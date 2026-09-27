Nutrition

Thé vert ou matcha : selon Que Choisir, l'aluminium reste dans les feuilles de votre infusion, mais votre tasse de matcha vous le fait avaler en entier

Vous fouettez une cuillère de poudre verte dans votre tasse de matcha le matin, convaincu de boire un thé vert en plus concentré, donc en plus sain. Une association de consommateurs a fait analyser sept de ces poudres vendues en France, et le résultat bouscule cette idée : le geste qui fait la réputation du matcha est aussi celui qui vous fait avaler ce que le thé vert infusé laisse au fond de la théière.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Septembre 2026 à 09:23 | mis à jour le 27 Septembre 2026 à 09:23



Sept matchas analysés, sept traces d'aluminium sept références de matcha, vendues en magasin bio, en boutique de thé ou en ligne.



Le verdict tient en une ligne : de l'aluminium a été retrouvé dans les sept. Selon l'association, quatre d'entre elles dépassent la valeur de référence fixée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), calculée pour une personne de 70 kg qui boit une tasse par jour. Pour la plus chargée, une seule tasse apporte presque quatre fois cette valeur. Aucune de ces poudres n'enfreint la loi, puisque l'Union européenne n'a jamais fixé de teneur maximale pour l'aluminium dans les aliments et les boissons.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le matcha s'est taillé une réputation de thé vert en mieux : une couleur éclatante, des antioxydants à foison, et cette image de boisson santé qui s'affiche aussi bien dans les cafés que sur les étagères des magasins bio. Or ce qui le rend si vertueux aux yeux de ses amateurs, boire la feuille entière, est justement ce qui lui fait transporter un métal dont on se passerait volontiers. Jeudi 24 septembre, Que Choisir Ensemble a publié les résultats d'analyses menées sur, vendues en magasin bio, en boutique de thé ou en ligne.Le verdict tient en une ligne : de l'aluminium a été retrouvé dans les sept. Selon l'association,fixée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), calculée pour une personne de 70 kg qui boit une tasse par jour. Pour la plus chargée, une seule tasse apporte presque quatre fois cette valeur. Aucune de ces poudres n'enfreint la loi, puisque l'Union européenne n'a jamais fixé de teneur maximale pour l'aluminium dans les aliments et les boissons.

Pourquoi votre thé vert s'en tire mieux que le matcha Le thé vert que vous buvez depuis des années vient des mêmes théiers, cultivés au Japon et en Chine sur des sols volcaniques particulièrement riches en aluminium. Les feuilles captent ce métal dans la terre, quel que soit l'usage qu'on en fera ensuite. Toute la différence se joue dans votre cuisine, au moment de préparer la tasse.



Quand vous faites infuser un thé vert, l'eau chaude ne dissout pas ou très peu l'aluminium, rappelle Que Choisir. Le métal reste pour l'essentiel dans les feuilles, que vous jetez avec le sachet ou le filtre. C'est pourquoi l'association estime que la consommation de thé vert ne pose pas de souci particulier.



Le matcha, lui, ne s'infuse pas. Il est fabriqué à partir de feuilles de « tencha », un thé cultivé à l'ombre, sous des bâches tendues pendant les 20 à 30 jours qui précèdent la récolte. Ces feuilles sont ensuite broyées en une poudre très fine que l'on fouette dans l'eau chaude ou, pour la version latte à la mode, dans du lait. Vous avalez donc la feuille entière, et tout ce qu'elle contient avec.



C'est une arme à double tranchant. Les antioxydants et la L-théanine, cet acide aminé qui donne au matcha son goût umami et son effet stimulant, passent intégralement dans votre organisme. Mais l'aluminium suit exactement le même chemin, alors qu'il serait resté au fond de la théière avec un thé vert classique...



Un seuil sanitaire 3,6 fois plus strict depuis 2025 Pour juger ces résultats, Que Choisir s'est appuyé sur la « valeur toxicologique de référence », le niveau d'exposition quotidienne qu'il est recommandé de ne pas dépasser sur le long terme. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) raisonne depuis 2008 sur 143 microgrammes d'aluminium par kilo de poids corporel et par jour. En 2025, l'Anses a retenu 40 microgrammes par kilo et par jour, un seuil 3,6 fois plus sévère.



