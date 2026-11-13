Nutrition

Des yaourts Panier de Yoplait dans votre réfrigérateur ? Rappelés pour un goût piquant, ils sont sans danger, mais Yoplait demande de les jeter

Vous en gardez peut-être un pack dans la porte du réfrigérateur, pour votre dessert ou pour le goûter des petits-enfants. Des yaourts Panier de Yoplait sont rappelés dans toute la France depuis le jeudi 12 novembre, pour un goût piquant et des opercules gonflés. Les parfums de base de la gamme sont visés, mais pas seulement, et c'est ce qui est imprimé sur le pot qui dit s'il est concerné.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 08:14 | Mis à jour le 13 Novembre 2026 à 08:27



Des yaourts Panier de Yoplait rappelés dans toute la France un goût piquant qui ne devrait pas être là, et un opercule gonflé ou mal scellé.



D'après la fiche publiée sur dans toute la France, du 30 octobre au 12 novembre 2026. On les trouvait chez Monoprix, Franprix, Auchan, Carrefour, Francap, Intermarché, Leclerc et Système U. Autrement dit, que vous fassiez vos courses en hypermarché ou à la supérette du quartier, vous avez pu en rapporter un pack.

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Quels pots de votre réfrigérateur sont concernés ? les Panier abricot-nectarine et fraise-framboise. Une seconde fiche ajoute le Panier de Yoplait 0 % aux fruits jaunes, en offre découverte de huit pots, vendu chez Carrefour et Intermarché à partir du 6 novembre.



Pour savoir si votre pack est concerné, il faut rapprocher deux indications imprimées : le code-barres et la date limite de consommation. Quatre dates sont visées, les 3, 4, 7 et 8 décembre 2026, suivies de la lettre M, et chacune ne vaut que pour certains codes-barres. Voici ceux que liste RappelConso, chacun avec sa date :

3329770086098 : 08/12 M

3329770086104 : 07/12 M

3329770086159 : 03/12 M et 07/12 M

3329770086166 : 04/12 M

3329770086180 : 03/12 M

3329770086197 : 04/12 M

3329770086234 : 07/12 M

3329770086241 : 03/12 M

3329770086357 (Panier 0 % fruits jaunes) : 08/12 M Les pots font 125 g et sont vendus par 4, 8, 12 ou 16. Si le carton a déjà fini au tri, regardez la date imprimée sur le pot : si elle tombe l'un de ces quatre jours, suivie d'un M, mieux vaut ne pas l'ouvrir.

Le rappel ne s'arrête pas à ces parfums de base. La fiche principale vise les packs de fruits jaunes, de fruits rouges et de panachés, mais aussi deux lots de quatre pots qu'on regarde moins :. Une seconde fiche ajoute le Panier de Yoplait 0 % aux fruits jaunes, en offre découverte de huit pots, vendu chez Carrefour et Intermarché à partir du 6 novembre.Pour savoir si votre pack est concerné, il faut rapprocher deux indications imprimées : le code-barres et la date limite de consommation. Quatre dates sont visées,, suivies de la lettre M, et chacune ne vaut que pour certains codes-barres. Voici ceux que liste RappelConso, chacun avec sa date :Les pots font 125 g et sont vendus par 4, 8, 12 ou 16. Si le carton a déjà fini au tri, regardez la date imprimée sur le pot : si elle tombe l'un de ces quatre jours, suivie d'un M, mieux vaut ne pas l'ouvrir.

Vous en avez déjà mangé : faut-il vous inquiéter ? C'est la première question que je me suis posée en lisant la fiche, et la réponse est plutôt rassurante. Selon RappelConso, le goût piquant et l'opercule déformé viennent d'une « flore d'altération », en l'occurrence des levures, qui ne présentent pas de risques sanitaires mais détériorent la qualité du yaourt.



La fiche range d'ailleurs le risque encouru sous l'intitulé « modifications organoleptiques ». En clair, un changement de goût, d'odeur ou d'aspect, sans qu'il soit question d'intoxication. La consigne n'en est pas moins nette : ne plus consommer ces yaourts et détruire le produit. Et si vous ne vous sentez pas bien après en avoir mangé un ? La fiche n'en parle pas, mais votre médecin ou votre pharmacien reste le bon interlocuteur pour tout trouble digestif qui se prolonge.



Jeter le pack et obtenir votre bon de réduction bon de réduction sur les lots concernés par le rappel. Pour toute question, un numéro vert figure sur la fiche, le 0800 006 199.



Avant de jeter le pack, pensez à prendre en photo son code-barres et sa date, ou à les noter. Ce sont les deux informations qui rattachent votre achat au rappel, et nous serions bien en peine de les retrouver une fois le carton parti à la poubelle. Prévenez aussi les enfants ou les voisins à qui vous avez pu donner quelques pots, le jour même si possible.

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Rappel d'œufs Label Rouge contaminés par la salmonelle : sortis de leur boîte, ceux de votre réfrigérateur se reconnaissent au code sur la coquille Contrairement au rappel des œufs Label Rouge du début du mois, la fiche ne propose pas de rapporter les pots au magasin : elle demande de détruire le produit. Le dédommagement prévu prend la forme d'un. Pour toute question, un numéro vert figure sur la fiche, le 0800 006 199.Avant de jeter le pack, pensez à prendre en photo son code-barres et sa date, ou à les noter. Ce sont les deux informations qui rattachent votre achat au rappel, et nous serions bien en peine de les retrouver une fois le carton parti à la poubelle. Prévenez aussi les enfants ou les voisins à qui vous avez pu donner quelques pots, le jour même si possible.

Le même goût piquant qu'en mars 2024 Ce défaut n'est pas une première pour la gamme. Fin mars 2024, RappelConso avait déjà publié deux fiches pour des Panier de Yoplait, classiques et 0 %, rappelés pour un goût piquant et un opercule gonflé, dus là aussi à une flore d'altération sans risque sanitaire. Les parfums étaient alors en partie différents, avec la mangue-ananas, la pêche-poire ou la cerise.



Nous retiendrons de ces deux épisodes un signe simple à repérer : à chaque fois, l'opercule gonflé accompagnait le goût piquant. Un pot dont le couvercle se bombe avant même d'être ouvert mérite donc qu'on vérifie sa date avant d'y plonger la cuillère. C'est un geste de quelques secondes, au moment de sortir le dessert du réfrigérateur.