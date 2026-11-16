Nutrition

Le comté du Fort des Rousses sacré meilleur fromage du monde : le lauréat a passé 24 mois en cave, vérifiez l'âge de celui de votre plateau

Le comté trône sur bien des plateaux de fromages, et il vient de gagner sa place à l'échelle de la planète. Une meule affinée deux ans dans les caves d'un ancien fort du Haut-Jura a été sacrée meilleur fromage du monde, devant plus de 5 000 concurrents. Le morceau que vous achetez n'a pourtant pas forcément grand-chose à voir avec ce champion, et l'emballage permet de le savoir en quelques secondes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Novembre 2026 à 14:32 | Mis à jour le 16 Novembre 2026 à 14:32



Meilleur fromage du monde : trois ex aequo à 81 points, un comté départagé comté Fort des Rousses affiné 24 mois, présenté par la maison jurassienne



Le concours réunissait cette année 5 330 fromages venus de 45 pays, goûtés par quelque 270 jurés. Quatorze d'entre eux ont atteint la finale, chacun défendu par un membre du super jury. Trois ont obtenu 81 points, le comté, un ossau-iraty de la maison Agour et un gruyère suisse. Le comté l'a emporté au départage, une fois retirés, pour chaque fromage, le score le plus haut et le score le plus bas donnés par le super jury.



« C'est une reconnaissance de la qualité du travail qui est fait », a réagi Franck Arnaud, de la quatrième génération de la famille, chargé de l'innovation et de la communication de l'entreprise. Pour cette maison fondée en 1907, la récompense tombe à quelques mois de ses 120 ans.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Le titre de meilleur fromage du monde s'est joué à un cheveu, et c'est un fromage de chez nous qui l'a emporté. Le 12 novembre, à Cordoue, en Espagne, les World Cheese Awards ont consacré un, présenté par la maison jurassienne Juraflore . Or ce comté n'a pas écrasé ses rivaux : il a fini à égalité avec deux autres fromages, avant d'être départagé.Le concours réunissait cette année, goûtés par quelque 270 jurés. Quatorze d'entre eux ont atteint la finale, chacun défendu par un membre du super jury. Trois ont obtenu 81 points, le comté, un ossau-iraty de la maison Agour et un gruyère suisse. Le comté l'a emporté au départage, une fois retirés, pour chaque fromage, le score le plus haut et le score le plus bas donnés par le super jury.« C'est une reconnaissance de la qualité du travail qui est fait », a réagi Franck Arnaud, de la quatrième génération de la famille, chargé de l'innovation et de la communication de l'entreprise. Pour cette maison fondée en 1907, la récompense tombe à quelques mois de ses 120 ans.

Le comté de votre réfrigérateur a-t-il l'âge du champion ? Vous avez un morceau de comté au réfrigérateur ? Sur son emballage, la mention qui le rapproche ou non du lauréat est le nombre de mois d'affinage. Les règles de l'appellation fixent un minimum de 120 jours en cave, soit environ quatre mois. Le champion de Cordoue y est resté 24 mois, six fois le minimum, ce qui lui donne un goût plus corsé, avec des notes de noisette torréfiée.



Sauf que le nom « Fort des Rousses » sur une étiquette ne garantit pas cet âge-là. En grande surface, la marque Juraflore vend aussi des comtés Fort des Rousses affinés 12 ou 15 mois, en blocs de 200 grammes. Ils sortent des mêmes caves, mais ce ne sont pas les fromages primés : regardez le nombre de mois avant de croire que vous tenez le champion.



Le 24 mois, lui, se trouve en vente en ligne, en quantité comptée. Sur le site Comté Monts Jura, il est affiché à 30,30 euros le kilo, à partir de 15,15 euros la portion d'un demi-kilo, avec un avertissement : ce produit a des stocks limités. Si vous le voulez pour les fêtes, mieux vaut ne pas attendre décembre.



La bande verte sur le talon de votre comté Autre repère, sur le talon de chaque meule et sur chaque portion préemballée : une bande de couleur. Elle traduit l'évaluation de l'affineur, qui juge la présentation du fromage, sa texture et son goût. Les règles de l'appellation exigent une note minimale de 14 sur 20 pour porter la dénomination « Comté » avec le logo aux clochettes vertes.



Entre 12 et 14, le fromage peut encore s'appeler comté, à condition que son goût obtienne au moins 6,5 sur 10, mais il reçoit une bande brun-brique et reste réservé à la vente à la coupe. En dessous de 12, il perd l'appellation. Chez votre fromager, cette couleur est le premier repère à regarder, avant même le prix.



Les mêmes règles ferment aussi la porte aux recettes industrielles. Les seuls ingrédients autorisés pour fabriquer le comté sont le lait cru de vache, les ferments, la présure et le sel, sans additif ni conservateur ajouté. À l'heure où nous traquons les listes d'ingrédients à rallonge, c'est une étiquette qui se lit vite.



Un comté de deux ans, quasiment sans lactose pour votre plateau



Ses pages consacrées aux produits laitiers les jugent indispensables tout au long de la vie, plus particulièrement chez les personnes âgées, pour le calcium qui entretient la solidité des os. Je vous l'accorde, à une trentaine d'euros le kilo, le champion du monde ne remplacera pas le comté du quotidien. Mais pour un repas de fête, deux ans de cave valent bien un coup d'œil à l'étiquette. Ce comté de deux ans a un autre atout, plus discret, pour ceux d'entre nous qui digèrent mal le lait. D'après l'Assurance maladie , il n'y a quasiment plus de lactose dans un fromage ayant plus de six semaines de maturation. Le champion, lui, a passé deux ans en cave. Une intolérance au lactose ne prive donc pas forcément du plateau de fromages.Ses pages consacrées aux produits laitiers les jugent indispensables tout au long de la vie, plus particulièrement chez les personnes âgées, pour lequi entretient la solidité des os. Je vous l'accorde, à une trentaine d'euros le kilo, le champion du monde ne remplacera pas le comté du quotidien. Mais pour un repas de fête, deux ans de cave valent bien un coup d'œil à l'étiquette.