Ce durcissement n'a rien d'arbitraire. Le rapport de l'agence française précise que cette valeur repose sur une baisse des performances cognitives, l'apprentissage et la mémorisation, observée chez le rat. Avalé, l'aluminium peut aussi toucher les os et le sang, même s'il est peu absorbé, entre 0,1 et 0,3 % de la quantité ingérée, avant d'être éliminé à 95 % par les urines.



Rapporté à votre poids, ce seuil devient très concret. Pour une personne de 70 kg, il représente 2,8 milligrammes d'aluminium par jour, toutes sources confondues ; à 60 kg, il descend à 2,4 milligrammes. Le calcul est le nôtre, et il dit une chose simple : plus vous êtes léger, plus la même tasse pèse lourd dans votre bilan de la journée.



Une tasse qui s'ajoute à votre pain et à vos boissons chaudes 39 % des adultes dépassent déjà la valeur de référence, et chez eux, l'exposition atteint en moyenne 1,4 fois ce seuil.



D'où vient cet aluminium ? Chez l'adulte, les boissons chaudes pèsent pour 17 % de l'exposition moyenne, autant que le pain et les biscottes raffinés, devant les légumes. Le métal a été détecté dans 99,9 % des 718 échantillons analysés. L'agence conclut à un risque lié à cette exposition et appelle à réduire les concentrations dans les aliments, comme le détaille son



Autrement dit, la tasse de matcha ne tombe pas dans un verre vide. Elle s'ajoute à ce que votre pain, vos boissons chaudes et vos légumes vous apportent déjà, et c'est cette addition quotidienne que surveille l'Anses, pas une tasse isolée.

L'enjeu dépasse le seul matcha, et c'est ce qui rend ces résultats préoccupants. En février, la troisième étude de l'alimentation totale de l'Anses, dite EAT3, a mesuré notre exposition quotidienne à l'aluminium :, et chez eux, l'exposition atteint en moyenne 1,4 fois ce seuil.D'où vient cet aluminium ? Chez l'adulte, les boissons chaudes pèsent pour, autant que le pain et les biscottes raffinés, devant les légumes. Le métal a été détecté dans 99,9 % des 718 échantillons analysés. L'agence conclut à un risque lié à cette exposition et appelle à réduire les concentrations dans les aliments, comme le détaille son bilan de l'étude de l'alimentation totale publié en février 2026 Autrement dit, la tasse de matcha ne tombe pas dans un verre vide. Elle s'ajoute à ce que votre pain, vos boissons chaudes et vos légumes vous apportent déjà, et c'est cette addition quotidienne que surveille l'Anses, pas une tasse isolée.

Les poudres les moins chères, les plus chargées



L'emballage n'en dit rien. Aucune allégation de santé n'est autorisée dans l'Union européenne pour les thés et les matchas. Des mentions comme « résistance à la fatigue » y figurent pourtant légalement tant qu'elles restent « en attente » d'évaluation.

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Selon 60 Millions de consommateurs, le meilleur jambon blanc du rayon coûte 16,20 € le kilo et porte la marque de votre supermarché Tous les matchas ne se valent pas pour autant. D'après Que Choisir, les poudres les moins chères sont les plus mauvaises sur la plupart des critères de son test, qui traquait aussi plus de 700 résidus de pesticides.L'emballage n'en dit rien. Aucune allégation de santé n'est autorisée dans l'Union européenne pour les thés et les matchas. Des mentions comme « résistance à la fatigue » y figurent pourtant légalement tant qu'elles restent « en attente » d'évaluation.

Votre boîte de matcha n'a pas à finir à la poubelle Faut-il jeter votre boîte ? Que Choisir ne le demande pas. L'association invite plutôt les amateurs à lever le pied sur le matcha latte et les cookies au matcha pour en faire un plaisir occasionnel plutôt qu'un rituel matinal. Et si c'est le goût du thé vert que vous aimez, l'infusion classique reste la façon de le boire qui laisse l'essentiel de l'aluminium dans les feuilles.



Je vous propose un réflexe avant votre prochain achat : un coup d'œil au paquet suffit pour savoir s'il contient des feuilles à infuser ou une poudre à dissoudre, et ce détail compte davantage que la jolie couleur verte. Nous n'avons aucune raison de bannir une boisson que l'on apprécie ; il s'agit seulement de savoir ce qu'elle contient, pour que votre tasse de matcha reste un petit plaisir et non une dose quotidienne.