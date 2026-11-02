Remboursement des cures thermales : le gouvernement veut confier 200 millions d'euros aux mutuelles, qui ne sont pas tenues de payer votre cure

Rejeté à l'Assemblée nationale, le projet de budget de la Sécurité sociale sera examiné au Sénat à partir du 9 novembre. Près de 60 sénateurs de 42 départements thermaux, à l'initiative de Jean-Marc Boyer, élu du Puy-de-Dôme, ont appelé le 28 octobre Sébastien Lecornu, dans un courrier, à « renoncer » au transfert. Ils veulent attendre l'évaluation que mène la Haute Autorité de santé (HAS) sur l'apport des cures, dont les conclusions ne seront pas remises avant la fin 2027, a indiqué Stéphanie Rist.



Or l'an dernier déjà, la baisse devait passer par un décret plutôt que par la loi. Le texte rendu public aurait fait passer le remboursement des cures de 100 % à 65 % pour les patients en ALD et de 65 % à 15 % pour tous les autres, selon une question écrite du député Laurent Alexandre. Sa question a paru au Journal officiel le 9 décembre 2025 ; la piste n'a pas été mise en œuvre, mais elle nous rappelle que le vote du budget ne dira pas tout : un décret se prend sans vote du Parlement.



Pour votre cure de 2026, rien ne bouge, puisque l'accord de votre caisse vaut pour l'année civile en cours. Pour 2027, nous en saurons davantage à la fin des débats au Sénat, et votre tableau de garanties vous dit dès aujourd'hui de quel côté de la ligne vous vous trouvez.