Les Ehpad ne publiaient rien sur leur personnel : trois indicateurs s'affichent désormais à côté du prix de la chambre de votre mère

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Un repère national ne dit pourtant rien de ce qui se joue à vingt minutes de chez vous. Nous avons donc relevé un par un les indicateurs de tous les Ehpad de quatre départements très différents : le Nord, les Bouches-du-Rhône, la Loire-Atlantique et la Mayenne. Soit 684 établissements, du gros Ehpad hospitalier urbain à la maison de retraite rurale de trente lits.Sur les 601 fiches qui portent un taux d'encadrement, 598 donnent une valeur exploitable, trois affichant un taux nul que nous avons écarté. La médiane de ces 598 s'établit à, très proche de la moyenne nationale. Mais autour d'elle, la dispersion est considérable : un dixième des établissements reste sous 26,7 %, un dixième dépasse 52 %, soit un rapport de 1,95 entre les deux bornes. Ce calcul est le nôtre, effectué sur les données brutes du portail et non repris d'une publication institutionnelle.Rapporté à un établissement de 80 places, l'écart cesse d'être une abstraction : 21 professionnels à temps plein d'un côté, 42 de l'autre.pour le même nombre de résidents, dans le même département. C'est ce que personne ne voit en visitant un mardi à quinze heures.Le 9e arrondissement de Marseille l'illustre bien. Neuf Ehpad y sont recensés, tous avec leurs données 2024, du moins doté à 26,8 % au mieux doté à 77,9 %. Même en écartant ce dernier, un centre gérontologique adossé à l'hôpital, l'écart va encore de 26,8 % à 50,7 % entre deux adresses distantes de quelques rues.D'ailleurs cette réserve vaut pour presque tous les extrêmes relevés : une petite unité de vie de vingt places ou un Ehpad rattaché à un hôpital ne produisent pas un taux comparable à celui d'un établissement autonome de cent lits. C'est pourquoi nous avons raisonné sur les déciles et non sur le minimum et le maximum, qui auraient donné un écart spectaculaire et faux.