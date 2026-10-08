Droits et aides sociales

Vous êtes en ALD, donc remboursé à 100 % ? La Drees a mesuré la part de vos dépenses de santé que la Sécu vous rembourse vraiment

Le protocole de soins est signé, votre médecin remplit désormais le haut de l'ordonnance, et l'affaire semble entendue : en affection longue durée (ALD), tout est remboursé à 100 %. Quinze millions de Français vivent sous ce régime, qui absorbe à lui seul les deux tiers des dépenses de santé remboursables. Une étude publiée mercredi vient pourtant de mesurer ce que la Sécurité sociale rembourse vraiment à ces malades. Et le compte n'est pas rond.

Par Fabrice Crozier | Publié le 8 Octobre 2026 à 10:34 | mis à jour le 8 Octobre 2026 à 10:34



Deux tiers des dépenses de santé pour 22 % des assurés 15 millions de personnes bénéficiaient d'une affection de longue durée, soit 22 % des assurés de l'Assurance maladie obligatoire. Ensemble, elles représentent 67 % des 189 milliards d'euros de dépenses de santé remboursables, soins liés à leur maladie et autres soins confondus. En clair, deux tiers de l'argent remboursable passent par plus d'un assuré sur cinq.



Rapportée à chacun, la différence frappe. La dépense remboursable d'un assuré en ALD est sept fois plus élevée que celle des autres assurés, souligne la Drees. En partant de ses propres chiffres, nous arrivons à environ 8 400 euros par an pour un malade en ALD, contre 1 200 euros pour un assuré qui ne l'est pas, et le calcul est le nôtre. Ces montants mesurent la valeur des soins remboursables, pas ce que la Sécu a effectivement versé.



Qui sont ces malades ? Le diabète arrive en tête, avec 4 millions de personnes, devant le cancer, 2,8 millions, et les affections psychiatriques de longue durée, 1,8 million. Trois ALD cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque aux artériopathies, réunissent 4,2 millions d'assurés. Si vous êtes soigné pour l'une de ces maladies, vous appartenez donc au cœur du dispositif.

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Près de 20 milliards : ce que coûte votre « 100 % » Le chiffre qui a fait les titres, près de 20 milliards d'euros, ne désigne pas toute la dépense de ces malades. Il mesure le coût du dispositif lui-même. La Drees compare ce que l'Assurance maladie a payé avec ce qu'elle aurait payé si les mêmes soins avaient été remboursés aux taux ordinaires, sans exonération du ticket modérateur. L'écart atteint 19,7 milliards d'euros en 2025, soit 1 300 euros en moyenne par assuré en ALD.



Surtout, ce coût grimpe bien plus vite que le reste. Il a progressé de 72 % en euros courants depuis 2015, alors que la dépense courante de santé n'augmentait que de 40 % sur la même période. L'étude cite trois moteurs, le vieillissement de la population, la hausse de certaines maladies et le prix des traitements. Les cancers et le diabète pèsent chacun 3,8 milliards d'euros, les trois ALD cardiovasculaires 3,9 milliards, les affections psychiatriques 1,1 milliard.



En ALD, la Sécu vous rembourse 89,7 % et non 100 % 89,7 % en 2025. Pas 100 %. Et ce taux n'a presque pas bougé en dix ans, puisqu'il atteignait déjà 89,5 % en 2015.



Pourquoi ce décalage ? D'abord parce que le 100 % ne couvre que les soins liés à votre affection. Votre médecin les inscrit dans la partie haute de l'ordonnance dite bizone, et tout ce qu'il note dans la partie basse est remboursé aux taux habituels. Un diabétique qui consulte pour une entorse, ou un patient suivi pour un cancer qui soigne une bronchite, paient donc comme tout le monde.



Ensuite parce que certains frais restent à votre charge, même sur les soins liés à votre ALD. Comme le rappelle

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Quand la Drees calcule le taux de remboursement réel des assurés en ALD, sur l'ensemble de leurs dépenses présentées à l'Assurance maladie, elle trouveen 2025. Pas 100 %. Et ce taux n'a presque pas bougé en dix ans, puisqu'il atteignait déjà 89,5 % en 2015.Pourquoi ce décalage ? D'abord parce que le 100 % ne couvre que les soins liés à votre affection. Votre médecin les inscrit dans la partie haute de l'ordonnance dite bizone, et tout ce qu'il note dans la partie basse est remboursé aux taux habituels. Un diabétique qui consulte pour une entorse, ou un patient suivi pour un cancer qui soigne une bronchite, paient donc comme tout le monde.Ensuite parce que certains frais restent à votre charge, même sur les soins liés à votre ALD. Comme le rappelle la fiche de Service Public sur la prise en charge des ALD , vérifiée le 1er octobre, c'est le cas des dépassements d'honoraires, de la participation forfaitaire de 2 euros, de la franchise médicale et du forfait hospitalier. Depuis le 1er octobre, s'y ajoutent les médicaments à service médical rendu faible, remboursés à 15 % comme pour les autres assurés.À mes yeux, ce n'est pas une remise en cause du dispositif. C'est la mesure exacte de ce qu'il couvre, et mieux vaut la connaître avant de recevoir une facture que l'on n'attendait pas. Le 100 % protège l'essentiel de vos soins, il n'en protège pas la totalité.

Hors ALD, votre taux de remboursement recule Si vous n'êtes pas en ALD, la tendance est inverse. Pour les autres assurés, la Drees mesure un taux de remboursement tombé de 62,2 % en 2015 à 58,9 % en 2025, soit plus de 3 points de moins. Les deux tiers de ce recul datent de 2023 et 2024, avec la baisse de certains taux de remboursement puis le doublement des franchises et des participations forfaitaires.



Les ALD dans le viseur des économies ? La question revient à chaque budget, et l'étude lui donne du poids sans la trancher. Le financement public des dépenses de santé a gagné 2,3 points en dix ans pour atteindre 77,4 % en 2025, et le dispositif ALD explique à lui seul 44 % de cette hausse. Pour qui cherche des économies, le chiffre se lit forcément comme une cible.



Justement, le budget de la Sécurité sociale pour 2027, présenté le 1er octobre en Conseil des ministres, table sur 5,1 milliards d'euros d'économies supplémentaires dans la santé, d'après le détail publié par le Vidal. Le texte, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre, y sera débattu dans les prochaines semaines, et nous suivrons chaque amendement qui toucherait à l'exonération du ticket modérateur.



Ce que vous pouvez vérifier sur votre ordonnance Le premier réflexe consiste à regarder où votre médecin inscrit chaque traitement, puisque seule la partie haute de l'ordonnance bizone ouvre droit au 100 %. Vos décomptes, sur votre compte ameli, détaillent aussi ligne par ligne ce qui a été retenu au titre des franchises et des participations. Et le tableau de garanties de votre complémentaire santé vous dira si elle rembourse les médicaments à 15 % que l'ALD ne couvre plus.



Le 100 % reste l'un des droits les plus protecteurs de notre système de santé, et il vaut en moyenne 1 300 euros par an à chacun des 15 millions de malades qui en bénéficient. Simplement, la Sécu rembourse 89,7 % de leurs dépenses et non la totalité, et c'est cet écart d'une dizaine de points qu'il vaut mieux connaître avant d'être surpris au comptoir de la pharmacie.