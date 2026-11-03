Nutrition

« Sans conservateur », « sans colorant » : Yuka et Que Choisir jugent ces mentions trompeuses et listent 20 produits de vos courses à surveiller

Vous retournez le paquet, vous lisez « sans conservateur » ou « sans colorant », et la boîte de madeleines file dans le caddie. Ce réflexe de vos courses, Yuka et Que Choisir Ensemble le jugent piégé : les deux organisations ont relevé vingt produits de grandes marques qui affichent ces mentions trompeuses tout en contenant d'autres additifs. Elles parlent d'« additive washing » et demandent que ces allégations disparaissent des emballages.

Par Régis Mayer | Publié le 3 Novembre 2026 à 08:45 | mis à jour le 3 Novembre 2026 à 08:45



« Sans conservateur » : les 20 produits épinglés par Yuka et Que Choisir



Leur relevé, publié le 3 novembre, compte 20 produits très populaires : les madeleines Nature Ker Cadélac, le sandwich Le Moelleux poulet rôti Daunat, le burger Cheddar & Emmental Président, les wraps au blé complet Old El Paso, le sirop Menthe Verte Moulin de Valdonne, le flan entremets vanille Alsa, les pains au chocolat Pasquier, les bonbons Miami Pik Haribo, les Pommes Noisettes Findus, le bouillon de légumes Knorr, les blinis cocktail Blini, la sauce béchamel Elle & Vire, le cordon bleu de poulet Père Dodu, les Monster Munch Original Vico, le riz cantonais Ben's Original, les filets de maquereaux sauce moutarde à l'ancienne U, la sauce frites Bouton d'Or d'Intermarché, les saucisses de Francfort Tradilège de E.Leclerc, le Panier de Yoplait 0 % et la tartiflette Carrefour Extra. Tous contiennent pourtant d'autres additifs, jusqu'à huit pour un même produit.

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Pourquoi une mention « sans » trompe sans mentir



D'ailleurs, ces mots agissent bien au-delà de ce qu'ils disent. Une étude publiée en 2018, menée auprès de près de 2 000 personnes dans quatre pays européens dont la France, a montré que les produits portant une mention « sans » sont jugés plus sains que les mêmes produits sans cette mention. Ce biais porte un nom, l'effet de halo : une seule information positive suffit à modifier la perception de tout le produit. « En jouant sur ces mentions rassurantes, les industriels exploitent les préoccupations croissantes des consommateurs envers les additifs alimentaires », résume Julie Chapon, cofondatrice de Yuka.

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Jus de fruits : cinq appellations, cinq façons légales de ne pas tout vous dire Les additifs se rangent en six grandes familles, classées par fonction : colorants, conservateurs, antioxydants, agents de texture, exhausteurs de goût et édulcorants. Un produit « sans colorant ni conservateur » peut donc tout à fait contenir des agents de texture ou des édulcorants. Le cordon bleu de poulet Père Dodu affiche ainsi « sans colorant, huile de palme, exhausteur de goût », et le sandwich de Daunat une « sauce sans conservateur ».D'ailleurs, ces mots agissent bien au-delà de ce qu'ils disent. Une étude publiée en 2018, menée auprès de près de 2 000 personnes dans quatre pays européens dont la France, a montré que les produits portant une mention « sans » sont jugés plus sains que les mêmes produits sans cette mention. Ce biais porte un nom, l'effet de halo : une seule information positive suffit à modifier la perception de tout le produit. « En jouant sur ces mentions rassurantes, les industriels exploitent les préoccupations croissantes des consommateurs envers les additifs alimentaires », résume Julie Chapon, cofondatrice de Yuka.

Des additifs dans le goûter de vos petits-enfants Confiseries, brioches, madeleines, biscuits apéritifs, sirops, produits panés : la liste ressemble fort à ce que vous achetez quand vos petits-enfants viennent goûter. Or sept de ces produits contiennent des phosphates. Lors de leur réévaluation en 2019, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a estimé que les enfants pouvaient dépasser la dose journalière admissible de phosphates, toutes sources alimentaires confondues, les additifs n'en fournissant qu'une part. Les madeleines Ker Cadélac figurent parmi ces sept produits, avec des diphosphates et cinq autres additifs.



Les adultes ne sont pas épargnés pour autant. Cinq des vingt produits renferment des mono- et diglycérides d'acides gras, l'émulsifiant E471, que des travaux de l'Inserm de 2023 et 2024 associent à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de cancers. Avouons-le, qui d'entre nous s'arrête sur ces lignes en plein rayon, une liste à la main et un œil sur la montre ?



Votre meilleur réflexe : la liste des ingrédients



Que Choisir Ensemble invite aussi à télécharger son application gratuite QuelProduit et à privilégier les références les mieux notées. Le réflexe vaut surtout pour les produits que vous achetez sans y penser, semaine après semaine, et pour ceux que vous gardez dans le placard à l'intention des enfants.

Le repère fiable se trouve au dos du paquet, dans la liste des ingrédients. Les additifs y sont mentionnés soit par leur code, la lettre E suivie de trois ou quatre chiffres, soit par leur nom, comme le rappelle l'Anses dans sa page consacrée aux additifs alimentaires . Je vous conseille de la lire avant la mention « sans » du devant : c'est elle qui dit ce que contient réellement le produit.Que Choisir Ensemble invite aussi à télécharger son application gratuite QuelProduit et à privilégier les références les mieux notées. Le réflexe vaut surtout pour les produits que vous achetez sans y penser, semaine après semaine, et pour ceux que vous gardez dans le placard à l'intention des enfants.

Yuka et Que Choisir réclament une enquête de la DGCCRF Les deux organisations demandent aux marques de retirer ces mentions sans attendre. « Il est par ailleurs indispensable que la DGCCRF ouvre une enquête nationale pour mesurer l'ampleur de ces pratiques », déclare Marie-Amandine Stévenin, présidente de Que Choisir Ensemble. Elles réclament aussi des règles européennes, car ces mentions ne sont aujourd'hui encadrées par aucun texte spécifique et relèvent du seul principe général de loyauté de l'information.



Le règlement européen 1169/2011 prévoit bien un mécanisme pour encadrer une mention volontaire, utilisé en 2014 pour créer les conditions d'usage du « sans gluten ». Sauf que, côté industriels, la ligne est tracée : les six marques qui ont répondu, dont Ker Cadélac, Old El Paso et Coopérative U, font toutes valoir que leur mention est juridiquement exacte et renvoient à la liste des ingrédients. Nous voilà ramenés au dos du paquet, là où se lit, en petits caractères, ce que le devant préfère taire.