergement l'est alors à hauteur de 97,50 euros. Quand votre cure est liée à une affection de longue durée (ALD) elle-même prise en charge à 100 %, vous êtes exonéré du ticket modérateur, comme le détaille la fiche de Service-Public.fr sur la prise en charge d'une cure thermale.
Votre mutuelle n'est pas obligée de rembourser votre cure
Les contrats dits « responsables » des mutuelles ne comportent aucune obligation générale d'assurer la prise en charge des soins thermaux. Ils doivent rembourser le ticket modérateur des soins de ville, à quelques exceptions près, et le forfait thermal en fait partie, avec l'homéopathie et certains médicaments remboursés à 15 % ou 30 %.
Le geste à faire tient en deux minutes, et je vous le conseille avant de réserver votre cure de 2027. Ouvrez votre tableau de garanties et cherchez la ligne consacrée aux cures thermales : une mention « 100 % BR » couvre aujourd'hui le ticket modérateur, un éventuel forfait en euros, par an ou par cure, ajoute une somme plafonnée. Si la ligne manque, demandez par écrit à votre mutuelle ce qu'elle rembourse. De son côté, la Fédération nationale de l'innovation mutualiste (Fnim) a déjà annoncé des augmentations de tarifs à deux chiffres.
Le geste à faire tient en deux minutes, et je vous le conseille avant de réserver votre cure de 2027. Ouvrez votre tableau de garanties et cherchez la ligne consacrée aux cures thermales : une mention « 100 % BR » couvre aujourd'hui le ticket modérateur, un éventuel forfait en euros, par an ou par cure, ajoute une somme plafonnée. Si la ligne manque, demandez par écrit à votre mutuelle ce qu'elle rembourse. De son côté, la Fédération nationale de l'innovation mutualiste (Fnim) a déjà annoncé des augmentations de tarifs à deux chiffres.
Ce qui décidera du remboursement de votre cure en 2027
Rejeté à l'Assemblée nationale, le projet de budget de la Sécurité sociale sera examiné au Sénat à partir du 9 novembre. Près de 60 sénateurs de 42 départements thermaux, à l'initiative de Jean-Marc Boyer, élu du Puy-de-Dôme, ont appelé le 28 octobre Sébastien Lecornu, dans un courrier, à « renoncer » au transfert. Ils veulent attendre l'évaluation que mène la Haute Autorité de santé (HAS) sur l'apport des cures, dont les conclusions ne seront pas remises avant la fin 2027, a indiqué Stéphanie Rist.
Or l'an dernier déjà, la baisse devait passer par un décret plutôt que par la loi. Le texte rendu public aurait fait passer le remboursement des cures de 100 % à 65 % pour les patients en ALD et de 65 % à 15 % pour tous les autres, selon une question écrite du député Laurent Alexandre. Sa question a paru au Journal officiel le 9 décembre 2025 ; la piste n'a pas été mise en œuvre, mais elle nous rappelle que le vote du budget ne dira pas tout : un décret se prend sans vote du Parlement.
Pour votre cure de 2026, rien ne bouge, puisque l'accord de votre caisse vaut pour l'année civile en cours. Pour 2027, nous en saurons davantage à la fin des débats au Sénat, et votre tableau de garanties vous dit dès aujourd'hui de quel côté de la ligne vous vous trouvez.
Or l'an dernier déjà, la baisse devait passer par un décret plutôt que par la loi. Le texte rendu public aurait fait passer le remboursement des cures de 100 % à 65 % pour les patients en ALD et de 65 % à 15 % pour tous les autres, selon une question écrite du député Laurent Alexandre. Sa question a paru au Journal officiel le 9 décembre 2025 ; la piste n'a pas été mise en œuvre, mais elle nous rappelle que le vote du budget ne dira pas tout : un décret se prend sans vote du Parlement.
Pour votre cure de 2026, rien ne bouge, puisque l'accord de votre caisse vaut pour l'année civile en cours. Pour 2027, nous en saurons davantage à la fin des débats au Sénat, et votre tableau de garanties vous dit dès aujourd'hui de quel côté de la ligne vous vous trouvez.