Selon 60 Millions de consommateurs, le meilleur jambon blanc du rayon coûte 16,20 € le kilo et porte la marque de votre supermarché

Quinze jambons blancs au banc d'essai de 60 Millions de consommateurs
Le magazine de l'Institut national de la consommation a réuni quinze jambons cuits vendus en grande surface, tous étiquetés « supérieur » ou « choix », les deux catégories que vous trouvez en barquette de tranches. Il y a ajouté six jambons végétaux, ces tranches roses fabriquées sans viande qui gagnent du terrain dans les rayons. Chaque référence a été examinée sur sa teneur en nitrites, sur sa liste d'additifs et sur son profil nutritionnel : calories, acides gras, sucres et sel.
Je dois vous avouer qu'en lisant le résultat, j'ai repensé à mon propre réfrigérateur. Nous sommes nombreux à payer une marque nationale en pensant acheter de la qualité, et ce test dit à peu près l'inverse. Les trois premières places reviennent à des marques de distributeur, c'est-à-dire aux produits que les enseignes font fabriquer sous leur propre nom. Madrange, Fleury Michon et Herta arrivent loin derrière.
Je dois vous avouer qu'en lisant le résultat, j'ai repensé à mon propre réfrigérateur. Nous sommes nombreux à payer une marque nationale en pensant acheter de la qualité, et ce test dit à peu près l'inverse. Les trois premières places reviennent à des marques de distributeur, c'est-à-dire aux produits que les enseignes font fabriquer sous leur propre nom. Madrange, Fleury Michon et Herta arrivent loin derrière.
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Le vainqueur coûte 16,20 € le kilo chez Leclerc
Le jambon qui ouvre le podium porte la marque Tradilège, vendue dans les magasins E.Leclerc. Selon les comptes rendus du classement parus dans la presse, il réunit peu de calories, peu d'additifs et un label de qualité. Son prix tourne autour de 16,20 € le kilo, quand certains concurrents du même rayon dépassent 38 € le kilo. Le meilleur de la sélection se situe donc dans le bas de la fourchette.
Ce jambon porte le logo Label Rouge. Or ce sigle ne se décerne pas sur une simple déclaration du fabricant. Chaque produit labellisé répond à un cahier des charges validé par l'État, et l'un de ceux qui encadrent les jambons cuits supérieurs préemballés, homologué par un arrêté du 30 juin 2025, exige par exemple des jambons issus de porcs Label Rouge, fabriqués à partir de cuisses entières et fraîches.
La deuxième place revient au jambon supérieur découenné et dégraissé bio de Monoprix, nettement plus cher avec ses 6,15 € les quatre tranches. Le jambon supérieur bio Monique Ranou, la marque d'Intermarché, complète le podium. Trois enseignes, trois marques maison : vous avez toutes les chances de trouver l'un de ces jambons dans le magasin où vous faites déjà vos courses.
Ce jambon porte le logo Label Rouge. Or ce sigle ne se décerne pas sur une simple déclaration du fabricant. Chaque produit labellisé répond à un cahier des charges validé par l'État, et l'un de ceux qui encadrent les jambons cuits supérieurs préemballés, homologué par un arrêté du 30 juin 2025, exige par exemple des jambons issus de porcs Label Rouge, fabriqués à partir de cuisses entières et fraîches.
La deuxième place revient au jambon supérieur découenné et dégraissé bio de Monoprix, nettement plus cher avec ses 6,15 € les quatre tranches. Le jambon supérieur bio Monique Ranou, la marque d'Intermarché, complète le podium. Trois enseignes, trois marques maison : vous avez toutes les chances de trouver l'un de ces jambons dans le magasin où vous faites déjà vos courses.
Les grandes marques loin derrière : pourquoi ?
Le magazine ne détaille pas, dans ce qui a été rendu public, la note de chaque grande marque. D'ailleurs, les critères suffisent à comprendre où se joue l'écart : nitrites ajoutés, nombre d'additifs, sel et matières grasses. Un jambon peut être tendre et bien présenté tout en cumulant des points faibles sur ces quatre lignes. C'est précisément ce que votre œil ne voit pas en rayon.
Nitrites : ce qui rend vos tranches si roses
Pourquoi le jambon de votre sandwich est-il rose ? Cette couleur vient le plus souvent du nitrite de sodium, un conservateur qui freine certaines bactéries et fixe la teinte. Sur l'étiquette, il se repère sous le code E250, son cousin le nitrite de potassium sous le code E249, et les nitrates apparentés sous les codes E251 et E252.
Mais ce confort de fabrication a un revers. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les viandes transformées, jambon compris, parmi les agents cancérogènes avérés pour l'homme. La consommation de charcuterie nitritée est associée à un risque accru de cancer colorectal.
