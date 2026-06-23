Canicule et seniors : ce réflexe alimentaire ignoré qui vous protège mieux que deux litres d'eau

Le même refrain sur toutes les chaînes depuis une semaine
Mangez des salades, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, privilégiez les fruits gorgés d'eau. Depuis le passage en vigilance rouge, pas un journal télévisé, pas un site d'actualité ne vous dit autre chose.
Ce conseil vaut pour un adulte de 40 ans en bonne santé. Quand vous avez 68 ans, un traitement pour l'hypertension et des reins qui filtrent moins vite qu'à 30 ans, le même réflexe peut vous envoyer aux urgences.
Ce conseil vaut pour un adulte de 40 ans en bonne santé. Quand vous avez 68 ans, un traitement pour l'hypertension et des reins qui filtrent moins vite qu'à 30 ans, le même réflexe peut vous envoyer aux urgences.
Ce que la fiche officielle du ministère dit vraiment
Le ministère de la Santé a publié une fiche de recommandations, en coordination avec la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, qui contredit frontalement le discours ambiant. Sa consigne tient en une ligne : ne pas dépasser 1,5 litre d'eau par jour, en plus des aliments riches en eau, pour les personnes âgées et les patients sous certains traitements.
La fiche précise qu'il faut « accompagner absolument la prise de boissons d'une alimentation variée pour maintenir un apport de sel suffisant ». Les recommandations générales relayées sur service-public.gouv.fr confirment le même principe : manger en quantité suffisante et de façon équilibrée en privilégiant les aliments riches en eau.
Pour les plus de 65 ans, 1,5 litre n'est pas un objectif mais une limite. Le sel dans l'assiette n'est pas un ennemi : c'est une protection.
La fiche précise qu'il faut « accompagner absolument la prise de boissons d'une alimentation variée pour maintenir un apport de sel suffisant ». Les recommandations générales relayées sur service-public.gouv.fr confirment le même principe : manger en quantité suffisante et de façon équilibrée en privilégiant les aliments riches en eau.
Pour les plus de 65 ans, 1,5 litre n'est pas un objectif mais une limite. Le sel dans l'assiette n'est pas un ennemi : c'est une protection.
Quand trop d'eau fait les mêmes dégâts que pas assez
L'hyponatrémie : le mot est technique, le mécanisme est simple.
Quand vous buvez beaucoup d'eau sans manger assez de sel, la concentration de sodium dans votre sang chute. Or, votre cerveau fonctionne grâce au sodium.
Les premiers signes ressemblent à s'y méprendre à une déshydratation : fatigue inhabituelle, nausées, maux de tête. Le réflexe de l'entourage, c'est de faire boire davantage.
C'est précisément ce qui aggrave la situation.
Chez une personne de 75 ans, la confusion provoquée par la chute de sodium est régulièrement confondue avec une aggravation de troubles cognitifs ou un coup de chaleur classique. Le diagnostic arrive tard, souvent après un passage aux urgences.
Les formes sévères provoquent convulsions et coma. Les personnes âgées sont les premières exposées parce que leur capacité de transpiration est réduite voire absente, selon le ministère, et leurs reins éliminent l'excès d'eau plus lentement.
Ajoutez les médicaments. Les diurétiques, prescrits massivement pour l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent la perte de sel. Les psychotropes perturbent l'équilibre hydrique par d'autres voies.
Un senior polymédiqué qui suit consciencieusement le conseil de boire deux litres d'eau par jour cumule ainsi les facteurs de risque sans même le savoir.
L'été 2025 a tué plus de 5 700 personnes par la chaleur en France, selon Santé publique France. Trois quarts d'entre elles avaient plus de 75 ans.
Dans ce bilan, personne ne distingue celles qui sont mortes de soif de celles qui sont mortes d'avoir trop bu, paradoxalement.
Quand vous buvez beaucoup d'eau sans manger assez de sel, la concentration de sodium dans votre sang chute. Or, votre cerveau fonctionne grâce au sodium.
