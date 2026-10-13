Les retraités manifesteront mercredi 14 octobre devant le Medef, jour où l'Agirc-Arrco décidera de revaloriser ou non votre retraite complémentaire

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L'Agirc-Arrco avait gelé les retraites du privé en octobre 2025 : avec 91 milliards en réserve, la CFDT réclame une hausse de votre pension

Dans la rue, la mobilisation n'a pas attendu le vote. À Douai, le collectif retraités de la CGT se rassemblera à 10 heures devant le siège du Medef de Marcq-en-Barœul, rapporte L'Observateur, pour réclamer une hausse immédiate de 5 %. Au Puy-en-Velay, la CGT et la FSU donnent rendez-vous à 11 heures devant le Medef. Des appels similaires circulent à Agen, au Mans, en Picardie, en Haute-Savoie et dans plusieurs villes de Normandie.Pourquoi le Medef ? Parce que la CGT de Douai dénonce un blocage patronal lors des précédentes négociations, et qu'elle vise donc ceux qui devront signer. Dans leur communiqué, la CGT et la FSU évaluent les réserves de l'Agirc-Arrco à, soit environ quatorze mois de prestations. La presse retient de son côté 91 milliards d'euros fin 2025, environ un an de prestations. Les deux syndicats jugent que ces réserves permettent de revaloriser sans mettre la caisse en danger. Ils s'inquiètent aussi d'une possible baisse des cotisations versées par les entreprises.Ces revendications vont plus loin que ce que le conseil pourra accorder. L'UNSA Retraités réclame une revalorisation de, au niveau de l'inflation estimée pour 2026, et la CGT une hausse immédiate de 5 %, dont une part au titre du rattrapage des pertes subies depuis 2020. Au-delà de 1,9 %, en revanche, les gestionnaires n'ont plus la main, puisque l'accord qu'ils ont eux-mêmes signé interdit à la hausse de dépasser celle des salaires. La bataille de mercredi se jouera donc entre 1,2 % et 1,9 %, ou sur un nouveau refus.