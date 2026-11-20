Droits et aides sociales

Chèque énergie et petite retraite : le guichet ouvrira le 14 janvier, et Roland Lescure a précisé qui le recevra d'office et qui le demandera

D'ordinaire au printemps, le chèque énergie arrivait dans la boîte aux lettres sans qu'on ait rien demandé, ou il n'arrivait pas, sans la moindre explication. En 2027, il doit arriver en plein hiver, et le guichet ouvrira dès le 14 janvier. Mais avec une petite retraite, l'envoi automatique ne couvrira pas tout le monde : une partie des foyers qui y ont droit devra réclamer l'aide elle-même.

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Novembre 2026 à 08:47 | mis à jour le 20 Novembre 2026 à 08:47



Chèque énergie 2027 : le guichet ouvrira le 14 janvier



Le guichet « sera ouvert dès le 14 janvier pour aider les Français à payer leurs factures », a-t-il ajouté. Sauf que ce guichet ne s'adresse pas à tout le monde : les foyers qui ont reçu le chèque énergie en 2026 le recevront de nouveau sans aucune démarche, a précisé le ministre. Ils étaient 4,7 millions cette année. Ce sont les autres, ceux qui y ont droit sans avoir rien reçu, qui devront le réclamer.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le chèque énergie avait un défaut que connaissent bien les ménages modestes : il arrivait en avril, quand les plus grosses factures de chauffage étaient déjà payées. Pour 2027, le calendrier est avancé de trois mois. Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, l'a annoncé mercredi 18 novembre : « Le chèque énergie est en général distribué à cinq millions de Français au mois d'avril. Nous avons avancé la date. »Le guichet « sera ouvert dès le 14 janvier pour aider les Français à payer leurs factures », a-t-il ajouté. Sauf que ce guichet ne s'adresse pas à tout le monde :, a précisé le ministre. Ils étaient 4,7 millions cette année. Ce sont les autres, ceux qui y ont droit sans avoir rien reçu, qui devront le réclamer.

Qui devra faire la demande, et pourquoi le nom sur votre contrat compte Le ministre l'a résumé en une phrase : « Les 4,7 millions de Français qui l'ont reçu l'an dernier le recevront automatiquement. » Le guichet servira ensuite aux « quelques centaines de milliers de Français qui y ont droit », pour qu'ils le demandent. Or ces 4,7 millions dépassent les 4,5 millions de foyers servis d'office au printemps 2026. L'écart laisse penser qu'une partie de ceux qui ont obtenu leur chèque cette année en le réclamant figurent dans le lot, sans que le ministre l'ait précisé.



Pourquoi tant de foyers modestes passent-ils entre les mailles ? À partir de la campagne 2025, l'attribution s'appuie sur le numéro du compteur d'électricité du logement, le point de livraison ou « PDL », croisé avec les revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat d'électricité. Il suffit qu'une donnée ne colle pas pour que rien ne parte, par exemple quand la déclaration de revenus n'a pas été remise ou l'a été hors délai.



Chez les retraités, un cas mérite qu'on s'y arrête : le contrat d'électricité resté au nom d'un conjoint décédé. Sur la plateforme Services Publics+, un proche aidant raconte que le contrat de la personne qu'il accompagne avait été établi au nom de son époux, décédé depuis plus de trente ans, et jamais modifié. Pour changer le titulaire, on lui a réclamé l'acte de décès, le livret de famille et la carte d'identité. C'est le premier point que je vérifierais sur la facture d'un parent âgé : le nom inscrit en haut du contrat.

Votre chèque 2026 n'est jamais arrivé ? Vous avez jusqu'au 31 décembre jusqu'au 31 décembre 2026, en ligne sur le site du chèque énergie ou par courrier. Si vous remplissiez les conditions et que rien n'est arrivé au printemps, c'est maintenant que la demande se joue, pas le 14 janvier. Et si la règle annoncée par le ministre est retenue telle quelle, avoir reçu ce chèque en 2026 devrait vous valoir l'envoi automatique en 2027.



Par courrier, le dossier réunit une photocopie de votre pièce d'identité, une attestation de contrat d'électricité à votre nom de moins de trois mois, portant le numéro de PDL à 14 chiffres, et une photocopie de votre avis d'impôt. La

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Chèque énergie 2026 : pourquoi l'État ne vous trouve plus et comment récupérer jusqu'à 277 € Le guichet du chèque 2026, lui, est encore ouvert, et il le restera, en ligne sur le site du chèque énergie ou par courrier. Si vous remplissiez les conditions et que rien n'est arrivé au printemps, c'est maintenant que la demande se joue, pas le 14 janvier. Et si la règle annoncée par le ministre est retenue telle quelle, avoir reçu ce chèque en 2026 devrait vous valoir l'envoi automatique en 2027.Par courrier, le dossier réunit une photocopie de votre pièce d'identité, une attestation de contrat d'électricité à votre nom de moins de trois mois, portant le numéro de PDL à 14 chiffres, et une photocopie de votre avis d'impôt. La fiche de Service-Public sur le chèque énergie 2026 rappelle aussi qu'aucune administration ne vous demandera vos coordonnées bancaires pour en bénéficier. Un message ou un courriel qui les réclame est une arnaque, sans discussion possible.

Jusqu'à 277 € : combien pour une petite retraite Le chèque énergie est réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence, divisé par le nombre d'unités de consommation, reste inférieur à 11 000 € par unité. La première personne du foyer compte pour une unité, la deuxième pour 0,5 et chaque personne supplémentaire pour 0,3. Pour un couple de retraités, le plafond se situe donc à 16 500 € de revenu fiscal de référence.



Le montant dépend ensuite de la tranche de revenus. Avec une unité de consommation, cas d'un retraité qui vit sans conjoint, le chèque atteint 194 € sous 5 700 € par unité, puis 146 €, 98 € et enfin 48 € entre 7 850 et 11 000 € par unité. Un couple touche de 63 à 240 €, et les 277 € ne vont qu'aux foyers d'au moins deux unités, dans la tranche de revenus la plus basse.



Ces montants n'ont pas été revalorisés depuis sept ans, et le projet de budget pour 2027 ne prévoit pas de les relever. D'ailleurs, aucun texte ne fixe encore les montants du chèque de janvier 2027 : le barème de 2026 sert de repère. Le chèque paie l'électricité et le gaz, mais aussi le fioul, le bois ou les charges d'énergie d'un établissement pour personnes âgées.

Deux chèques en poche en janvier, et un budget pas encore voté Selon Selectra, l'envoi en janvier, annoncé le 22 septembre, n'est écrit dans aucun article du projet de loi de finances. Et la mesure dépend d'un budget 2027 encore en discussion. Aucun report n'a été annoncé pour autant, et le ministre a confirmé la date du 14 janvier le 18 novembre.



En revanche, une situation inédite se profile pour beaucoup d'entre nous. En janvier 2027, de nombreux ménages pourraient détenir deux chèques en même temps : celui reçu au printemps 2026, valable jusqu'au 31 mars 2027, et le nouveau. Le plus ancien se dépense alors en premier, et pour une petite retraite, ces quelques dizaines d'euros en plein hiver valent bien de vérifier dès maintenant le nom inscrit sur votre contrat d'électricité.