Nutrition

Lidl et Intermarché rappellent des pommes de terre : si votre sac de pommes de terre vient de chez eux, un numéro de lot le trahit

Vous avez acheté un sac de pommes de terre depuis la mi-octobre, pour une raclette, une poêlée ou un plat vapeur ? Lidl et Intermarché rappellent des pommes de terre, et le même numéro de lot figure sur des sachets et des filets vendus chez E.Leclerc et Auchan. Avant de les mettre à cuire, un coup d'œil à l'étiquette suffit pour savoir si le vôtre est concerné.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Novembre 2026 à 09:52 | Mis à jour le 27 Novembre 2026 à 09:52



Un même numéro de lot chez quatre enseignes glycoalcaloïdes.



Le numéro à chercher sur votre sac de pommes de terre, c'est le lot 26128774, commun aux cinq références rappelées. Ces pommes de terre ont été vendues entre le 16 octobre et le 23 novembre, en pleine saison des raclettes et des poêlées, si bien qu'un filet acheté il y a trois semaines peut très bien attendre encore dans votre cellier ou au fond d'un placard.

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Votre sac de pommes de terre est-il dans la liste ?

Lidl : pommes de terre rouges Côté Marché, variété Chérie, sachet de 2,5 kg, code-barres 20253400, vendues du 22 octobre au 9 novembre 2026.

: pommes de terre rouges Côté Marché, variété Chérie, sachet de 2,5 kg, code-barres 20253400, vendues du 22 octobre au 9 novembre 2026. E.Leclerc : pommes de terre rouges « vapeur sautées » Panier du Primeur, sachet de 2 kg, code-barres 3564706639195, vendues du 16 octobre au 23 novembre.

: pommes de terre rouges « vapeur sautées » Panier du Primeur, sachet de 2 kg, code-barres 3564706639195, vendues du 16 octobre au 23 novembre. Auchan : pommes de terre rouges en filet de 2,5 kg (code-barres 3254560395084, vendues du 19 octobre au 21 novembre) et en filet de 2 kg (code-barres 3505625084703, vendues du 4 au 21 novembre).

: pommes de terre rouges en filet de 2,5 kg (code-barres 3254560395084, vendues du 19 octobre au 21 novembre) et en filet de 2 kg (code-barres 3505625084703, vendues du 4 au 21 novembre). Intermarché : pommes de terre « Raclette Rissolées vapeur » de la marque Terroirs, filet de 2,5 kg, code-barres 3250399883488, vendues du 16 octobre au 19 novembre. Chez Lidl, la fiche de rappel renvoie à une liste de magasins jointe, où vérifier le vôtre. Les dates indiquées correspondent à la période de vente en magasin, et un sac acheté pendant ces semaines reste concerné même s'il n'est plus en vente.

Chaque enseigne a vendu ces pommes de terre sous sa propre marque, ce qui complique la vérification quand on n'a pas gardé le ticket de caisse. Le code-barres imprimé sur l'étiquette du sachet ou du filet permet heureusement de trancher en quelques secondes.Chez Lidl, la fiche de rappel renvoie à une liste de magasins jointe, où vérifier le vôtre. Les dates indiquées correspondent à la période de vente en magasin, et un sac acheté pendant ces semaines reste concerné même s'il n'est plus en vente.

Nausées, vomissements : ce que peut provoquer un excès de glycoalcaloïdes Le mot fait peur, mais ces substances n'ont rien d'un produit ajouté. Les glycoalcaloïdes sont fabriqués par la plante elle-même, et selon la sécurité alimentaire luxembourgeoise, la solanine et la chaconine en représentent 95 % ou plus dans la pomme de terre. Le CNIPT, l'interprofession de la pomme de terre, parle d'« un phénomène naturel, connu et documenté ».



En quantité trop importante, ces substances peuvent provoquer des nausées, des maux de ventre, des vomissements et des diarrhées. Si ces troubles apparaissent après un repas de pommes de terre, la consigne est de contacter un professionnel de santé en lui précisant ce que vous avez mangé, plutôt que d'attendre que cela passe.



Sur une peau rouge, le vert ne vous prévient plus Nous sommes nombreux à avoir appris de nos parents qu'une pomme de terre verte se pare largement ou se jette. Ce réflexe aide moins ici, car sur des variétés à peau rouge les plages vertes se repèrent mal, et c'est alors l'amertume qui doit servir de signal. Une pomme de terre au goût franchement amer, ou qui laisse une sensation de brûlure dans la bouche, ne se finit pas.



Sauf que la cuisson ne règle rien. D'après l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les glycoalcaloïdes ne sont pas détruits par la cuisson, même par la friture dans de l'huile chaude, et la plus grande partie se loge dans la pelure ou juste en dessous. Éplucher reste donc le bon geste pour les pommes de terre que vous gardez : retirer la peau, les germes et les parties vertes réduit la teneur, mais ce geste ne rend pas consommables celles du lot rappelé.



Rapporter le sac ou appeler l'enseigne 00 800 54 35 54 35 chez Lidl, le 0 800 865 286 chez E.Leclerc et le 0 801 902 468 chez Auchan, tandis que chez Intermarché, la fiche renvoie au magasin où vous avez fait l'achat.



Les quatre fiches restent consultables sur le Si l'un de ces sachets est chez vous, la conduite à tenir est simple : ne pas manger les pommes de terre, puis les rapporter au magasin pour être remboursé, ou suivre les consignes de destruction indiquées sur la fiche. Pour vos questions, les enseignes ont ouvert des lignes dédiées, le, leet le, tandis que chez Intermarché, la fiche renvoie au magasin où vous avez fait l'achat.Les quatre fiches restent consultables sur le site officiel RappelConso , qui classe les rappels par marque ou par code-barres. Ce que je retiens de ces cinq jours d'alertes, c'est qu'un légume que nous achetons sans y penser, en filet de deux kilos et demi, peut lui aussi passer par la case rappel, et qu'un coup d'œil à l'étiquette avant la prochaine raclette ne coûte pas grand-chose.