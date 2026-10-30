Nutrition

Viande rouge : des chercheurs chiffrent à neuf mois l'espérance de vie gagnée quand les légumes remplacent la moitié de votre steak et de votre jambon

Au Royaume-Uni, les hommes avalent près de 590 grammes de viande rouge et de charcuterie par semaine, bien au-delà du plafond conseillé par leurs autorités sanitaires. Des chercheurs ont simulé ce que deviendrait la santé du pays si cette part fondait de moitié dans l'assiette, remplacée par autre chose. Le gain d'espérance de vie qu'ils obtiennent est bien réel, et il ne vient pas d'où l'on croit.

Par Fabrice Crozier | Publié le 30 Octobre 2026 à 09:58 | mis à jour le 30 Octobre 2026 à 09:58



Moins de viande rouge : ce que les chercheurs ont simulé 590 grammes de viande rouge et de charcuterie par semaine, et les femmes autour de 400 grammes. Le plafond conseillé outre-Manche est fixé à 490 grammes, soit 70 grammes par jour.



C'est sur cet écart qu'ont travaillé des chercheurs du Karolinska Institutet de Stockholm, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et de l'université d'Oxford. Leur étude, publiée le 17 septembre 2026 dans l'European Journal of Nutrition, reprend les deux objectifs de baisse de la viande que le comité britannique sur le changement climatique a fixés pour 2030 et 2050, 35 % puis 50 %, et les applique à la viande rouge et à la charcuterie. Dans les deux cas, la part retirée est remplacée, à calories égales, surtout par des légumes et des légumes secs, et le modèle suit la santé de la population sur trente ans.

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Neuf mois de vie, gagnés surtout sur le cœur Le résultat tient en deux chiffres. Selon l'article, la baisse de 35 % augmenterait l'espérance de vie moyenne de 7,2 mois, et celle de 50 % de 9,4 mois. Les auteurs donnent aussi la marge d'incertitude de ce second chiffre, qui va de 1,3 à 15,4 mois : même au bas de cette fourchette, le gain reste positif, et sa taille demeure très incertaine.



Ce gain vient presque tout entier du cœur et des vaisseaux. D'après les auteurs, 95 % de l'allongement de la vie tiennent aux maladies cardiovasculaires évitées, c'est-à-dire aux maladies coronariennes et aux accidents vasculaires cérébraux, les seules que le modèle retient. Sur trente ans, le scénario le plus ambitieux éviterait environ 4,5 millions de maladies chroniques au Royaume-Uni, dont 3,3 millions de maladies cardiovasculaires, 1,1 million de diabètes de type 2 et quelque 72 000 cancers colorectaux. Les chercheurs rappellent au passage que les maladies cardiovasculaires coûtent environ 29 milliards de livres par an à l'économie britannique.



Dans votre assiette, les légumes secs font l'essentiel les trois quarts du gain de mortalité aux légumes et aux légumes secs ajoutés, et non à la viande retirée. Le steak en moins compte, mais c'est ce qui prend sa place qui pèse le plus lourd.



Le modèle s'appuie sur les estimations de l'étude internationale Global Burden of Disease, qui associe chaque tranche de 50 grammes de légumes secs ajoutés par jour à un risque de maladie coronarienne réduit de 24 %. Pour un homme, le scénario de moitié revient à retirer chaque jour 22,5 grammes de viande rouge et 20,5 grammes de charcuterie, et à ajouter 83 grammes de légumes secs et 243 grammes de légumes. Sur une semaine, et le calcul est le nôtre, cela représente environ 300 grammes de viande en moins et quelque 580 grammes de lentilles, de pois chiches ou de haricots en plus.



Le modèle n'a d'ailleurs attribué aucun bénéfice aux substituts végétaux industriels, ces hachés de soja ou de pois conçus pour remplacer la viande, faute de preuves suffisantes sur la maladie et la mortalité. Pour nous qui faisons les courses, la question porte autant sur ce qui remplace la viande dans le caddie que sur la viande elle-même.

