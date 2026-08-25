Les Ehpad ne publiaient rien sur leur personnel : trois indicateurs s'affichent désormais à côté du prix de la chambre de votre mère

Une aide-soignante pousse seule un chariot de soins dans un couloir d'Ehpad - Illustration générée par IA
Trois chiffres de plus sur la fiche que vous consultez
Le prix, on le trouvait déjà. Les chambres seules et l'infirmier de nuit aussi, sur la fiche officielle de chaque Ehpad depuis 2023. Ce qui manquait, c'était le nombre de personnes qui y travaillent.
Or c'est ce que la fiche donne maintenant. Un décret et un arrêté du 8 août 2026, pris en application de la loi Bien vieillir, y ajoutent l'encadrement, l'absentéisme et la rotation du personnel. Sauf que ces trois taux étaient en ligne depuis juillet : les textes fixent surtout leur mode de calcul.
Or c'est ce que la fiche donne maintenant. Un décret et un arrêté du 8 août 2026, pris en application de la loi Bien vieillir, y ajoutent l'encadrement, l'absentéisme et la rotation du personnel. Sauf que ces trois taux étaient en ligne depuis juillet : les textes fixent surtout leur mode de calcul.
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Ce que compte vraiment un taux d'encadrement
Ce taux ne se lit pas comme une note sur vingt. Le portail additionne les équivalents temps plein présents au 31 décembre, puis les divise par le nombre de personnes accompagnées. Un établissement affiché à 38 % emploie donc 38 professionnels à temps plein pour 100 résidents. Reste à savoir qui entre dans ce décompte, et la réponse change tout.
Trois familles de métiers sont retenues : le personnel médical, le paramédical, avec les infirmiers et les aides-soignants, et le socio-éducatif. La cuisine, le ménage et l'administration en sont exclus, si bien que ce taux tombe bien plus bas que les taux d'encadrement globaux de la DREES, qui comptent tout le personnel et le rapportent aux places installées et non aux résidents accueillis. Comparer les deux revient à comparer deux règles différentes. La CNSA détaille chaque formule sur sa page de présentation des indicateurs.
Le portail fournit heureusement son propre repère. Pour 2024, la moyenne nationale s'établit à 38,4 équivalents temps plein pour 100 personnes accompagnées, avec 11,1 % d'absentéisme et 17,6 % de rotation. Ces trois moyennes s'affichent sur chaque fiche, à côté des chiffres de l'établissement, et nous les avons retrouvées à l'identique sur les 559 fiches de notre relevé qui les portent.
Trois familles de métiers sont retenues : le personnel médical, le paramédical, avec les infirmiers et les aides-soignants, et le socio-éducatif. La cuisine, le ménage et l'administration en sont exclus, si bien que ce taux tombe bien plus bas que les taux d'encadrement globaux de la DREES, qui comptent tout le personnel et le rapportent aux places installées et non aux résidents accueillis. Comparer les deux revient à comparer deux règles différentes. La CNSA détaille chaque formule sur sa page de présentation des indicateurs.
Le portail fournit heureusement son propre repère. Pour 2024, la moyenne nationale s'établit à 38,4 équivalents temps plein pour 100 personnes accompagnées, avec 11,1 % d'absentéisme et 17,6 % de rotation. Ces trois moyennes s'affichent sur chaque fiche, à côté des chiffres de l'établissement, et nous les avons retrouvées à l'identique sur les 559 fiches de notre relevé qui les portent.
Du simple au double dans le même département
Un repère national ne dit pourtant rien de ce qui se joue à vingt minutes de chez vous. Nous avons donc relevé un par un les indicateurs de tous les Ehpad de quatre départements très différents : le Nord, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique et la Mayenne. Soit 684 établissements, du gros Ehpad hospitalier urbain à la maison de retraite rurale de trente lits.
Sur les 601 fiches qui portent un taux d'encadrement, 598 donnent une valeur exploitable, trois affichant un taux nul que nous avons écarté. La médiane de ces 598 s'établit à 38,2 %, très proche de la moyenne nationale. Mais autour d'elle, la dispersion est considérable : un dixième des établissements reste sous 26,7 %, un dixième dépasse 52 %, soit un rapport de 1,95 entre les deux bornes. Ce calcul est le nôtre, effectué sur les données brutes du portail et non repris d'une publication institutionnelle.
Rapporté à un établissement de 80 places, l'écart cesse d'être une abstraction : 21 professionnels à temps plein d'un côté, 42 de l'autre. Vingt et un soignants et animateurs de différence pour le même nombre de résidents, dans le même département. C'est ce que personne ne voit en visitant un mardi à quinze heures.
D'ailleurs cette réserve vaut pour presque tous les extrêmes relevés : une petite unité de vie de vingt places ou un Ehpad rattaché à un hôpital ne produisent pas un taux comparable à celui d'un établissement autonome de cent lits. C'est pourquoi nous avons raisonné sur les déciles et non sur le minimum et le maximum, qui auraient donné un écart spectaculaire et faux.
Sur les 601 fiches qui portent un taux d'encadrement, 598 donnent une valeur exploitable, trois affichant un taux nul que nous avons écarté. La médiane de ces 598 s'établit à 38,2 %, très proche de la moyenne nationale. Mais autour d'elle, la dispersion est considérable : un dixième des établissements reste sous 26,7 %, un dixième dépasse 52 %, soit un rapport de 1,95 entre les deux bornes. Ce calcul est le nôtre, effectué sur les données brutes du portail et non repris d'une publication institutionnelle.
