Droits et aides sociales

Affections de longue durée : le Sénat durcit l'impôt sur les indemnités de votre arrêt maladie, et l'année visée n'est pas celle que vous croyez

Vous êtes en arrêt maladie pour une affection de longue durée, un cancer ou une sclérose en plaques, et les indemnités que vous verse la Sécurité sociale échappaient jusqu'ici à l'impôt sur le revenu. Ce lundi, les sénateurs ont voté pour qu'elles y entrent, et bien plus largement que ne le voulait le gouvernement. Le budget est loin d'être bouclé, mais l'année que vise le texte a de quoi surprendre.

Par Fabrice Crozier | Publié le 24 Novembre 2026 à 07:15 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 18:11



Affection de longue durée : ce que les sénateurs ont voté ce lundi



Ce lundi, les sénateurs ont adopté par 194 voix contre 146 un amendement qui soumet intégralement ces indemnités à l'impôt sur le revenu. Il est porté par la rapporteure générale du budget, Christine Lavarde (LR), et soutenu par Les Républicains et les centristes, malgré l'opposition de la gauche, du RN et d'une partie du camp gouvernemental. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a rendu un avis « de sagesse », sans approuver ni s'opposer. Surtout, le texte prévoit que la réforme prendrait effet dès l'imposition des revenus de 2026, et non à partir des revenus de 2027 comme son nom le laisse penser.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Pendant un arrêt pour affection de longue durée, les indemnités journalières ne comptent pas dans votre revenu imposable. Le gouvernement proposait, dans son projet de budget pour 2027, d'en imposer la moitié, et c'est la majorité sénatoriale qui est allée plus loin que lui. Le président du Sénat, Gérard Larcher, avait pourtant posé une condition avant l'examen : « Le Sénat ne peut accepter pour le prochain budget une hausse de la fiscalité ».Ce lundi, les sénateurs ont adopté par. Il est porté par la rapporteure générale du budget, Christine Lavarde (LR), et soutenu par Les Républicains et les centristes, malgré l'opposition de la gauche, du RN et d'une partie du camp gouvernemental. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a rendu un avis « de sagesse », sans approuver ni s'opposer. Surtout, le texte prévoit que la réforme prendrait effet, et non à partir des revenus de 2027 comme son nom le laisse penser.

Pourquoi vos indemnités échappaient jusqu'ici à l'impôt en totalité en cas de maladie longue et coûteuse, quand celles d'une maladie ordinaire sont imposables comme des salaires.



Or l'avantage ne couvre pas chaque arrêt de travail. Un accident du travail n'est exonéré qu'à hauteur de la moitié des indemnités, et un fonctionnaire en congé de maladie lié à une affection de longue durée paie déjà l'impôt sur le traitement qui lui est maintenu. Vous avez sans doute rangé sans le lire le relevé fiscal que votre caisse d'assurance maladie vous a envoyé ? Je vous conseille de le ressortir, parce que c'est lui qui donne le montant de vos indemnités, au cas où votre déclaration ne serait pas préremplie.

Cette exonération tient à quelques mots de l'article 80 quinquies du code général des impôts. Il met à part les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d'« une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse », ce qu'on appelle une affection de longue durée. Le site impots.gouv.fr indique que ces indemnités sont exonérées, quand celles d'une maladie ordinaire sont imposables comme des salaires.Or l'avantage ne couvre pas chaque arrêt de travail. Un accident du travail n'est exonéré qu'à hauteur de la moitié des indemnités, et un fonctionnaire en congé de maladie lié à une affection de longue durée paie déjà l'impôt sur le traitement qui lui est maintenu. Vous avez sans doute rangé sans le lire le relevé fiscal que votre caisse d'assurance maladie vous a envoyé ? Je vous conseille de le ressortir, parce que c'est lui qui donne le montant de vos indemnités, au cas où votre déclaration ne serait pas préremplie.

Votre arrêt maladie de cette année dans le viseur C'est le passage qui m'a le plus interpellé dans le rapport de la commission des finances du Sénat, publié avant le vote. Le budget porte le nom de 2027, sauf que la réforme de ces indemnités « prendrait effet dès l'imposition des revenus de 2026 », en application de l'article 33 du projet. Les indemnités versées pendant votre arrêt cette année, celles que vous inscrirez sur votre déclaration de revenus de 2026, seraient donc les premières concernées.



Une autre mesure, inscrite à l'article 2 du projet comme la réforme de l'impôt, touche, elle, les indemnités de chaque arrêt maladie. Le taux de CSG prélevé sur les indemnités journalières de maladie, y compris celles liées à une affection de longue durée, passerait de 6,2 % à 9,2 %, et seulement pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2027. La commission propose de conserver ce relèvement, si bien que nous pourrions voir les deux mesures se cumuler sur un même arrêt.



Ce que l'État compte récupérer sur vos indemnités Le rapport de la commission des finances chiffre l'enjeu pour l'État. La moitié imposée prévue par le gouvernement devait rapporter 450 millions d'euros en 2027, et l'amendement adopté lundi en ajouterait autant, pour porter le rendement de la mesure à 900 millions d'euros sur les seules affections de longue durée. Avec les indemnités d'accident du travail, désormais imposables en entier dans le texte, le total atteindrait 1 415 millions d'euros.



Christine Lavarde parle d'harmonisation. Le projet rend déjà intégralement imposables les indemnités des accidents du travail et des maladies professionnelles, jusqu'ici exonérées pour moitié, et son amendement applique le même régime aux affections de longue durée. Le rapport précise que la reconnaissance des affections de longue durée et la prise en charge des soins ne sont pas remises en cause : vos soins restent pris en charge comme avant, c'est la ligne de vos revenus qui bouge.



Dans l'hémicycle, Patrick Kanner, président du groupe socialiste, a dénoncé « une honte vis-à-vis des Français les plus défavorisés sur le plan médical ». Edwige Diaz, du groupe RN-UDR, a jugé la mesure « inacceptable », et la plupart des sénateurs Horizons ont voté contre.



Un vote qui peut encore être défait Ce vote ne règle rien de façon définitive. Mi-octobre, les députés avaient d'ailleurs supprimé l'imposition prévue de ces indemnités. Le 4 novembre, ils ont ensuite rejeté la première partie du budget par 458 voix contre zéro. Le texte est ainsi arrivé au Sénat dans la version du gouvernement, celle qui n'imposait que la moitié des indemnités.



Les sénateurs poursuivront l'examen du budget de l'État jusqu'au 9 décembre, puis députés et sénateurs chercheront un accord. L'amendement de lundi pourrait encore sauter en route, comme les députés avaient fait sauter la moitié imposée.



D'ici là, nous avons intérêt à conserver nos relevés d'indemnités journalières comme nos bulletins de salaire. Si la mesure passe la navette, c'est ce relevé envoyé par votre caisse qui vous donnera le montant à reporter si votre déclaration n'est pas préremplie, et mieux vaut le découvrir en remplissant votre déclaration qu'en ouvrant votre avis d'impôt.