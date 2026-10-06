Droits et aides sociales

Les APL augmentent de 1,15 % en octobre, mais si vous avez plus de 30 000 € sur vos livrets, la Caf peut réduire votre aide au logement

Le virement de la Caf tombé le 5 octobre n'a pas bougé d'un centime, et c'est normal. Les APL augmentent pourtant de 1,15 % depuis le 1er octobre, comme les deux autres aides au logement, sans aucune démarche à faire. Mais la hausse qui arrive sur votre aide au logement dépend d'un calcul que peu d'allocataires regardent, celui de ce qu'ils ont mis de côté.

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Par | Publié le 6 Octobre 2026 à 13:11 | mis à jour le 6 Octobre 2026 à 13:11
Une retraitée soupèse ses clés de logement et sa tirelire - Illustration générée par IA
Une retraitée soupèse ses clés de logement et sa tirelire - Illustration générée par IA

Les APL augmentent de 1,15 % : ce que vous allez toucher en plus

Chaque automne, les aides personnelles au logement suivent l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre, publié par l'Insee, et cet indice a progressé de 1,15 % sur un an. Un arrêté du 28 septembre a confirmé la hausse, comme le précise Service Public dans son actualité consacrée à la revalorisation de l'APL. L'an dernier, elle n'avait été que de 1,04 %.

La hausse vaut pour les trois aides : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale, versée à ceux qui n'ont droit à aucune des deux premières. Elle s'applique automatiquement, que votre aide vienne de la Caf ou de la MSA. Selon la Drees, près de 5,8 millions de foyers touchaient une aide au logement fin 2024.

Combien allez-vous toucher en plus ? Sur une aide de 220 euros par mois, 1,15 % représente environ 2,53 euros, soit un peu plus de 30 euros sur un an, selon notre calcul. Ce chiffre reste un ordre de grandeur. La revalorisation porte en effet sur les paramètres du barème qui représentent votre dépense de logement, c'est-à-dire les loyers plafonds et le forfait de charges, et non sur le montant que vous recevez. Deux voisins qui paient le même loyer ne verront donc pas la même hausse.
 
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Pourquoi votre virement d'octobre n'a pas bougé

Vous avez sans doute regardé votre compte le 5 octobre, et rien n'avait changé. La Caf paie en effet ses aides au logement le 5 de chaque mois, mais pour le mois écoulé. Le virement d'octobre correspondait donc à vos droits de septembre, calculés sur l'ancien barème.

Le premier versement revalorisé arrivera le 5 novembre, puisqu'il couvrira vos droits d'octobre. Service Public conseille de vérifier ce jour-là sur votre compte en ligne que le nouveau montant a bien été pris en compte, et de contacter votre Caf ou votre MSA en cas d'anomalie.
 

Qui peut en bénéficier une fois à la retraite

À la retraite comme pendant la vie active, une aide au logement est attribuée pour votre résidence principale, celle que vous occupez au moins huit mois par an, à condition d'en être locataire ou résident d'un établissement. Propriétaire de votre logement, vous n'y avez en principe pas droit, quel que soit le montant de votre pension.

D'ailleurs, ce droit vous suit au moment d'entrer en Ehpad ou en résidence autonomie. Une chambre en établissement ouvre droit à l'APL si la structure est conventionnée, à l'allocation de logement sociale dans le cas contraire, et pour l'APL le gestionnaire la déduit directement de votre redevance. La revalorisation d'octobre s'applique là aussi.

Le montant, lui, dépend de votre loyer, de votre lieu de vie, de la composition de votre foyer et de vos ressources des douze derniers mois, pensions comprises. Un dernier critère vise surtout ceux qui ont mis de l'argent de côté pendant toute une vie de travail, et il explique pourquoi une aide peut fondre sans que le loyer ni la pension aient changé.
 

Plus de 30 000 euros sur vos livrets : la Caf compte un revenu que vous ne touchez pas

Depuis le 1er octobre 2016, la Caf tient compte de votre patrimoine dès que sa valeur dépasse 30 000 euros, résidence principale et biens professionnels exclus. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) en détaille le principe : au-delà de ce seuil, l'administration ajoute à vos ressources un revenu fictif, égal à 3 % du montant de vos capitaux, à 50 % de la valeur locative d'un logement que vous n'occupez pas et à 80 % de celle d'un terrain non bâti.

Ce revenu fictif ne vise que le patrimoine qui ne vous a rapporté aucun revenu imposable. Or les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt. Votre livret A, votre LDDS ou votre LEP entrent donc en plein dans le calcul, alors que ce sont précisément les placements d'une génération qui a économisé sans prendre de risques.

Prenons 40 000 euros sur un livret A. La Caf considère qu'ils vous rapportent 1 200 euros par an, soit 100 euros de plus chaque mois dans vos ressources. Depuis le 1er août, le livret A rémunère 1,7 %, ce qui fait en réalité 680 euros d'intérêts. L'écart atteint 520 euros par an de revenu que vous ne touchez pas et que la Caf compte quand même, selon notre calcul.

Sauf que le seuil joue comme une marche, et non comme une pente. À 29 900 euros, rien n'est ajouté. À 30 500 euros, c'est l'ensemble du capital qui est pris en compte, soit 915 euros de revenu fictif par an d'après les règles détaillées par l'Anil. Un retraité qui range ses économies sur trois livrets peut franchir la barre sans même s'en rendre compte.

Je vous conseille donc de faire l'addition de vos livrets. La Caf retient la valeur figurant sur vos derniers relevés bancaires, et c'est à vous de lui signaler une évolution notable de votre patrimoine. Si vous avez hérité ou vendu un bien cette année, ce chiffre a pu changer sans que votre dossier le sache. Avez-vous déjà vérifié ce que vous avez déclaré ?
 

Le budget 2027 veut geler votre aide au logement

Cette hausse pourrait rester la seule avant longtemps, car l'article 74 du projet de loi de finances pour 2027, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre, prévoit de ne pas appliquer en 2027 la révision annuelle des aides au logement. Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, l'avait annoncé le 19 septembre sur franceinfo, en assurant que les aides ne baisseraient pas. Le gouvernement en attend 101 millions d'euros d'économies, selon l'exposé des motifs.

En revanche, le même exposé précise que l'allocation de solidarité aux personnes âgées continuerait de suivre l'inflation, et seuls les paramètres de dépense de logement des APL seraient figés, ceux de ressources restant revalorisés au 1er janvier. Si le Parlement vote la mesure, la hausse de 1,15 % d'octobre resterait donc la seule revalorisation de votre barème logement jusqu'en octobre 2028, sauf si un décret rétablit la révision.

Si votre propriétaire a relevé votre loyer au plus tard en juillet, la Caf n'en tient pas compte tout de suite : votre aide au logement sera réévaluée sur ce nouveau loyer au 1er janvier, comme l'indique Service Public. Une hausse appliquée après juillet attendra janvier 2028. Nous suivrons le vote de l'article 74 et nous vous dirons, dès son adoption, ce qu'il changera pour votre virement de 2027.

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