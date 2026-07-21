Comment perdre du poids pendant la ménopause ?

Adopter un régime hyperprotéiné pour préserver la masse musculaire
La principale cause des désagréments liés à la ménopause n’est autre que la baisse des œstrogènes. Ce phénomène provoque notamment le ralentissement du métabolisme et la fonte de la masse musculaire. Or, moins de muscle signifie moins de calories brûlées au repos, ce qui favorise la prise de poids, en particulier au niveau du ventre.
Le régime protéiné constitue une solution efficace pour préserver les muscles après 50 ans. Les protéines agissent comme un coupe-faim naturel en prolongeant la sensation de satiété et en réduisant les grignotages. Elles fournissent également à l’organisme les acides aminés nécessaires pour entretenir les muscles. D’ailleurs, Ligne & Protéines propose des sachets hyperprotéinés et différents packs pour aider chaque femme à atteindre son objectif minceur.
Il est également conseillé de consommer régulièrement des aliments riches en protéines comme les œufs, le poisson, la viande maigre, les légumineuses et les produits laitiers.
Le régime protéiné constitue une solution efficace pour préserver les muscles après 50 ans. Les protéines agissent comme un coupe-faim naturel en prolongeant la sensation de satiété et en réduisant les grignotages. Elles fournissent également à l’organisme les acides aminés nécessaires pour entretenir les muscles. D’ailleurs, Ligne & Protéines propose des sachets hyperprotéinés et différents packs pour aider chaque femme à atteindre son objectif minceur.
Il est également conseillé de consommer régulièrement des aliments riches en protéines comme les œufs, le poisson, la viande maigre, les légumineuses et les produits laitiers.
Revoir son alimentation pour limiter la prise de poids
Faire un régime protéiné aide à perdre quelques kilos, mais pour un résultat optimal, il est tout aussi important de faire attention à l’alimentation en général. On parle ici de rééquilibrage alimentaire, pas d’une diète draconienne. En cela, il convient de réduire les sucres rapides et les produits ultra-transformés. Ces groupes d’aliments favorisent les pics de glycémie et le stockage des graisses. Il est plutôt recommandé de :
En plus de faire maigrir pendant la ménopause, ces bonnes habitudes contribuent à préserver la santé et le bien-être après 50 ans.
- Privilégier les légumes et les fibres à chaque repas pour ralentir la digestion des glucides.
- Fractionner les repas afin d’éviter les fringales en fin de journée.
- Choisir des aliments à index glycémique bas (céréales complètes, légumineuses).
- Boire suffisamment d’eau (1,5 à 2 litres par jour).
En plus de faire maigrir pendant la ménopause, ces bonnes habitudes contribuent à préserver la santé et le bien-être après 50 ans.
Pratiquer une activité physique régulière
Le sport reste un excellent allié pour mincir durant la ménopause, à condition de choisir les bonnes activités. Le renforcement musculaire, avec ou sans charges, reste essentiel pour compenser la perte de masse musculaire et relancer le métabolisme. Vous pouvez compléter ces exercices avec la marche active, le vélo ou la natation pour solliciter le système cardiovasculaire sans agresser les articulations.
Inutile de faire des séances trop longues ou trop intenses ! La régularité compte plus que la performance. 30 à 45 minutes d’activité physique modérée par jour peuvent déjà faire une grande différence sur la silhouette et le regain d’énergie.
Inutile de faire des séances trop longues ou trop intenses ! La régularité compte plus que la performance. 30 à 45 minutes d’activité physique modérée par jour peuvent déjà faire une grande différence sur la silhouette et le regain d’énergie.
Améliorer son sommeil et gérer le stress
Fréquents pendant cette période, les troubles du sommeil perturbent la régulation de deux hormones clés de l’appétit, à savoir la ghréline, qui stimule la faim, et la leptine, qui signale la satiété. Un sommeil de mauvaise qualité augmente donc le risque de grignotage et complique la perte de poids pendant la ménopause, même avec une alimentation équilibrée.
Le stress n’arrange pas les choses en augmentant le taux de cortisol, une hormone qui favorise le stockage des graisses au niveau du ventre. Pour y remédier, vous pouvez instaurer une routine du coucher stable, limiter les écrans en soirée et intégrer des moments de détente dans la journée (respiration, étirements, lecture, etc.). Ces gestes participent à la régulation des mécanismes hormonaux et soutiennent les efforts fournis sur l’alimentation et l’activité physique.
Un régime protéiné, une alimentation saine, du sport, un sommeil réparateur et une meilleure gestion du stress sont donc les clés pour perdre du poids pendant la ménopause.
Le stress n’arrange pas les choses en augmentant le taux de cortisol, une hormone qui favorise le stockage des graisses au niveau du ventre. Pour y remédier, vous pouvez instaurer une routine du coucher stable, limiter les écrans en soirée et intégrer des moments de détente dans la journée (respiration, étirements, lecture, etc.). Ces gestes participent à la régulation des mécanismes hormonaux et soutiennent les efforts fournis sur l’alimentation et l’activité physique.
Un régime protéiné, une alimentation saine, du sport, un sommeil réparateur et une meilleure gestion du stress sont donc les clés pour perdre du poids pendant la ménopause.