Nutrition Longévité : l'aliment que 95% des centenaires consomment chaque jour — et que les Français ignorent Par Régis Mayer | Publié le 02/01/2026 à 08:57 | mis à jour le 07/01/2026 à 12:15 Après 20 ans de recherches sur les populations les plus âgées de la planète, l'expert en longévité Dan Buettner a identifié un point commun surprenant : un aliment bon marché, présent dans chaque repas des centenaires, du Japon au Costa Rica. Partager : W f X in @

L'aliment que 95% des Français négligent Oubliez les superaliments exotiques à prix d'or et les compléments alimentaires sophistiqués. Le secret de longévité des centenaires tient dans un aliment que nos grands-parents consommaient au quotidien : les légumineuses, et plus particulièrement les haricots.



C'est la conclusion des travaux de Dan Buettner, chercheur au National Geographic, qui étudie depuis plus de vingt ans les fameuses "zones bleues" : ces cinq régions du monde où la concentration de centenaires en bonne santé défie toutes les statistiques. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Icarie en Grèce et Loma Linda en Californie.



Dans ces régions, les chances d'atteindre 100 ans sont jusqu'à dix fois supérieures à la moyenne européenne ou nord-américaine. Et si les régimes alimentaires varient selon les cultures — tofu au Japon, fromage de brebis en Sardaigne, tortillas au Costa Rica — un aliment revient systématiquement dans chaque assiette : les haricots et autres légumineuses.



Un constat d'autant plus frappant que les Français, eux, n'en consomment en moyenne que 30 grammes par semaine, soit trois fois moins que les recommandations du Programme National Nutrition Santé.

Pourquoi les haricots font-ils vivre plus longtemps ? les haricots noirs contiennent dix fois plus d'antioxydants que les oranges, grâce à leur concentration exceptionnelle en anthocyanes, des composés qui combattent le vieillissement cellulaire.



Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Selon les recherches compilées par l'équipe de Dan Buettner, la consommation régulière de légumineuses :

Régule la glycémie : leur index glycémique bas évite les pics d'insuline responsables du vieillissement accéléré

: leur index glycémique bas évite les pics d'insuline responsables du vieillissement accéléré Protège le cœur : leurs fibres solubles contribuent à réduire le cholestérol

: leurs fibres solubles contribuent à réduire le cholestérol Préserve la masse musculaire : leurs protéines végétales, associées aux céréales, fournissent tous les acides aminés essentiels

: leurs protéines végétales, associées aux céréales, fournissent tous les acides aminés essentiels Nourrit le microbiote : leurs fibres prébiotiques alimentent les bonnes bactéries intestinales, un facteur clé de la longévité selon les dernières études Une recherche de l'université de Bergen (Norvège) a même calculé qu'un régime incluant 100 grammes de légumineuses par jour pourrait augmenter l'espérance de vie de 7%, quel que soit l'âge auquel on commence. À Nicoya, au Costa Rica, les centenaires démarrent chaque journée avec des haricots noirs accompagnés de tortillas de maïs. Cette combinaison ancestrale n'a rien d'anecdotique :, grâce à leur concentration exceptionnelle en anthocyanes, des composés qui combattent le vieillissement cellulaire.Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Selon les recherches compilées par l'équipe de Dan Buettner, la consommation régulière de légumineuses :Une recherche de l'université de Bergen (Norvège) a même calculé qu'un régime incluant, quel que soit l'âge auquel on commence.

D'Okinawa à la Sardaigne : des haricots différents, un même secret Si les variétés changent selon les régions, le principe reste identique. À Okinawa, les centenaires consomment quotidiennement du soja sous forme de tofu et de miso, ainsi que des haricots azuki. En Sardaigne, ce sont les fèves et les pois chiches qui accompagnent le pain et le fromage de brebis. Sur l'île d'Icarie en Grèce, les cornilles (ou "pois à vaches") et les lentilles sont au menu de presque chaque repas.



À Loma Linda, en Californie, la communauté adventiste — dont les membres vivent en moyenne dix ans de plus que leurs voisins américains — place les haricots au cœur de son alimentation végétarienne.



Le point commun ? Ces populations consomment des légumineuses à chaque repas, et non pas une ou deux fois par semaine comme le font la plupart des Européens. Dan Buettner résume ainsi sa découverte : "Les haricots sont la pierre angulaire de chaque régime de longévité que nous avons étudié."

Comment adopter ce réflexe longévité au quotidien préparer une grande quantité de soupe aux haricots ou de légumineuses en début de semaine, à consommer au fil des jours en accompagnement ou en plat principal.



Quelques idées simples pour intégrer les légumineuses à vos repas :

Au petit-déjeuner : houmous sur du pain complet, ou flocons d'avoine avec des haricots blancs mixés (tendance au Japon)

: houmous sur du pain complet, ou flocons d'avoine avec des haricots blancs mixés (tendance au Japon) Au déjeuner : salade de lentilles, pois chiches rôtis, ou soupe de haricots

: salade de lentilles, pois chiches rôtis, ou soupe de haricots Au dîner : associez toujours légumineuses et céréales (riz + haricots rouges, semoule + pois chiches, pâtes + lentilles corail) L'astuce des centenaires : ils ne comptent jamais les calories et ne suivent aucun régime restrictif. Leur secret réside dans la régularité — manger simple, manger local, manger ensemble — plutôt que dans la recherche d'un aliment miracle. Les haricots ne sont qu'une pièce du puzzle, mais c'est la seule qui se retrouve sur toutes les tables des centenaires du monde. Pas besoin de révolutionner vos habitudes pour profiter de ces bienfaits. Le chercheur américain recommande une approche pragmatique :, à consommer au fil des jours en accompagnement ou en plat principal.Quelques idées simples pour intégrer les légumineuses à vos repas :: ils ne comptent jamais les calories et ne suivent aucun régime restrictif. Leur secret réside dans la— manger simple, manger local, manger ensemble — plutôt que dans la recherche d'un aliment miracle. Les haricots ne sont qu'une pièce du puzzle, mais c'est la seule qui se retrouve sur toutes les tables des centenaires du monde.

Sources

- Dan Buettner, The Blue Zones Solution, National Geographic, 2015

- Centre de recherche en nutrition humaine, INRAE, 2025

- Programme National Nutrition Santé (PNNS), Santé publique France

- Université de Bergen, étude sur l'alimentation et l'espérance de vie, 2022

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