Droits et aides sociales

APA : à dépendance égale, votre parent resté à domicile est moins favorisé qu'en établissement, montre une étude de la Drees

Votre parent vit encore chez lui, il peine à se laver ou à préparer ses repas, et personne n'a déposé de demande d'APA ? À perte d'autonomie égale, il a bien moins de chances de toucher cette aide que s'il vivait en établissement. L'écart ne tient pas d'abord à sa santé : il tient à la démarche, que la famille doit faire elle-même à domicile, et à la façon dont la dépendance est évaluée chez vous et en Ehpad.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Novembre 2026 à 08:44 | mis à jour le 25 Novembre 2026 à 08:44



À dépendance égale, l'Ehpad passe devant le domicile



Parmi les seniors en difficulté dans la vie quotidienne, 92 % des résidents d'établissement percevaient l'APA en 2015, contre 28 % des personnes à domicile, selon la Drees. Même chez les plus dépendants qui vivaient chez eux, environ la moitié seulement en bénéficiaient. L'âge, les revenus, la situation familiale et le niveau de dépendance ne rendent compte que d'environ 40 % de cet écart.

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Chez vous, personne ne dépose le dossier à votre place



Vous reconnaissez la situation ? Moins d'un senior sur trois en perte d'autonomie modérée a fait la demande, et celle-ci arrive surtout quand la personne ne parvient plus à faire son ménage ou sa toilette. Les personnes isolées demandent plus souvent l'APA que celles qui vivent en couple. Quant aux plus aisés, ils y renoncent davantage, sans doute parce que leur participation financière au plan d'aide augmente avec leurs revenus.

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APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches pour en bénéficier Première explication, la plus terre à terre : la démarche. En Ehpad, le niveau de dépendance de chaque résident est évalué dès l'admission, ce qui équivaut de fait à une demande d'APA. À domicile, c'est à la personne ou à ses proches de se tourner vers le département, et beaucoup de personnes éligibles ne le font pas.Vous reconnaissez la situation ?, et celle-ci arrive surtout quand la personne ne parvient plus à faire son ménage ou sa toilette. Les personnes isolées demandent plus souvent l'APA que celles qui vivent en couple. Quant aux plus aisés, ils y renoncent davantage, sans doute parce que leur participation financière au plan d'aide augmente avec leurs revenus.

Le GIR de votre parent dépend aussi de qui l'évalue



Résultat : à état de santé comparable, les résidents d'Ehpad sont classés dans un groupe iso-ressources (GIR) de dépendance plus sévère que les personnes restées chez elles. Or seule la personne classée en GIR 1, 2, 3 ou 4 peut obtenir l'APA, si bien que ce classement pèse lourd. D'ailleurs, à domicile, les demandeurs de moins de 70 ans obtiennent aussi moins souvent l'allocation, alors qu'elle est ouverte dès 60 ans. Seconde explication, plus dérangeante : l'évaluation elle-même. Chez vous, une fois le dossier complet, un professionnel de l'équipe médico-sociale du département se déplace et mesure la perte d'autonomie avec la grille Aggir, comme le détaille la fiche officielle consacrée à l'APA . En Ehpad, c'est l'équipe médicale de l'établissement qui évalue les résidents, et le financement de l'établissement augmente avec leur niveau de dépendance.Résultat : à état de santé comparable, les résidents d'Ehpad sont classés dans un groupe iso-ressources (GIR) de dépendance plus sévère que les personnes restées chez elles. Or seule la personne classée en GIR 1, 2, 3 ou 4 peut obtenir l'APA, si bien que ce classement pèse lourd. D'ailleurs, à domicile, les demandeurs de moins de 70 ans obtiennent aussi moins souvent l'allocation, alors qu'elle est ouverte dès 60 ans.

Plus d'un bénéficiaire sur trois ignorait toucher l'APA Dans cette étude, c'est pourtant un autre résultat qui m'a le plus interpellé. 35 % des bénéficiaires à domicile ignoraient qu'ils percevaient l'APA, peut-être parce qu'un proche a fait les démarches à leur place, et la part montait à 48 % en établissement, où l'allocation est souvent gérée par l'Ehpad dans le cadre d'une dotation globale. Nous sommes nombreux à remplir ces dossiers pour un père ou une mère : votre parent sait-il seulement ce qui finance l'aide qui passe chez lui ?



Ces résultats ont une limite qu'il faut connaître : ils reposent sur des données consolidées de 2015. Cette année-là, la France comptait environ 1,25 million de bénéficiaires de l'APA, dont 750 000 à domicile. Mais les deux premiers freins que l'étude met au jour, une demande que la famille doit faire elle-même et une évaluation confiée chez vous à l'équipe du département, se retrouvent dans les règles en vigueur.

Un outil commun aux départements d'ici 2030 Ce constat tombe au moment où la gestion de l'APA va changer d'outil. Le Conseil de l'âge du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge vient de rendre un avis favorable sur le projet de décret qui crée un système d'information unique pour l'APA, prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. Son déploiement est prévu progressivement jusqu'en 2030, et il coexistera un temps avec les anciens systèmes de chaque département.



L'avis pose des conditions qui vous concernent directement. L'outil numérique ne doit ni automatiser les décisions ni se substituer à l'appréciation des équipes médico-sociales, écrit le Conseil, et la possibilité de déposer une demande sur papier comme un accompagnement humain de proximité doivent être garantis. La hausse du reste à charge à domicile dépend, elle, d'un autre projet de décret, qui vise 250 millions d'euros d'économies et sur lequel ce même Conseil a rendu le 12 octobre un avis unanimement défavorable.



Si votre parent vit chez lui et peine au quotidien, la demande reste donc la vôtre : le dossier se dépose auprès du département, qui doit rendre sa décision dans les 2 mois qui suivent la réception du dossier complet. Entre lui et un résident d'Ehpad aussi dépendant que lui, ce dossier est la première différence que vous pouvez effacer.



