On pensait la retraite des fonctionnaires plus généreuse que celle du privé : la Cour des comptes l'a recalculée sur vos 25 meilleures années, sans écart notable

C'est précisément cette question que la Cour des comptes a tranchée dans son rapport « Les retraites des fonctionnaires de l'État », rendu public le 22 septembre à la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Les magistrats ont pris les fonctionnaires sédentaires récemment partis, ceux qui n'exercent pas un métier à départ anticipé, et leur ont appliqué les règles du privé.



Le verdict figure dans la synthèse du rapport, que cite Acteurs publics : malgré des règles différentes, leur pension « ne serait en moyenne guère différente en appliquant les règles du secteur privé ». La Cour s'appuie aussi sur une étude de la Drees, qui avait fait le même exercice sur les fonctionnaires nés en 1958, à carrière, salaire et âge de départ inchangés. Résultat, les règles du privé leur auraient donné une pension supérieure de 1,5 % en moyenne, en comptant leur retraite additionnelle.



Vous avez bien lu : appliquées à un fonctionnaire, vos règles du privé lui auraient rapporté un peu plus, et non un peu moins. L'explication tient au point d'indice. Entre 2015 et 2023, les gouvernements ont préféré augmenter les agents par des primes plutôt que par la grille, ce qui a rendu la règle des six derniers mois peu favorable. Un traitement indiciaire presque figé donne une pension presque figée.



Le rapport en tire une conséquence pour les comptes du régime eux-mêmes : si la part des primes était restée à son niveau de 2015, les cotisations encaissées en 2023 auraient été supérieures de 225 millions d'euros. L'âge de départ, lui, a convergé. Les fonctionnaires sédentaires partent désormais vers 63,5 ans en moyenne, un âge proche de celui des salariés du privé.