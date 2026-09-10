EHPAD et Résidences Seniors

Bercy avait plafonné la hausse des prix d'Ehpad à 0,86 % : votre parent signe en septembre un prix libre, sauf sur une place que fixe le département

Le directeur tend le contrat de séjour, vous signez pour votre parent, et le prix de la chambre y est écrit noir sur blanc. Ce chiffre-là, aucun plafond ne l'a fixé. L'encadrement annoncé pour 2026 ne vise que les résidents déjà installés en Ehpad, et seulement l'année suivante. Entre deux chambres d'un même couloir, l'écart de départ se compte en centaines d'euros.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Septembre 2026 à 14:25 | mis à jour le 10 Septembre 2026 à 14:25



Le plafond de 0,86 % ne s'applique pas au contrat de votre parent 0,86 %, contre 3,21 % l'année précédente. Il ne porte que sur l'hébergement, pas sur la dépendance : sur un tarif hébergement de 2 947 euros par mois, cela autorise 25,35 euros de hausse, le calcul est le nôtre.



Ce plafond ne dit pourtant rien du prix d'entrée. Il encadre une variation, le prix de cette année comparé à celui de l'année dernière. Or un contrat signé en septembre 2026 n'a pas d'année dernière. Le montant inscrit dedans devient le point de départ, et le pourcentage ministériel ne le contiendra qu'à partir de janvier 2027. Ce que l'État encadre, c'est la trajectoire ; ce que vous signez, c'est le niveau.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Chaque hiver, Bercy et le ministère de la santé fixent par arrêté le pourcentage maximal dont les prix d'hébergement peuvent grimper dans l'année. Pour 2026, l'arrêté du 24 décembre 2025, publié au Journal officiel du 28 décembre, l'a ramené à, contre 3,21 % l'année précédente. Il ne porte que sur l'hébergement, pas sur la dépendance : sur un tarif hébergement de 2 947 euros par mois, cela autorise 25,35 euros de hausse, le calcul est le nôtre.Ce plafond ne dit pourtant rien du prix d'entrée. Il encadre une variation, le prix de cette année comparé à celui de l'année dernière. Or un contrat signé en septembre 2026 n'a pas d'année dernière. Le montant inscrit dedans devient le point de départ, et le pourcentage ministériel ne le contiendra qu'à partir de janvier 2027. Ce que l'État encadre, c'est la trajectoire ; ce que vous signez, c'est le niveau.

À la signature, l'établissement écrit le prix qu'il veut habilitées à l'aide sociale à l'hébergement, le prix est fixé chaque année par le conseil départemental. Pour les autres, le portail officiel



La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie précise, dans son relevé de mars 2026, le moment exact où cette liberté s'exerce : à la signature du contrat de séjour des nouveaux résidents. Une fois signé, le montant devient intouchable pour douze mois, puis il est réévalué à chaque exercice. La protection existe donc, mais elle démarre après coup, sur une base acceptée sans arbitre.



Combien de chambres échappent ainsi à toute tarification publique ? La CNSA en dénombre 158 860, soit 27 % de l'hébergement permanent, contre 431 200 places habilitées. Elles se concentrent dans le privé commercial, où neuf places sur dix ne sont pas habilitées. L'établissement que vous visitez pèse plus lourd que la date à laquelle vous signez.

Dans un Ehpad, toutes les chambres ne relèvent pas du même régime de prix, et c'est cette ligne de partage qui décide de tout. Pour les places, le prix est fixé chaque année par le conseil départemental. Pour les autres, le portail officiel le dit sans détour : c'est le gestionnaire de l'établissement qui fixe librement le prix hébergement.La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie précise, dans son relevé de mars 2026, le moment exact où cette liberté s'exerce : à la signature du contrat de séjour des nouveaux résidents. Une fois signé, le montant devient intouchable pour douze mois, puis il est réévalué à chaque exercice. La protection existe donc, mais elle démarre après coup, sur une base acceptée sans arbitre.Combien de chambres échappent ainsi à toute tarification publique ? La CNSA en dénombre 158 860, soit 27 % de l'hébergement permanent, contre 431 200 places habilitées. Elles se concentrent dans le privé commercial, où neuf places sur dix ne sont pas habilitées. L'établissement que vous visitez pèse plus lourd que la date à laquelle vous signez.

Deux chambres, un même couloir, 964 euros d'écart 3 128 euros quand elle ne l'est pas. L'écart atteint 964 euros par mois, soit 11 568 euros sur une année pleine : ces deux derniers chiffres, le calcul est le nôtre.



Ce sont deux prix pour la même base, dépendance minimale comprise : chambre, repas, entretien, animation. Et ils coexistent parfois dans le même bâtiment, puisqu'un établissement peut n'être habilité que pour une partie de sa capacité.