Rapporté à un établissement de 80 places, l'écart cesse d'être une abstraction : 21 professionnels à temps plein d'un côté, 42 de l'autre. Vingt et un soignants et animateurs de différence pour le même nombre de résidents, dans le même département. C'est ce que personne ne voit en visitant un mardi à quinze heures.
Sur le même sujet :Le 9e arrondissement de Marseille l'illustre bien. Neuf Ehpad y sont recensés, tous avec leurs données 2024, du moins doté à 26,8 % au mieux doté à 77,9 %. Même en écartant ce dernier, un centre gérontologique adossé à l'hôpital, l'écart va encore de 26,8 % à 50,7 % entre deux adresses distantes de quelques rues.
Grands groupes d'EHPAD en France : pourquoi leur taille ne garantit rien
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D'ailleurs cette réserve vaut pour presque tous les extrêmes relevés : une petite unité de vie de vingt places ou un Ehpad rattaché à un hôpital ne produisent pas un taux comparable à celui d'un établissement autonome de cent lits. C'est pourquoi nous avons raisonné sur les déciles et non sur le minimum et le maximum, qui auraient donné un écart spectaculaire et faux.
L'absentéisme et la rotation que votre visite ne montre pas
Les deux autres taux racontent la stabilité des équipes. Sur nos quatre départements, l'absentéisme médian atteint 11,6 % et un établissement sur dix dépasse 19,9 %. À ce niveau, chaque équivalent temps plein cumule près de soixante-treize jours d'absence dans l'année, congés payés et formation exclus.
La rotation, elle, additionne les entrées et les sorties de l'année, rapportées à l'effectif, puis divise par deux. La médiane s'établit à 14 %, un établissement sur dix dépasse 36,8 %. Une adresse d'Aix-en-Provence affiche 46,9 % de rotation pour 20,1 % d'encadrement : un professionnel sur deux remplacé en un an, dans une équipe déjà réduite.
En revanche, un taux élevé ne signe pas un mauvais établissement. Une ouverture récente ou un service qui internalise du personnel intérimaire font monter la rotation sans rien dire de la qualité des soins. Ces chiffres donnent une question à poser sur place, pas un verdict rendu de chez soi. Je le dis d'autant plus volontiers que la tentation inverse est forte quand la place se cherche dans l'urgence.
Pour votre mère ou votre père, la question utile tient en deux points : combien de soignants la nuit, et depuis quand l'aide-soignante référente de son étage est en poste. Un directeur qui y répond précisément vaut mieux qu'un taux affiché à la décimale.
La rotation, elle, additionne les entrées et les sorties de l'année, rapportées à l'effectif, puis divise par deux. La médiane s'établit à 14 %, un établissement sur dix dépasse 36,8 %. Une adresse d'Aix-en-Provence affiche 46,9 % de rotation pour 20,1 % d'encadrement : un professionnel sur deux remplacé en un an, dans une équipe déjà réduite.
En revanche, un taux élevé ne signe pas un mauvais établissement. Une ouverture récente ou un service qui internalise du personnel intérimaire font monter la rotation sans rien dire de la qualité des soins. Ces chiffres donnent une question à poser sur place, pas un verdict rendu de chez soi. Je le dis d'autant plus volontiers que la tentation inverse est forte quand la place se cherche dans l'urgence.
Pour votre mère ou votre père, la question utile tient en deux points : combien de soignants la nuit, et depuis quand l'aide-soignante référente de son étage est en poste. Un directeur qui y répond précisément vaut mieux qu'un taux affiché à la décimale.
Ce que le comparateur ne fait pas encore pour vous
Reste que la transparence s'arrête à la fiche. Le comparateur du portail met trois établissements côte à côte sur leurs caractéristiques, leurs prix, leurs chambres et leurs services, mais les trois taux de personnel n'y figurent pas. Pour les confronter, il faut ouvrir trois fiches dans trois onglets et recopier les chiffres à la main. C'est ce que nous avons fait 684 fois.
Deux limites méritent d'être connues. Les données sont celles de 2024, celles de 2025 arrivant fin 2026, et 60 des fiches que nous avons ouvertes portaient un millésime 2022 ou 2023. Surtout, 83 établissements sur 684, soit 12 %, n'affichent aucun taux d'encadrement, et 98 aucun taux de rotation : la mention « information non transmise par l'établissement » remplace le chiffre, ce qui constitue déjà une réponse.
Deux limites méritent d'être connues. Les données sont celles de 2024, celles de 2025 arrivant fin 2026, et 60 des fiches que nous avons ouvertes portaient un millésime 2022 ou 2023. Surtout, 83 établissements sur 684, soit 12 %, n'affichent aucun taux d'encadrement, et 98 aucun taux de rotation : la mention « information non transmise par l'établissement » remplace le chiffre, ce qui constitue déjà une réponse.
Sur le même sujet :Alors qu'en faire avant de visiter deux ou trois adresses cet automne ? Ouvrir la fiche, noter les trois taux et leur année, puis demander sur place ce qui explique l'écart avec la moyenne affichée juste à côté. Un directeur qui assume son chiffre et sait le raconter en dit plus long qu'une brochure sur papier glacé.
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