Devant le rayon, retournez donc la barquette. La liste des ingrédients d'un bon jambon cuit tient en quelques mots : jambon de porc, sel, parfois bouillon et aromates. Plus elle s'allonge de sucres, d'arômes, de stabilisants et de codes en E, plus vous vous éloignez du produit placé en tête. Cette vérification prend dix secondes et vaut pour toutes les marques.
Mais ce confort de fabrication a un revers. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les viandes transformées, jambon compris, parmi les agents cancérogènes avérés pour l'homme. La consommation de charcuterie nitritée est associée à un risque accru de cancer colorectal.
Sur le même sujet :60 Millions de consommateurs note tout de même que les industriels tendent à réduire les doses de nitrites dans leurs recettes. Sauf qu'une mention « sans nitrite » ne dit rien du sel, ni des autres additifs, ni de la viande de départ. Le classement de jeudi le rappelle à sa façon : cocher une case ne suffit pas pour sortir en tête.
Alimentation : lien confirmé entre cancer colorectal et exposition aux nitrites
Alimentation : lien confirmé entre cancer colorectal et exposition aux nitrites
Devant le rayon, retournez donc la barquette. La liste des ingrédients d'un bon jambon cuit tient en quelques mots : jambon de porc, sel, parfois bouillon et aromates. Plus elle s'allonge de sucres, d'arômes, de stabilisants et de codes en E, plus vous vous éloignez du produit placé en tête. Cette vérification prend dix secondes et vaut pour toutes les marques.
Trois tranches par semaine, même pour le meilleur jambon
Même le meilleur jambon reste une charcuterie. Santé publique France recommande de limiter l'ensemble des charcuteries à 150 grammes par semaine, soit environ trois tranches de jambon blanc, en privilégiant justement le jambon blanc et le jambon de volaille. La page « Réduire la charcuterie » du site Manger Bouger précise que cette quantité permet de ne pas dépasser la dose journalière admissible pour les nitrites.
Ce seuil est souvent dépassé. D'après l'étude Esteban de Santé publique France, 63 % des 18-54 ans consomment plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Le saucisson de l'apéritif, les lardons de la quiche et la tranche du midi s'additionnent bien plus vite que nous ne le pensons.
Ramené à ces trois tranches hebdomadaires, le choix du jambon pèse peu sur votre budget. À 16,20 € le kilo, 150 grammes par semaine coûtent environ 2,43 €, soit quelque 126 € par an. Au-delà de 38 € le kilo, la même quantité revient à plus de 5,70 € par semaine et à plus de 296 € par an. Le calcul est le nôtre, et il plaide pour une idée simple : manger moins de jambon, mais le choisir mieux.
Ce seuil est souvent dépassé. D'après l'étude Esteban de Santé publique France, 63 % des 18-54 ans consomment plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Le saucisson de l'apéritif, les lardons de la quiche et la tranche du midi s'additionnent bien plus vite que nous ne le pensons.
Ramené à ces trois tranches hebdomadaires, le choix du jambon pèse peu sur votre budget. À 16,20 € le kilo, 150 grammes par semaine coûtent environ 2,43 €, soit quelque 126 € par an. Au-delà de 38 € le kilo, la même quantité revient à plus de 5,70 € par semaine et à plus de 296 € par an. Le calcul est le nôtre, et il plaide pour une idée simple : manger moins de jambon, mais le choisir mieux.
Trois repères à lire sur votre barquette
Au moment de choisir, trois repères suffisent. Le premier est le logo Label Rouge, qui garantit un cahier des charges contrôlé plutôt qu'une promesse commerciale. Le deuxième est la liste des ingrédients, où l'absence de code E250 et une recette courte valent mieux que n'importe quel slogan imprimé en gros sur l'emballage. Le troisième est le prix au kilo, affiché sur l'étiquette du rayon, qui permet de comparer une barquette de quatre tranches avec un paquet familial.
En revanche, le nom de la marque ne vous apprend presque rien. Ce classement le montre sans ambiguïté : les trois meilleurs jambons de la sélection sont des marques d'enseigne, vendues chez Leclerc, Monoprix et Intermarché. La prochaine fois que vous tendrez la main vers votre barquette habituelle, il suffira peut-être de regarder une étagère plus bas pour manger mieux sans payer davantage.
En revanche, le nom de la marque ne vous apprend presque rien. Ce classement le montre sans ambiguïté : les trois meilleurs jambons de la sélection sont des marques d'enseigne, vendues chez Leclerc, Monoprix et Intermarché. La prochaine fois que vous tendrez la main vers votre barquette habituelle, il suffira peut-être de regarder une étagère plus bas pour manger mieux sans payer davantage.