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D'un département à l'autre, l'écart se creuse encore. La caisse relève qu'il peut localement dépasser 1 900 euros par mois, soit plus de 23 000 euros sur un an. À Paris, une chambre non habilitée revient en moyenne à 5 106 euros mensuels ; en Lozère, le même type de place tourne autour de 2 055 euros. Ces montants restent des moyennes : un dixième des places non habilitées passe sous 2 270 euros, un dixième dépasse 3 900 euros.

Les chiffres publiés par la CNSA en mars 2026, sur l'exercice 2024, donnent la mesure du fossé. Pour une chambre seule en hébergement permanent, le prix de référence mensuel s'établit à 2 164 euros quand la place est habilitée à l'aide sociale, et àquand elle ne l'est pas. L'écart atteint 964 euros par mois, soit 11 568 euros sur une année pleine : ces deux derniers chiffres, le calcul est le nôtre.Ce sont deux prix pour la même base, dépendance minimale comprise : chambre, repas, entretien, animation. Et ils coexistent parfois dans le même bâtiment, puisqu'un établissement peut n'être habilité que pour une partie de sa capacité.D'un département à l'autre, l'écart se creuse encore. La caisse relève qu'il peut localement dépasser 1 900 euros par mois, soit plus de 23 000 euros sur un an. À Paris, une chambre non habilitée revient en moyenne à 5 106 euros mensuels ; en Lozère, le même type de place tourne autour de 2 055 euros. Ces montants restent des moyennes : un dixième des places non habilitées passe sous 2 270 euros, un dixième dépasse 3 900 euros.

Une place aidée peut désormais coûter 35 % de plus

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Demander l'aide sociale engage par ailleurs bien au-delà du résident. Le conseil départemental paie la différence entre la facture et la contribution de la personne, mais il peut solliciter les obligés alimentaires, enfants compris, et récupérer les sommes versées du vivant du bénéficiaire ou à son décès. Beaucoup de familles le découvrent à l'ouverture de la succession, alors qu'il se lit dès le dépôt du dossier au centre communal d'action sociale.

Obtenir une place habilitée ne garantit plus le tarif administré pour tout le monde. Depuis le 1er janvier 2025, un établissement totalement ou majoritairement habilité peut appliquer un prix différencié aux nouveaux résidents qui occupent une place aidée sans percevoir eux-mêmes l'aide sociale. La règle borne l'écart à 35 % au-dessus du tarif hébergement des bénéficiaires, ce qui laisse tout de même 693 euros de marge mensuelle sur une base de 1 980 euros : le calcul est le nôtre.Demander l'aide sociale engage par ailleurs bien au-delà du résident. Le conseil départemental paie la différence entre la facture et la contribution de la personne, mais il peut solliciter les obligés alimentaires, enfants compris, et récupérer les sommes versées du vivant du bénéficiaire ou à son décès. Beaucoup de familles le découvrent à l'ouverture de la succession, alors qu'il se lit dès le dépôt du dossier au centre communal d'action sociale.

La réduction d'impôt qui échappe à votre parent Trois aides publiques se cumulent sur une facture d'Ehpad, sur des lignes différentes. L'allocation personnalisée d'autonomie allège la part dépendance, à condition que votre parent soit évalué en GIR 1 à 4. En dessous de 2 846,77 euros de ressources mensuelles en 2026, il ne règle que le ticket dépendance des GIR 5-6 ; au-dessus de ce seuil, sa participation monte. L'aide au logement s'impute sur l'hébergement ; l'aide sociale ne joue que dans un établissement habilité.



Dans vingt-trois départements, le calcul a changé depuis le 1er juillet 2025. La fusion des sections soins et dépendance y remplace le tarif dépendance modulé et l'APA par une participation forfaitaire de 6,10 euros par jour, identique quel que soit le niveau d'autonomie, pour les seuls nouveaux entrants. Un parent qui arrive en septembre dans l'Aude, le Finistère ou la Savoie n'a pas la même facture qu'un voisin installé en 2024.



La quatrième aide, elle, se rate régulièrement. Les frais d'hébergement et de dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 %, plafonnée à 10 000 euros de dépenses par personne hébergée, soit 2 500 euros par an au maximum. Rapportée à une facture annuelle de 37 536 euros dans le secteur non habilité, elle en couvre 6,7 % : le calcul est le nôtre. Deux conditions se referment ici : c'est une réduction et non un crédit, un parent non imposable n'en touche donc rien, et les frais d'hébergement ne comptent que s'ils s'ajoutent à des frais de dépendance.



Ce qu'il faut faire écrire dans le contrat de séjour Avant la signature, trois mentions méritent d'être exigées noir sur blanc. Le statut de la chambre d'abord, habilitée ou non, et le prix appliqué à un résident qui ne demande pas l'aide sociale. La liste ensuite des prestations comprises dans le socle. Les tarifs enfin des services facturés en supplément, coiffeur, pédicure ou accompagnement médical, qu'aucun arrêté ne plafonne.



L'annuaire officiel des Ehpad affiche les prix transmis chaque année par les établissements et en compare trois d'un coup. Comparer deux devis un après-midi coûte moins cher que de découvrir l'écart sur douze relevés bancaires.



