Nutrition

SIAL 2026 : le grand prix Or de l'innovation agroalimentaire va à la friture dans l'eau de Zeen Tech, et d'autres lauréats sont déjà dans votre supermarché

Les allées du SIAL 2026 ont ouvert samedi à Villepinte, mais vous n'y entrerez pas : le plus grand salon de l'alimentation au monde reçoit les professionnels, pas le public. Le salon met pourtant en avant une innovation agroalimentaire qui vise votre table, et son jury a déjà remis ses grands prix. Une partie des produits primés se trouve même au rayon de votre supermarché.

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Octobre 2026 à 10:22 | mis à jour le 18 Octobre 2026 à 10:22



SIAL 2026 : un salon fermé au public, des innovations déjà en rayon



Le choix est vaste : pour ses 30 ans, le concours SIAL Innovation a reçu plus de 2 750 produits et en a retenu 775, selon La Gazette France. Il a d'abord désigné ses lauréats par catégorie à la mi-septembre, puis remis samedi ses trois grands prix. En parcourant le palmarès, je me suis posé la question que vous vous posez sans doute : lesquels de ces produits peut-on déjà acheter ? Au moins quatre, des gnocchis Mousline aux chips de crêpes bretonnes, en passant par des capsules de matcha latte et le steak de soja de Sojasun.

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Le grand prix Or ne se vend pas en supermarché La plus haute récompense, elle, surprend. D'après LSA, le grand prix Or est allé à Zeen Tech, une entreprise suisse qui ne vend pas un aliment mais un procédé de cuisson. Sa technique brevetée permet de frire, sécher, rôtir ou stériliser les aliments dans de l'eau, sans huile ni air chaud, et l'entreprise la destine d'abord aux fabricants, à la restauration et aux chaînes de restauration rapide. L'argent revient aux bouchées de fruits enrobées de yaourt du turc Patislove, le bronze à des capsules de matcha latte végan compatibles Nespresso.



Une cuisson du même type se goûte déjà dans une autre catégorie du palmarès. La marque suisse Nükt a été récompensée en traiteur et snacking pour des chips cuites à l'eau, sans huile et sans air, qui gardent leur croustillant. Rien n'indique pour l'instant quand ces chips seront vendues en France.



Pour vous, la promesse mérite d'être lue jusqu'au bout. Le procédé retire l'huile de la cuisson, il ne dit rien du sel, des arômes ni des additifs de la recette. Le jour où ce type de paquet arrivera dans votre supermarché, c'est sa liste d'ingrédients, et non la mention vedette du paquet, qui dira ce que vous achetez.



Ce que votre supermarché vend déjà gnocchis à poêler, lancés en septembre au rayon épicerie, à côté de ses purées. Leur particularité : ils se conservent jusqu'à douze mois à température ambiante et passent du placard à la poêle en six minutes. Au lancement, LSA indiquait un prix conseillé de 1,49 euro, avec une exclusivité chez Carrefour le premier mois.



Ce détail de conservation mérite deux lectures. Côté placard, des gnocchis qui tiennent un an hors du réfrigérateur font un plat de dépannage pour les semaines où nous sortons moins faire nos courses. Côté assiette, une telle durée à température ambiante relève d'un procédé industriel dont le palmarès ne détaille pas la recette : c'est la liste d'ingrédients, au dos du paquet, qui vous dira comment on y parvient.



Au rayon biscuits, c'est une marque bretonne qui l'emporte en épicerie sucrée. Après ses chips de sarrasin, Brets a été primée pour des chips de crêpes, fabriquées à partir de crêpes fraîches et lancées au printemps. Selon Process Alimentaire, qui détaille le palmarès catégorie par catégorie, elles existent en plusieurs recettes, de la nature au beurre citron.



Les capsules de matcha latte primées en bronze, elles, sont vendues en France depuis janvier. Elles associent du matcha et du lait de coco en poudre, pour machine Nespresso. Quant au steak de soja de Sojasun, il reçoit un prix spécial pour les 30 ans du concours : lancé en 1998, il a précédé l'essor des alternatives végétales en France, venu dans les années 2010.

