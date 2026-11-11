Droits et aides sociales

Prime de Noël 2026 : le ministre du Travail a fixé le versement au 15 décembre, voici si votre minimum vieillesse y donne droit

Le virement tombera le 15 décembre sur plus de deux millions de comptes, et chez beaucoup de retraités modestes, la même question revient au moment de préparer les fêtes. Vous vivez du minimum vieillesse et vous comptez sur la prime de Noël 2026 ? La liste des bénéficiaires tient en trois grandes prestations, et c'est elle qui tranche.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Novembre 2026 à 08:55 | mis à jour le 11 Novembre 2026 à 08:55



Prime de Noël 2026 : le versement fixé au 15 décembre



Dans un entretien à La Tribune Dimanche du 8 novembre, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a confirmé la reconduction de la prime de Noël, sans hausse de son montant. Le versement aura lieu le 15 décembre pour 2,3 millions de foyers, avec une enveloppe de 450 millions d'euros, a précisé le ministre. Mais les retraités qui touchent l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'Aspa, n'en font pas partie : leur allocation ne figure pas dans la liste des prestations qui ouvrent droit à la prime.

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Qui touchera la prime de Noël, et combien



Les montants ne bougent pas : 152,45 euros pour une personne seule au RSA, 228,68 euros pour un couple sans enfant et 442,11 euros pour un couple avec quatre enfants, plus 60,98 euros par enfant supplémentaire. Pour l'ASS et l'AER, c'est un forfait de 152,45 euros, quelle que soit la composition du foyer. Vous n'avez aucune démarche à faire, puisque la Caf ou la MSA paient les allocataires du RSA et France Travail ceux de l'ASS et de l'AER. D'ailleurs, cette somme n'est pas imposable et ne se déclare pas aux impôts.

La liste tient en trois grandes prestations. Comme le rappelle la fiche officielle de Service Public , en 2025 la prime était versée si vous aviez perçu, pour le mois de novembre ou pour celui de décembre, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation équivalent retraite (AER). L'ASS concerne les chômeurs en fin de droits, une situation que connaissent bien des demandeurs d'emploi dans les années qui précèdent la retraite. Le décret de cette année n'est pas encore paru, alors qu'en 2025 il avait été publié au Journal officiel le 14 décembre.Les montants ne bougent pas :pour une personne seule au RSA, 228,68 euros pour un couple sans enfant et 442,11 euros pour un couple avec quatre enfants, plus 60,98 euros par enfant supplémentaire. Pour l'ASS et l'AER, c'est un forfait de 152,45 euros, quelle que soit la composition du foyer. Vous n'avez aucune démarche à faire, puisque la Caf ou la MSA paient les allocataires du RSA et France Travail ceux de l'ASS et de l'AER. D'ailleurs, cette somme n'est pas imposable et ne se déclare pas aux impôts.

Votre minimum vieillesse n'ouvre pas droit à la prime 1 043,59 euros par mois pour une personne seule, le plafond de l'Aspa en 2026.



Ces retraités sont de plus en plus nombreux : selon la Drees, 754 460 personnes percevaient le minimum vieillesse fin 2024, soit 4,3 % de plus qu'en 2023. Je mesure ce que cette frontière a de brutal en décembre : une femme de 70 ans à l'Aspa, veuve, dans son deux-pièces, n'aura pas de virement exceptionnel, alors que son voisin de 60 ans au RSA, sans emploi, touchera 152,45 euros.

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Petite retraite : de plus en plus de seniors ont besoin de l'aide de 1 043 € par mois, et la loi qui épargnerait votre maison attend encore le Sénat Le retraité qui vit de l'Aspa ne recevra donc pas de prime de Noël au titre de son allocation, et ce n'est pas un oubli de cette année. Le décret du 12 décembre 2025 réservait déjà l'aide exceptionnelle aux allocataires du RSA, de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'AER, sans un mot sur le minimum vieillesse. Nous parlons de foyers dont les ressources ne dépassent paspour une personne seule, le plafond de l'Aspa en 2026.Ces retraités sont de plus en plus nombreux : selon la Drees,percevaient le minimum vieillesse fin 2024, soit 4,3 % de plus qu'en 2023. Je mesure ce que cette frontière a de brutal en décembre : une femme de 70 ans à l'Aspa, veuve, dans son deux-pièces, n'aura pas de virement exceptionnel, alors que son voisin de 60 ans au RSA, sans emploi, touchera 152,45 euros.

Les foyers sans enfant ont failli perdre leur prime La reconduction n'allait pourtant pas de soi. Lors de l'examen du budget 2026, un amendement des députés socialistes décrivait le recentrage voulu par le gouvernement : la prime aurait été réservée aux foyers ayant un ou plusieurs enfants à charge. Son budget serait passé de 466,5 millions d'euros en 2025 à 261,5 millions en 2026, et plus de 1,2 million de foyers sur 2,2 millions auraient perdu leur prime.



Le gouvernement a finalement conservé la prime pour tous les bénéficiaires. Or cette marche arrière concerne de près les seniors : un chômeur de 61 ans à l'ASS ou une personne de 63 ans au RSA, dont les enfants ont quitté la maison depuis longtemps, entrent dans la catégorie des foyers sans enfant à charge. Pour eux, nous pouvons le dire sans exagérer, les 152,45 euros du 15 décembre ont bien failli être rayés du budget.



Avant le 15 décembre, ce que vous devez vérifier

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Pour les allocataires du RSA ou de l'ASS qui approchent de la retraite, le mois de novembre compte. En 2025, la prime revenait à ceux qui avaient perçu leur prestation pour novembre ou, à défaut, pour décembre, et le décret de cette année est attendu sur les mêmes critères. Si la règle est reconduite, une personne qui touche encore l'ASS en novembre et dont la pension démarre au début de décembre restera dans la liste.Le versement est automatique, encore faut-il que votre dossier soit à jour : vérifiez votre adresse, votre situation familiale et votre compte bancaire dans votre espace Caf, MSA ou France Travail. Quant aux retraités à l'Aspa, leur rendez-vous de fin d'année se joue ailleurs, puisque Jean-Pierre Farandou a indiqué que le projet de budget 2027 prévoit de protéger intégralement contre l'inflation les minima sociaux et les petites retraites. C'est sur leur relevé de janvier, et non sur celui du 15 décembre, qu'ils verront si cette promesse tient.