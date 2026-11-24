Droits et aides sociales

Prime de Noël 2026 : Jean-Pierre Farandou a annoncé la date du virement de la CAF, et voici ce qu'il en est si vous touchez le minimum vieillesse

Chaque mois de décembre, la même question revient chez les retraités qui touchent le minimum vieillesse : la prime de Noël arrivera-t-elle aussi sur leur compte ? Le virement est désormais calé, des millions de foyers modestes l'attendent, et la règle qui tranche votre cas tient en une liste très courte. Une liste où figure même une allocation qui porte le mot retraite sans en être une.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 07:30 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 18:49



Prime de Noël 2026 : le virement de la CAF est calé



Pour 2026, le calendrier est connu. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a confirmé un versement à partir du mardi 15 décembre, avec des montants inchangés par rapport à l'an dernier. La Caf précise de son côté que la prime sera versée à partir de cette date aux bénéficiaires éligibles, et que le versement est automatique, sans aucune démarche.

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Votre minimum vieillesse face à la liste des trois allocations L'Aspa, l'ancien minimum vieillesse, ne figure pas dans cette liste, comme le montre la fiche officielle de



Le niveau de votre pension n'y change donc rien : si l'Aspa est votre unique allocation, la prime de Noël ne vous sera pas versée le 15 décembre. L'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, reste elle aussi en dehors des trois allocations retenues. La règle peut sembler dure, et je comprends la frustration de ceux qui, après une vie de travail, vivent avec le minimum vieillesse sans recevoir le moindre geste de fin d'année. Tout se joue sur une liste de trois allocations, et c'est elle qui décide de votre cas. Pour recevoir la prime, il faut percevoir en novembre ou en décembre 2026 le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou l'allocation équivalent retraite (AER)., comme le montre la fiche officielle de service-public.gouv.fr consacrée à la prime de Noël Le niveau de votre pension n'y change donc rien : si l'Aspa est votre unique allocation, la prime de Noël ne vous sera pas versée le 15 décembre. L'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, reste elle aussi en dehors des trois allocations retenues. La règle peut sembler dure, et je comprends la frustration de ceux qui, après une vie de travail, vivent avec le minimum vieillesse sans recevoir le moindre geste de fin d'année.

L'allocation équivalent retraite n'est pas une retraite Comme beaucoup, nous avons d'abord lu ce nom d'allocation équivalent retraite comme celui d'une aide réservée aux retraités. L'AER n'a pourtant rien d'une pension : elle s'adresse aux demandeurs d'emploi qui ont déjà les trimestres requis pour une retraite à taux plein, sans avoir atteint l'âge de partir. Et elle n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011 : seules les personnes qui la touchaient au 31 décembre 2010 ont pu la conserver, jusqu'à la fin de leurs droits.



Pour un senior qui a perdu son emploi avant l'âge de la retraite, c'est donc l'ASS qui compte. Versée par France Travail, elle ouvre droit à la prime sous la forme d'un forfait de 152,45 € quel que soit le foyer, payé lui aussi sans démarche. En revanche, le jour où l'ASS laisse la place à votre pension, la prime de Noël sort de votre horizon.



Un détail de calendrier joue en votre faveur. La condition se vérifie sur novembre ou décembre : si vous touchez encore l'ASS au titre de novembre et que votre retraite ne démarre qu'en janvier 2027, vous restez dans la liste pour cette année.

Combien arrivera sur votre compte, et quand Le barème, lui, reste celui de 2009, sans revalorisation depuis. Au RSA, la prime s'élève à 152,45 € pour une personne seule sans enfant et à 228,68 € pour un couple sans enfant, puis augmente avec le nombre d'enfants à charge. Une seule prime est versée par foyer, et elle n'est pas imposable : vous n'avez pas à la déclarer aux impôts.



Un cas échappe au virement de la mi-décembre. La Caf annonce un versement à partir de janvier 2027 pour les allocataires dont le droit commence en décembre. Sauf que le montant ne change pas pour autant : la prime arrive simplement après les fêtes.



Avant le 15 décembre, le geste utile consiste à ouvrir votre espace en ligne pour vérifier que vos coordonnées bancaires et votre situation familiale sont à jour. C'est sur ce compte que partira le virement, et c'est la vérification que la Caf recommandait déjà dans son communiqué de l'an dernier.

Votre mairie peut prendre le relais pour les fêtes



Le bon réflexe est d'appeler le centre communal d'action sociale, le CCAS, ou l'accueil de votre mairie, dès maintenant, certaines communes ayant déjà clos leurs inscriptions. Et si vous hésitez encore à demander l'Aspa par crainte pour votre maison, sachez que le Sénat vient de voter la fin de la récupération sur succession, en échange d'une allocation réduite pour les propriétaires. Le texte n'est pas encore définitivement adopté.

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Nous aurions préféré une liste plus longue. Mais savoir à quelle porte frapper vaut mieux qu'attendre un virement qui ne viendra pas. Pour les retraités au minimum vieillesse, le coup de pouce de fin d'année se cherche donc ailleurs, souvent à quelques rues de chez eux. Des communes proposent leur propre aide de Noël à leurs habitants, et certaines offrent un colis de Noël à leurs aînés, parfois en fonction de l'âge et du domicile seulement. Chaque commune fixe ses propres règles, et le plus simple consiste à poser la question directement.Le bon réflexe est d'appeler le centre communal d'action sociale, le CCAS, ou l'accueil de votre mairie, dès maintenant, certaines communes ayant déjà clos leurs inscriptions. Et si vous hésitez encore à demander l'Aspa par crainte pour votre maison, sachez que le Sénat vient de voter la fin de la récupération sur succession, en échange d'une allocation réduite pour les propriétaires. Le texte n'est pas encore définitivement adopté.Nous aurions préféré une liste plus longue. Mais savoir à quelle porte frapper vaut mieux qu'attendre un virement qui ne viendra pas.