Canicule et seniors : ce réflexe alimentaire ignoré qui vous protège mieux que deux litres d'eau

Un concombre est composé à 96 % d'eau, une tomate à 94 %, un melon à 90 %. Ces fruits et légumes apportent aussi des minéraux que l'eau seule ne contient pas : potassium, magnésium et sodium sous forme naturelle.



Le risque, c'est de ne manger que du froid et du léger.



Beaucoup de seniors arrêtent de cuisiner pendant la canicule parce que la chaleur accumulée dans la cuisine ne se dissipe plus la nuit. Résultat : ils se rabattent sur des salades vertes sans pain ni fromage, et leur apport en sel s'effondre.



Le pain, les soupes froides salées comme le gaspacho, les fromages frais, les yaourts nature, les œufs durs sont les alliés que les guides nutrition du moment ne mentionnent pas. Ce ne sont pas des aliments photogéniques dans un dossier estival, mais ils maintiennent votre natrémie à flot quand le thermomètre dépasse 35 °C.



Le fractionnement compte autant que le contenu. Quatre petits repas valent mieux que deux gros quand il fait chaud : chaque prise alimentaire apporte de l'eau, du sel et des calories sans surcharger la digestion.



Les boissons glacées produisent un effet paradoxal : l'organisme dépense de l'énergie pour les réchauffer, ce qui génère de la chaleur interne supplémentaire.