Cadmium : 80 % des paquets de pâtes testés en contiennent, aucun ne dépasse la limite mais le métal reste trente ans dans vos reins

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Reste à savoir ce que ces microgrammes représentent une fois ramenés à une année de repas. Chaque habitant en a avalé 9,3 kilos en 2025, calcule le magazine, soit un peu plus de 25 grammes de pâtes sèches par jour, l'équivalent d'une portion tous les trois ou quatre soirs. Avec les spaghettis les plus chargés du test, à 0,071 mg/kg, cette habitude apporte 1,8 microgramme de cadmium par jour, soit. Avec les penne les moins chargées, on tombe huit fois plus bas.Ce chiffre prend son sens en face de la valeur de référence française. L'Anses retient une dose journalière tolérable de 0,35 microgramme de cadmium par kilo de poids corporel, soit 2,45 microgrammes par kilo et par semaine. Pour une personne de 70 kilos, la ration hebdomadaire admissible atteint donc 171,5 microgrammes. Les seules pâtes en consomment 7 % chez cette personne, et près de 9 % chez quelqu'un de 60 kilos, avant le pain du petit-déjeuner, les pommes de terre du déjeuner et le reste de la semaine. Le chocolat, désigné à chaque alerte, pèse pour sa part moins de 3 % de l'exposition des Français quel que soit l'âge, quand le pain et les produits à base de blé arrivent en tête des contributeurs.Le détail qui compte tient à la manière dont cette valeur a été construite. L'agence n'a pas retenu le cancer comme effet critique, mais, et elle a calé sa concentration urinaire critique de 0,5 microgramme par gramme de créatinine sur un adulte de 60 ans. La limite qui protège les Français a donc été calculée sur un corps qui a l'âge du vôtre, pas sur celui d'un jeune adulte.Cette précision compte parce que le cadmium ne fait jamais de passage éclair. Absorbé par l'intestin, il se loge dans les reins et le foie, où l'organisme met dix à trente ans à en éliminer la moitié. Un repas ne pèse rien, quarante ans de repas pèsent l'essentiel de la charge accumulée. Les mesures de biosurveillance publiées par Santé publique France placent d'ailleurs près d'un adulte sur deux au-dessus de cette concentration urinaire critique, sans que personne ait rien mangé d'anormal.