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Une femme meurt à Montpellier après avoir mangé des morilles : selon les ministères, le pot rappelé de votre placard peut être toxique même cuit

Une jeune femme de 27 ans est morte le 3 novembre au CHU de Montpellier, après avoir mangé la veille des morilles séchées achetées dans le commerce. Si vous gardez un pot de morilles dans votre placard, ce rappel national vous concerne peut-être. Et cette fois, le conseil habituel de bien les cuire ne vous protège pas.

Par Fabrice Crozier | Publié le 6 Novembre 2026 à 09:15 | mis à jour le 6 Novembre 2026 à 09:22



Le pot de morilles de votre placard est-il rappelé ? 1er décembre 2029, si bien qu'un achat de cet automne peut dormir longtemps sans attirer l'attention.



Deux pots de la marque Champibon sont visés par les fiches publiées sur RappelConso. Le premier pèse 60 g : il a été vendu chez B&M du 12 octobre au 3 novembre 2026, avec le code-barres 3760201609743, et tous les lots sont concernés. Le second, un pot de 400 g, a été vendu chez Promocash du 23 juin au 3 novembre 2026, avec le code-barres 3760201600023 et le numéro de lot 262306. Les deux fiches prévoient un remboursement.

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Ce que l'on sait de la mort de la jeune femme à Montpellier



Mais les autorités restent prudentes sur la cause. Elles parlent d'un lien suspecté entre les morilles, les symptômes et le décès, et des analyses complémentaires sont en cours. Le parquet de Montpellier a de son côté ouvert une enquête sur les causes de la mort. Les enseignes, elles, ont retiré et rappelé les pots sans délai, en raison de ce lien suspecté.

Le communiqué publié le 5 novembre par les ministères chargés de la Santé et de l'Agriculture retrace les dernières heures de la jeune femme. Elle a présenté des symptômes gastro-intestinaux sévères le 2 novembre, quelques heures après avoir mangé les morilles. Après un appel au centre antipoison de sa région, elle a été orientée vers l'établissement le plus proche, où elle a été prise en charge rapidement. Elle est pourtant décédée le 3 novembre, alors qu'elle ne souffrait d'aucune comorbidité.Mais les autorités restent prudentes sur la cause. Elles parlent d'un lien suspecté entre les morilles, les symptômes et le décès, et des analyses complémentaires sont en cours. Le parquet de Montpellier a de son côté ouvert une enquête sur les causes de la mort. Les enseignes, elles, ont retiré et rappelé les pots sans délai, en raison de ce lien suspecté.

Pourquoi la cuisson ne suffit pas avec ces pots rappelés

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En revanche, pour les autres morilles séchées, la règle de prudence habituelle reste valable. Tox Info Suisse, le centre antipoison suisse, demande de les cuire au moins 20 minutes, car réhydratées puis ajoutées en fin de sauce, elles restent considérées comme crues. Je me méfierais donc des recettes qui les glissent au dernier moment dans la poêle.

Les autorités demandent de ne pas consommer les produits rappelés, car ils peuvent être toxiques, même après cuisson, une mise en garde qui va contre nos habitudes de cuisine. Le motif du rappel évoque une probable contamination par une toxine, sans en donner la nature. Ni une longue cuisson ni une sauce qui mijote ne rendent donc ces pots sûrs : la fiche B&M demande de rapporter le produit en magasin, celle de Promocash de le détruire.En revanche, pour les autres morilles séchées, la règle de prudence habituelle reste valable. Tox Info Suisse, le centre antipoison suisse, demande de les cuire au moins, car réhydratées puis ajoutées en fin de sauce, elles restent considérées comme crues. Je me méfierais donc des recettes qui les glissent au dernier moment dans la poêle.

Vous avez mangé ces morilles : quand appeler le centre antipoison Les fiches de rappel décrivent des diarrhées ou des vomissements dans les heures qui suivent le repas, pouvant dans de rares cas entraîner une déshydratation sévère. Si vous avez mangé des morilles de l'un de ces pots et que ces troubles apparaissent, les autorités recommandent d'appeler immédiatement un centre antipoison, au 01 45 42 59 59, accessible jour et nuit. La fiche B&M renvoie aussi vers les coordonnées des centres antipoison régionaux, sur le site centres-antipoison.net.



D'ailleurs, le communiqué annonçait que des rappels d'autres enseignes suivraient celui de B&M, et la fiche de Promocash a été publiée le 5 novembre. D'autres références peuvent donc encore s'ajouter à la liste, qui se consulte sur RappelConso. En attendant le résultat des analyses, regarder le code-barres de votre pot de morilles avant votre prochaine sauce est un geste qui ne coûte rien.