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Longévité : l'aliment que 95% des centenaires consomment chaque jour, et que les Français ignorent C'est là que l'étude bouscule l'idée qu'on s'en fait. Les auteurs attribuent environdu gain de mortalité aux légumes et aux légumes secs ajoutés, et non à la viande retirée. Le steak en moins compte, mais c'est ce qui prend sa place qui pèse le plus lourd.Le modèle s'appuie sur les estimations de l'étude internationale Global Burden of Disease, qui associe chaque tranche de 50 grammes de légumes secs ajoutés par jour à un risque de maladie coronarienne réduit de 24 %. Pour un homme, le scénario de moitié revient à retirer chaque jour 22,5 grammes de viande rouge et 20,5 grammes de charcuterie, et à ajouter 83 grammes de légumes secs et 243 grammes de légumes. Sur une semaine, et le calcul est le nôtre, cela représente environet quelque 580 grammes de lentilles, de pois chiches ou de haricots en plus.Le modèle n'a d'ailleurs attribué aucun bénéfice aux substituts végétaux industriels, ces hachés de soja ou de pois conçus pour remplacer la viande, faute de preuves suffisantes sur la maladie et la mortalité. Pour nous qui faisons les courses, la question porte autant sur ce qui remplace la viande dans le caddie que sur la viande elle-même.

Vos repères en France sont plus larges qu'outre-Manche 500 grammes par semaine, soit 3 ou 4 steaks, comme le rappelle



Additionnés, ces deux repères autorisent 650 grammes par semaine de viande hors volaille et de charcuterie, quand le plafond britannique de 490 grammes couvre les deux à la fois. Selon notre calcul, l'écart atteint 160 grammes. Sauf que la recommandation française ajoute un repère que l'étude rend soudain très concret : des légumes secs au moins deux fois par semaine.



La même fiche de Santé.fr met en garde contre les produits transformés à base de volaille, nuggets ou cordons bleus, souvent trop gras et trop salés, parfois ultra-transformés, et conseille de lire l'étiquette pour choisir ceux qui contiennent le moins d'additifs. Remplacer votre steak par une barquette panée, ce n'est pas le scénario que les chercheurs ont simulé.

Et chez nous ? Santé publique France conseille de privilégier la volaille et de limiter les autres viandes, porc, bœuf, veau, mouton, agneau et abats, à, soit 3 ou 4 steaks, comme le rappelle la fiche consacrée à la viande sur Santé.fr . La charcuterie a son propre plafond, 150 grammes par semaine, l'équivalent d'environ trois tranches de jambon blanc.Additionnés, ces deux repères autorisent 650 grammes par semaine de viande hors volaille et de charcuterie, quand le plafond britannique de 490 grammes couvre les deux à la fois. Selon notre calcul, l'écart atteint. Sauf que la recommandation française ajoute un repère que l'étude rend soudain très concret : des légumes secs au moins deux fois par semaine.La même fiche de Santé.fr met en garde contre les produits transformés à base de volaille, nuggets ou cordons bleus, souvent trop gras et trop salés, parfois ultra-transformés, et conseille de lire l'étiquette pour choisir ceux qui contiennent le moins d'additifs. Remplacer votre steak par une barquette panée, ce n'est pas le scénario que les chercheurs ont simulé.

Ce que ces neuf mois ne vous promettent pas à 70 ans



Les auteurs dressent eux-mêmes la liste des limites de leur travail. Leur modèle suppose que la population change ses habitudes d'un même pas, il fige les taux de mortalité alors que les médicaments contre l'obésité et le diabète de la famille du GLP-1 pourraient les faire bouger, et il repose sur des déclarations alimentaires. Surtout, il n'a pas mesuré le risque de manquer de fer ou de vitamine B12 quand la viande recule, deux nutriments dont elle est une source majeure.

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En revanche, ils citent des travaux antérieurs selon lesquels le surcroît d'anémie par manque de fer resterait modeste face aux maladies évitées. Pour nous, l'enseignement tient donc moins dans le compte des mois que dans ce que nous posons à côté du steak, ou à sa place. Neuf mois de plus pour vous, alors ? J'avoue avoir d'abord lu ce chiffre comme une promesse personnelle, et c'est une erreur. Les 9,4 mois sont un gain d'espérance de vie à la naissance, calculé en moyenne sur toute la population britannique et sur trente ans de projection. Ils ne disent pas ce qu'une personne de 70 ans gagnerait en changeant ses menus.Les auteurs dressent eux-mêmes la liste des limites de leur travail. Leur modèle suppose que la population change ses habitudes d'un même pas, il fige les taux de mortalité alors que les médicaments contre l'obésité et le diabète de la famille du GLP-1 pourraient les faire bouger, et il repose sur des déclarations alimentaires. Surtout, il n'a pas mesuré le risque de manquer de fer ou de vitamine B12 quand la viande recule, deux nutriments dont elle est une source majeure.En revanche, ils citent des travaux antérieurs selon lesquels le surcroît d'anémie par manque de fer resterait modeste face aux maladies évitées. Pour nous, l'enseignement tient donc moins dans le compte des mois que dans ce que nous posons à côté du steak, ou à sa place.