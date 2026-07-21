Comment perdre du poids pendant la ménopause ?

Le sport reste un excellent allié pour mincir durant la ménopause, à condition de choisir les bonnes activités. Le renforcement musculaire, avec ou sans charges, reste essentiel pour compenser la perte de masse musculaire et relancer le métabolisme. Vous pouvez compléter ces exercices avec la marche active, le vélo ou la natation pour solliciter le système cardiovasculaire sans agresser les articulations.



Inutile de faire des séances trop longues ou trop intenses ! La régularité compte plus que la performance. 30 à 45 minutes d’activité physique modérée par jour peuvent déjà faire une grande différence sur la silhouette et le regain d’énergie.