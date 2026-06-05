Cadmium : l'Assemblée vote contre le gouvernement, un dépistage remboursé arrive le 16 juin

En attendant, un levier individuel vient de s'ouvrir. Une décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, publiée au Journal officiel le 2 juin 2026, inscrit le dosage urinaire du cadmium à la nomenclature des actes de biologie médicale.



À partir du 16 juin, votre médecin pourra vous prescrire ce test si vous résidez dans un territoire reconnu comme pollué au cadmium (Champagne, Charente, Jura, Massif central) ou à proximité de l'un des 7 000 sites industriels contaminés.



Le coût de l'acte est de 27,50 euros, remboursé à 60 % par l'Assurance maladie, le reste par votre complémentaire. Une participation forfaitaire de 2 euros reste à votre charge.



Si la cadmiurie est élevée, un dosage sanguin complémentaire sera pris en charge dans les mêmes conditions. Le ministère de la Santé a précisé que les personnes résidant hors des zones identifiées ne seront pas exclues : face à un problème rénal ou osseux, votre médecin pourra juger de la pertinence du test.



Nous couvrons ce dossier depuis mars. La loi est un premier pas, le dépistage remboursé un second, et la décontamination des sols prendra une génération.



Entre les deux, il y a ce que vous savez maintenant.