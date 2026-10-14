Retraite

Selon Bercy, les retraites des fonctionnaires absorbent une part du budget de chaque ministère, sans être plus généreuses que votre pension du privé

Sur les plateaux de télévision, une formule tourne en boucle : les retraites des fonctionnaires coûteraient une fortune à la France. Un document budgétaire publié lundi 12 octobre donne enfin le chiffre, ministère par ministère. Il contient aussi une phrase que peu de commentateurs reprennent, et elle concerne votre pension, que vous ayez fait carrière dans le public ou dans le privé.

Par Fabrice Crozier | Publié le 14 Octobre 2026 à 11:27 | mis à jour le 14 Octobre 2026 à 11:28



Retraites des fonctionnaires : ce que Bercy publie pour la première fois



Le résultat a de quoi surprendre. Selon ce rapport, consulté par l'agence Reuters, 32 % des crédits de l'Éducation nationale, soit 28,5 milliards d'euros, partent au compte qui finance les retraites des fonctionnaires de l'État. La proportion atteint 30 % au ministère de l'Intérieur et 21 % à la Justice, pour une moyenne d'environ 13 % sur l'ensemble des ministères. Cette présentation nouvelle n'a au passage rien de spontané : elle découle de l'article 75 du projet de budget, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre.

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Pourquoi l'école et la police paient la plus grosse part 82,28 % pour un fonctionnaire civil et 126,07 % pour un militaire, selon les chiffres du rapport relevés par Acteurs publics.



La raison tient d'abord à la démographie. D'après les données du rapport citées par Reuters, le régime de l'État compte 0,94 actif pour chaque pensionné, contre 1,5 au régime général des salariés du privé. Moins de cotisants pour davantage de retraités, et le taux grimpe mécaniquement. Les ministères qui emploient le plus d'agents, l'Éducation nationale avec ses enseignants et l'Intérieur avec ses policiers, portent logiquement la plus grosse part de la facture. La mission Recherche et enseignement supérieur paraît à l'inverse épargnée, avec 1 % en direct, alors que la part remonte à 21 % une fois ses opérateurs inclus.

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Ces sommes ne disparaissent pas. Elles alimentent un compte unique, le « compte d'affectation spéciale Pensions », c'est-à-dire la caisse budgétaire qui verse chaque mois la retraite des anciens fonctionnaires de l'État. Chaque ministère y verse une contribution d'employeur pour ses agents. Seulement, ce taux n'a rien à voir avec celui d'une entreprise : rapporté au traitement indiciaire brut, il atteintpour un fonctionnaire civil etpour un militaire, selon les chiffres du rapport relevés par Acteurs publics.La raison tient d'abord à la démographie. D'après les données du rapport citées par Reuters, le régime de l'État comptepour chaque pensionné, contre 1,5 au régime général des salariés du privé. Moins de cotisants pour davantage de retraités, et le taux grimpe mécaniquement. Les ministères qui emploient le plus d'agents, l'Éducation nationale avec ses enseignants et l'Intérieur avec ses policiers, portent logiquement la plus grosse part de la facture. La mission Recherche et enseignement supérieur paraît à l'inverse épargnée, avec 1 % en direct, alors que la part remonte à 21 % une fois ses opérateurs inclus.Au total, la dépense de ce compte est prévue àen 2027. Quand un gouvernement annonce des milliards pour l'école de vos petits-enfants, près d'un tiers de l'enveloppe paie en réalité des pensions. Bercy y voit lui-même un « effet d'éviction » : l'argent versé à ce titre ne finance plus le service rendu aux usagers.

Le cliché que le même rapport juge « erroné » « erroné » le cliché d'un régime de fonctionnaires plus généreux que celui du privé. La Cour des comptes avait abouti à la même conclusion le 22 septembre : pour un fonctionnaire sédentaire parti récemment, appliquer les règles du privé aurait donné une pension guère différente. Elle estimait même que, pour des départs entre 2015 et 2023, un calcul sur les 25 meilleures années aurait pu être plus favorable à un agent dont la rémunération a progressé comme la moyenne.



Comment expliquer alors un taux de cotisation aussi élevé ? Par deux choses que l'on confond volontiers. La pension d'un fonctionnaire est calculée sur le traitement des six derniers mois, hors primes, à un taux de 75 % au maximum pour une carrière complète, 80 % avec certaines bonifications, comme le rappelle le

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On pensait la retraite des fonctionnaires plus généreuse que celle du privé : la Cour des comptes l'a recalculée sur vos 25 meilleures années, sans écart notable Pourtant, ce même document ne dit pas ce que les plateaux lui font dire. Nous avons voulu savoir ce qu'il contenait d'autre. Selon l'AFP, le rapport jugele cliché d'un régime de fonctionnaires plus généreux que celui du privé. La Cour des comptes avait abouti à la même conclusion le 22 septembre : pour un fonctionnaire sédentaire parti récemment, appliquer les règles du privé aurait donné une pension guère différente. Elle estimait même que, pour des départs entre 2015 et 2023, un calcul sur les 25 meilleures années aurait pu être plus favorable à un agent dont la rémunération a progressé comme la moyenne.Comment expliquer alors un taux de cotisation aussi élevé ? Par deux choses que l'on confond volontiers. La pension d'un fonctionnaire est calculée sur le traitement des six derniers mois, hors primes, à un taux de 75 % au maximum pour une carrière complète, 80 % avec certaines bonifications, comme le rappelle le Service des retraites de l'État dans sa formule de calcul . Et le régime compte moins d'un actif par retraité. Pour la Cour, l'écart de taux avec le privé tient aussi à cette assiette étroite, qui laisse les primes de côté.

Votre pension mise à contribution, que vous ayez été fonctionnaire ou non Le calendrier, lui, n'a rien d'anodin : ce rapport paraît au moment précis où le même budget demande un effort aux retraités. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit qu'au-delà de 1 260 € de pensions par mois, complémentaire comprise, la pension de base ne serait pas revalorisée au niveau de l'inflation au 1er janvier 2027. Le projet de loi de finances abaisserait de son côté le plafond de l'abattement fiscal de 10 % des retraités, de 4 439 € à 3 000 € par foyer. Les deux mesures doivent rapporter 5,5 milliards d'euros.



Ces deux mesures ne distinguent pas l'origine de la pension. La retraite versée par le Service des retraites de l'État ou par la CNRACL y entre comme celle de l'Assurance retraite. Un ancien instituteur et une ancienne comptable du privé, à pensions égales, seraient logés à la même enseigne. Ce débat nous concerne aussi comme contribuables, puisque c'est le budget de l'État qui équilibre le régime de ses anciens agents.



Rien n'est voté pour autant. En commission des finances, les députés ont rejeté le 7 octobre la baisse de l'abattement, sans que ce vote retire la mesure du texte examiné en séance depuis le 13 octobre. Je vous invite à vous méfier des débats qui opposent retraités du public et du privé : sur ces deux mesures, le budget les traite de la même façon.



Ce que vous pouvez vérifier avant le vote du budget Commencez par additionner vos pensions mensuelles brutes, base et complémentaire : c'est ce total qui serait comparé au seuil de 1 260 €. Et vous, savez-vous de quel côté du seuil vous vous situez ?



Au fond, la discussion des prochaines semaines ne portera pas sur votre régime d'origine. Elle portera sur le montant de votre pension, et c'est ce chiffre-là, bien plus que les formules entendues à la télévision, qu'il faudra suivre jusqu'au vote du budget.