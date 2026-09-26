Nutri-Score obligatoire : la pétition dépasse 100 000 signatures, alors que le logo a déjà disparu de certains yaourts et céréales de vos courses

Cette pétition arrive au moment où le Nutri-Score recule dans les rayons. Sa diffusion a baissé pour la première fois depuis 2017, selon l'étude annuelle de l'Observatoire de l'alimentation (Oqali), piloté par l'Inrae et l'Anses. Les marques engagées dans la démarche représentaient 64 % des volumes de produits transformés vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés en 2023 et 2024. Elles n'en pèsent plus que 63 % en 2025.



Un point de moins, direz-vous. Sauf que ce recul cache deux mouvements contraires. D'un côté, le nombre d'entreprises inscrites continue de grimper : 1 462 en juin 2025, contre 1 377 un an plus tôt. De l'autre, quelques grandes marques nationales sont parties, et elles pèsent plus lourd que tous les nouveaux venus. Chez ces marques nationales, la part engagée est tombée de 39 % à 37 % en un an.



Les rayons les plus touchés sont justement ceux de votre petit déjeuner. L'Oqali relève une baisse de 4 points dans les céréales du petit déjeuner et de 3 points dans les produits laitiers et desserts frais. D'après une comparaison des listes de Santé publique France menée par Que Choisir, 86 entreprises ont effacé le Nutri-Score d'au moins une de leurs marques entre 2025 et 2026. Parmi elles figurent les céréales Kellogg's et les crèmes dessert Danette, après le retrait du logo de plusieurs yaourts Danone.



Pourquoi ce mouvement maintenant ? Le calcul du logo a changé. Depuis l'arrêté du 14 mars 2025, il sanctionne plus durement le sucre et le sel, et range les laits et les yaourts à boire parmi les boissons. Certains produits ont ainsi perdu une ou deux lettres. Le volontariat laisse alors à chaque fabricant une porte de sortie : quand la note se dégrade, le logo peut disparaître.



Le calcul est le nôtre : 37 % des volumes de produits transformés, soit plus d'un tiers, viennent de marques qui ne se sont pas engagées. Chez les seules marques nationales, cette proportion grimpe à 63 %. Voilà pourquoi, au rayon frais, deux pots voisins ne vous disent pas toujours la même chose.