Les premiers signes ressemblent à s'y méprendre à une déshydratation : fatigue inhabituelle, nausées, maux de tête. Le réflexe de l'entourage, c'est de faire boire davantage.
C'est précisément ce qui aggrave la situation.
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Ajoutez les médicaments. Les diurétiques, prescrits massivement pour l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque, accélèrent la perte de sel. Les psychotropes perturbent l'équilibre hydrique par d'autres voies.
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Votre assiette vous hydrate mieux que votre verre
Un concombre est composé à 96 % d'eau, une tomate à 94 %, un melon à 90 %. Ces fruits et légumes apportent aussi des minéraux que l'eau seule ne contient pas : potassium, magnésium et sodium sous forme naturelle.
Le risque, c'est de ne manger que du froid et du léger.
Beaucoup de seniors arrêtent de cuisiner pendant la canicule parce que la chaleur accumulée dans la cuisine ne se dissipe plus la nuit. Résultat : ils se rabattent sur des salades vertes sans pain ni fromage, et leur apport en sel s'effondre.
Le pain, les soupes froides salées comme le gaspacho, les fromages frais, les yaourts nature, les œufs durs sont les alliés que les guides nutrition du moment ne mentionnent pas. Ce ne sont pas des aliments photogéniques dans un dossier estival, mais ils maintiennent votre natrémie à flot quand le thermomètre dépasse 35 °C.
Le fractionnement compte autant que le contenu. Quatre petits repas valent mieux que deux gros quand il fait chaud : chaque prise alimentaire apporte de l'eau, du sel et des calories sans surcharger la digestion.
Les boissons glacées produisent un effet paradoxal : l'organisme dépense de l'énergie pour les réchauffer, ce qui génère de la chaleur interne supplémentaire.
Le risque, c'est de ne manger que du froid et du léger.
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Les boissons glacées produisent un effet paradoxal : l'organisme dépense de l'énergie pour les réchauffer, ce qui génère de la chaleur interne supplémentaire.
Un seul appel avant la prochaine vague
Le 18 juin, le directeur général de la Santé a adressé un message aux professionnels de santé leur demandant de sensibiliser leurs patients fragiles aux risques liés à la chaleur. En parallèle, la fiche ministérielle sur l'hyponatrémie, élaborée avec la Société Française de Gériatrie, recommande de « faire réévaluer par le médecin les traitements en cours, en particulier les diurétiques, pour juger de la pertinence du maintien ou de l'ajustement des doses ».
Vous n'avez pas besoin d'attendre cette réévaluation. Un appel à votre médecin traitant suffit pour savoir si votre traitement doit être ajusté pendant l'épisode caniculaire.
C'est la seule démarche qui vous concerne personnellement, et c'est celle que personne dans votre fil d'actualité ne vous suggère. Le numéro Canicule Info Service (0 800 06 66 66) est joignable de 9 h à 19 h pour des conseils complémentaires.
N'oubliez pas : l'eau ne remplace pas le sel, la salade ne remplace pas le pain, et aucun conseil universel ne remplace cinq minutes au téléphone avec celui qui connaît le détail de votre ordonnance et votre état de santé général.
En cas de doute : appelez votre médecin ou celui de votre parent âgé !
Vous n'avez pas besoin d'attendre cette réévaluation. Un appel à votre médecin traitant suffit pour savoir si votre traitement doit être ajusté pendant l'épisode caniculaire.
C'est la seule démarche qui vous concerne personnellement, et c'est celle que personne dans votre fil d'actualité ne vous suggère. Le numéro Canicule Info Service (0 800 06 66 66) est joignable de 9 h à 19 h pour des conseils complémentaires.
N'oubliez pas : l'eau ne remplace pas le sel, la salade ne remplace pas le pain, et aucun conseil universel ne remplace cinq minutes au téléphone avec celui qui connaît le détail de votre ordonnance et votre état de santé général.
En cas de doute : appelez votre médecin ou celui de votre parent âgé !