Selon 60 Millions de consommateurs, le meilleur jambon blanc du rayon coûte 16,20 € le kilo et porte la marque de votre supermarché

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Alimentation : lien confirmé entre cancer colorectal et exposition aux nitrites

Pourquoi le jambon de votre sandwich est-il rose ? Cette couleur vient le plus souvent du, un conservateur qui freine certaines bactéries et fixe la teinte. Sur l'étiquette, il se repère sous le code E250, son cousin le nitrite de potassium sous le code E249, et les nitrates apparentés sous les codes E251 et E252.Mais ce confort de fabrication a un revers. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les viandes transformées, jambon compris, parmi les agents cancérogènes avérés pour l'homme. La consommation de charcuterie nitritée est associée à un risque accru de cancer colorectal.60 Millions de consommateurs note tout de même que les industriels tendent à réduire les doses de nitrites dans leurs recettes. Sauf qu'une mention « sans nitrite » ne dit rien du sel, ni des autres additifs, ni de la viande de départ. Le classement de jeudi le rappelle à sa façon : cocher une case ne suffit pas pour sortir en tête.Devant le rayon, retournez donc la barquette. La liste des ingrédients d'un bon jambon cuit tient en quelques mots : jambon de porc, sel, parfois bouillon et aromates. Plus elle s'allonge de sucres, d'arômes, de stabilisants et de codes en E, plus vous vous éloignez du produit placé en tête. Cette vérification prend dix secondes et vaut pour toutes les marques.