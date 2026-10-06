Les APL augmentent de 1,15 % en octobre, mais si vous avez plus de 30 000 € sur vos livrets, la Caf peut réduire votre aide au logement

Depuis le 1er octobre 2016, la Caf tient compte de votre patrimoine dès que sa valeur dépasse 30 000 euros, résidence principale et biens professionnels exclus. L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) en détaille le principe : au-delà de ce seuil, l'administration ajoute à vos ressources un revenu fictif, égal à 3 % du montant de vos capitaux, à 50 % de la valeur locative d'un logement que vous n'occupez pas et à 80 % de celle d'un terrain non bâti.



Ce revenu fictif ne vise que le patrimoine qui ne vous a rapporté aucun revenu imposable. Or les intérêts du livret A sont exonérés d'impôt. Votre livret A, votre LDDS ou votre LEP entrent donc en plein dans le calcul, alors que ce sont précisément les placements d'une génération qui a économisé sans prendre de risques.



Prenons 40 000 euros sur un livret A. La Caf considère qu'ils vous rapportent 1 200 euros par an, soit 100 euros de plus chaque mois dans vos ressources. Depuis le 1er août, le livret A rémunère 1,7 %, ce qui fait en réalité 680 euros d'intérêts. L'écart atteint 520 euros par an de revenu que vous ne touchez pas et que la Caf compte quand même, selon notre calcul.



Sauf que le seuil joue comme une marche, et non comme une pente. À 29 900 euros, rien n'est ajouté. À 30 500 euros, c'est l'ensemble du capital qui est pris en compte, soit 915 euros de revenu fictif par an d'après les règles détaillées par l'Anil. Un retraité qui range ses économies sur trois livrets peut franchir la barre sans même s'en rendre compte.



Je vous conseille donc de faire l'addition de vos livrets. La Caf retient la valeur figurant sur vos derniers relevés bancaires, et c'est à vous de lui signaler une évolution notable de votre patrimoine. Si vous avez hérité ou vendu un bien cette année, ce chiffre a pu changer sans que votre dossier le sache. Avez-vous déjà vérifié ce que vous avez déclaré ?