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Thé vert ou matcha : selon Que Choisir, l'aluminium reste dans les feuilles de votre infusion, mais votre tasse de matcha vous le fait avaler en entier Le cas le plus parlant tient dans un paquet de 325 grammes. Mousline, la marque de purée en flocons née en 1963, reçoit le prix France pour ses, lancés en septembre au rayon épicerie, à côté de ses purées. Leur particularité : ils se conservent jusqu'àà température ambiante et passent du placard à la poêle en six minutes. Au lancement, LSA indiquait un prix conseillé de 1,49 euro, avec une exclusivité chez Carrefour le premier mois.Ce détail de conservation mérite deux lectures. Côté placard, des gnocchis qui tiennent un an hors du réfrigérateur font un plat de dépannage pour les semaines où nous sortons moins faire nos courses. Côté assiette, une telle durée à température ambiante relève d'un procédé industriel dont le palmarès ne détaille pas la recette : c'est la liste d'ingrédients, au dos du paquet, qui vous dira comment on y parvient.Au rayon biscuits, c'est une marque bretonne qui l'emporte en épicerie sucrée. Après ses chips de sarrasin, Brets a été primée pour des, fabriquées à partir de crêpes fraîches et lancées au printemps. Selon Process Alimentaire, qui détaille le palmarès catégorie par catégorie, elles existent en plusieurs recettes, de la nature au beurre citron.Les capsules de matcha latte primées en bronze, elles, sont vendues en France depuis janvier. Elles associent du matcha et du lait de coco en poudre, pour machine Nespresso. Quant au steak de soja de Sojasun, il reçoit un prix spécial pour les 30 ans du concours : lancé en 1998, il a précédé l'essor des alternatives végétales en France, venu dans les années 2010.

Snacks primés : la malbouffe industrielle change-t-elle d'habit ?



Pour faire passer ces produits, les fabricants avancent des arguments santé. Les nouilles de surimi de l'entreprise boulonnaise Viči affichent protéines, oméga-3 et collagène marin, les bouchées de Patislove un concept « three-biotic » qui réunit prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, le snack Fermentík du tchèque Semix 60 % de légumes. Un prix d'innovation récompense une idée de produit, pas un bénéfice démontré pour votre santé.



Or la recommandation publique, elle, n'a pas bougé. Santé publique France conseille sur son site Manger Bouger de Nutri-Score.



Certains lauréats jouent cette carte. Process Alimentaire relève une liste courte d'ingrédients pour le steak végétal de Rival Foods et, pour le finger de Cocoriton, l'absence d'arôme et d'additif. Un plat transformé reste un dépannage acceptable : c'est sa liste d'ingrédients qui le sépare de la malbouffe, bien plus que le mot « innovation », et c'est à nous de la lire.

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En passant au crible 350 études sur les protéines, ces deux chercheurs ont découvert un effet inverse de celui promis par vos yaourts enrichis Mais regardez le palmarès dans son ensemble : il fait la part belle au grignotage. Chips de crêpes, chips de charcuterie cuites au four chez l'italien Bejerky, chips cuites à l'eau, bouchées de fruits enrobées de yaourt, finger végétal frit et précuit chez Cocoriton : plusieurs lauréats visent le même moment, entre deux repas. Les organisateurs du salon avaient eux-mêmes rangé la hausse de la consommation entre les repas parmi les tendances attendues pour 2026 et 2027.Pour faire passer ces produits, les fabricants avancent des arguments santé. Les nouilles de surimi de l'entreprise boulonnaiseaffichent protéines, oméga-3 et collagène marin, les bouchées de Patislove un concept « three-biotic » qui réunit prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, le snack Fermentík du tchèque Semix 60 % de légumes. Un prix d'innovation récompense une idée de produit, pas un bénéfice démontré pour votre santé.Or la recommandation publique, elle, n'a pas bougé. Santé publique France conseille sur son site Manger Bouger de réduire les aliments gras, sucrés, salés et ultra-transformés , de privilégier le fait-maison quand c'est possible et, par précaution, de choisir les produits sans additifs ou avec la liste d'additifs la plus courte. Pour les produits transformés achetés par manque de temps, l'agence renvoie auCertains lauréats jouent cette carte. Process Alimentaire relève une liste courte d'ingrédients pour le steak végétal de Rival Foods et, pour le finger de Cocoriton, l'absence d'arôme et d'additif. Un plat transformé reste un dépannage acceptable : c'est sa liste d'ingrédients qui le sépare de la malbouffe, bien plus que le mot « innovation », et c'est à nous de la lire.

Avant votre caddie, un dernier prix mardi Le palmarès n'est pas tout à fait bouclé. Le prix du public et le classement des trois pays les plus innovants seront dévoilés le mardi 20 octobre, la veille de la clôture du salon. Ensuite, chaque lauréat devra convaincre les acheteurs des enseignes avant d'entrer, peut-être, dans vos rayons. Pour les gnocchis à poêler ou les chips de crêpes, ce pas-là est déjà franchi : votre prochain passage au rayon vous dira si l'innovation primée à Villepinte mérite une place dans votre placard.