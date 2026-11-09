Nutrition

Rappel d'œufs Label Rouge contaminés par la salmonelle : sortis de leur boîte, ceux de votre réfrigérateur se reconnaissent au code sur la coquille

Vous les cassez sans y penser pour une omelette, un gâteau ou une mousse au chocolat, souvent après les avoir sortis de leur boîte pour les ranger dans la porte du réfrigérateur. Des œufs Label Rouge contaminés par la salmonelle sont pourtant rappelés dans toute la France depuis le vendredi 6 novembre. Ils ont été vendus sans marque, et des œufs de plein air portant le même code sont partis en vrac.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Novembre 2026 à 09:10 | mis à jour le 9 Novembre 2026 à 09:10



Des œufs Label Rouge sans marque, reconnaissables à leur coquille



Sur l'emballage, trois codes-barres sont concernés : 3700133918889, 3700133918872 et 3273620823268, chacun associé au lot 06 et à une date de durabilité minimale comprise entre le 16 octobre et le 16 novembre 2026. Sur l'œuf lui-même, la fiche de rappel signale le code 1FRKBD01, imprimé sur la coquille. C'est cette inscription, minuscule et souvent ignorée, qui permet de vérifier un œuf déjà sorti de son emballage.

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Casino, Vival, Spar, mais aussi votre boucher



Les œufs ont été commercialisés du 30 septembre au 6 novembre 2026, sur toute la France, et le fournisseur a engagé ce rappel de lui-même, sans arrêté préfectoral. Le code de la coquille, lui, n'a rien d'une suite de caractères au hasard. D'après la DGCCRF, son premier chiffre indique le mode d'élevage, le 1 correspondant au plein air, et les lettres FR désignent la France. C'est le mode d'élevage des poules qui pondent les œufs Label Rouge.

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Selon RappelConso, le rappel de charcuterie ne s'arrête pas au jambon en tranches : dix-neuf références concernées La liste des points de vente déborde largement des supermarchés. Elle cite Casino, Vival et Spar, mais aussi Calidel, Maxiviande, Aurélien et Prix Miam, les magasins à la ferme Coop chez vous et le magasin d'usine Montagne Noire, à Albi. Des boucheries-charcuteries, clientes professionnelles du fournisseur, en ont également acheté. Si vous prenez vos œufs chez le boucher ou au magasin de producteurs plutôt qu'en grande surface, ce rappel vous concerne tout autant.Les œufs ont été commercialisés du 30 septembre au 6 novembre 2026, sur toute la France, et le fournisseur a engagé ce rappel de lui-même, sans arrêté préfectoral. Le code de la coquille, lui, n'a rien d'une suite de caractères au hasard. D'après la DGCCRF, son premier chiffre indique le mode d'élevage, le 1 correspondant au plein air, et les lettres FR désignent la France. C'est le mode d'élevage des poules qui pondent les œufs Label Rouge.

Ce que vous devez faire des œufs de votre réfrigérateur



Pour les œufs achetés en vrac, sans boîte, le lien avec le rappel passe par le code de la coquille et par la date d'achat. Ne comptez pas non plus sur un rinçage : le sérotype en cause, Salmonella Enteritidis, a la particularité de se trouver aussi dans le contenu même des œufs intacts, selon l'Institut Pasteur. Un coup d'eau sur la coquille ne suffit donc pas à rendre un œuf sûr.



La fiche précise qu'une cuisson à cœur à +65 °C détruit ces bactéries, dans un œuf dur ou une pâtisserie. Sauf que la consigne reste de ne plus consommer les œufs rappelés : la cuisson protège d'un risque, elle ne transforme pas un produit rappelé en produit sûr.

Si le code correspond, la consigne est nette : ne plus consommer ces œufs. Vous pouvez les rapporter au magasin où vous les avez achetés, qui vous les remboursera, ou bien les détruire. En cas de doute, le point de vente reste votre premier interlocuteur, et un numéro de contact figure sur la fiche publiée par RappelConso Pour les œufs achetés en vrac, sans boîte, le lien avec le rappel passe par le code de la coquille et par la date d'achat. Ne comptez pas non plus sur un rinçage : le sérotype en cause, Salmonella Enteritidis, a la particularité de se trouver aussi dans le contenu même des œufs intacts, selon l'Institut Pasteur. Un coup d'eau sur la coquille ne suffit donc pas à rendre un œuf sûr.La fiche précise qu'une cuisson à cœur à +65 °C détruit ces bactéries, dans un œuf dur ou une pâtisserie. Sauf que la consigne reste de ne plus consommer les œufs rappelés : la cuisson protège d'un risque, elle ne transforme pas un produit rappelé en produit sûr.

Salmonelle : les signes qui doivent vous faire appeler votre médecin Les troubles causés par les salmonelles apparaissent brutalement, généralement 6 à 72 heures après le repas : diarrhée, vomissements, souvent avec de la fièvre et des maux de tête. La fiche ajoute que ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les personnes âgées, comme chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Si vous en ressentez après avoir mangé ces œufs, consultez votre médecin traitant en lui signalant cette consommation.



À l'inverse, en l'absence de symptômes dans les 7 jours qui suivent, la fiche juge inutile de s'inquiéter et de consulter. Chez un adulte en bonne santé, la gastro-entérite disparaît le plus souvent d'elle-même en 3 à 5 jours. Mais chez les personnes âgées, l'Institut Pasteur rappelle que l'infection peut devenir très sévère, la bactérie passant dans le sang. Passé un certain âge, nous avons donc tout intérêt à ne pas laisser traîner une diarrhée de quelques jours.



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Je retiens pour ma part la règle que l'Institut Pasteur conseille depuis la flambée de ce même sérotype dans les élevages européens, à la fin des années 1980 : des œufs au réfrigérateur, des préparations sans cuisson gardées au froid et mangées rapidement. Pour cette fois, tout tient en un geste : avant de casser le prochain œuf de votre réfrigérateur, regardez ce qui est imprimé sur sa coquille. La mayonnaise maison et la mousse au chocolat se préparent avec des œufs crus, que rien ne vient cuire. Or selon l'Anses, les œufs et les aliments à base d'œufs crus sont à l'origine de près de la moitié des toxi-infections alimentaires collectives dues aux salmonelles. L'agence recommande d'ailleurs aux personnes à risque de ne pas consommer d'œufs crus ou peu cuits.Je retiens pour ma part la règle que l'Institut Pasteur conseille depuis la flambée de ce même sérotype dans les élevages européens, à la fin des années 1980 : des œufs au réfrigérateur, des préparations sans cuisson gardées au froid et mangées rapidement. Pour cette fois, tout tient en un geste : avant de casser le prochain œuf de votre réfrigérateur, regardez ce qui est imprimé sur sa coquille.