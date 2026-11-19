Nutrition

Après 50 ans, vos muscles fondent sans que la balance le montre : quelle quantité de protéines manger à chaque repas pour les préserver ?

Vous montez sur la balance, le poids affiché vous paraît correct, et vous en concluez que tout va bien. Après 50 ans, ce poids rassurant peut pourtant cacher des muscles qui fondent sans bruit. Et c'est la part de protéines de chacune de vos assiettes, du petit déjeuner au dîner, qui compte pour la suite.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Novembre 2026 à 08:16 | Mis à jour le 19 Novembre 2026 à 12:38



Combien de protéines mettre dans votre assiette à chaque repas



Pour les femmes de plus de 50 ans, les experts européens de l'ESCEO préconisent au moins 20 à 25 g de protéines à chaque repas, avec un apport de calcium et de vitamine D pour soigner ensemble les os et les muscles. Sur trois repas, cela fait 60 à 75 grammes dans la journée.



La répartition, elle, ne distingue pas femmes et hommes : un groupe de chercheurs suggère de privilégier dès 40 ou 50 ans des protéines de haute qualité réparties sur les trois principaux repas, associées à une activité physique régulière. Autrement dit, un café noir avalé debout le matin laisse un repas sur trois sans protéines.

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Votre balance ne voit pas vos muscles partir Le piège se cache sous vos pieds. Entre 20 et 70 ans, la masse musculaire diminue en moyenne de 40 %, pendant que l'indice de masse corporelle grimpe de 22 à 27, d'après La Revue du Praticien. Le muscle recule, la silhouette s'épaissit, et le poids affiché ne signale rien de cette fonte musculaire invisible sur la balance.



Cette fonte porte un nom, la sarcopénie, et elle devient invalidante quand elle finit par limiter la mobilité au quotidien. En 2022, Que Choisir chiffrait ce stade à 8 à 9 % des personnes de 50 ans, puis à la moitié des hommes de plus de 75 ans, contre 20 % des femmes du même âge.



Pourquoi vos muscles en réclament davantage en vieillissant Mais pourquoi manger plus, alors que nous bougeons souvent moins en vieillissant ? Parce qu'avec l'âge, à quantité de protéines égale, la fabrication de muscle qui suit le repas ne suffit plus à compenser la perte musculaire. Les médecins parlent de « résistance anabolique » : la même assiette nourrit moins bien un muscle âgé qu'un muscle jeune.



Pour les personnes âgées en bonne forme, La Revue du Praticien donne un repère : il est recommandé de consommer 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour, pour limiter le risque de sarcopénie. Pour une personne de 70 kilos, cela représente 70 à 84 grammes par jour.



Une réserve de taille, toutefois. En cas de maladie rénale sévère, c'est à votre médecin de fixer la quantité, pas à un article.



Du petit déjeuner au dîner, où trouver ces protéines



Côté budget, les morceaux à cuisson longue du pot-au-feu, de la potée ou de la daube font partie des pistes pour remplir l'assiette de protéines sans se ruiner. Ils se préparent en grande quantité et se réchauffent d'un repas à l'autre.



Je me méfie en revanche des produits « protéinés » qui garnissent les rayons, du yaourt enrichi à la barre de céréales. Avant d'en remplir le chariot, lisez leur liste d'ingrédients et comparez-la à celle d'un œuf : un ingrédient, et c'est tout.

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En passant au crible 350 études sur les protéines, ces deux chercheurs ont découvert un effet inverse de celui promis par vos yaourts enrichis Pas besoin de chercher loin : viande, œufs, poisson, légumineuses ou tofu en apportent, et les laitages complètent l'assiette. Et votre petit déjeuner, où sont ses protéines ? Un œuf, un laitage ou un morceau de fromage permettent d'en glisser dans le premier repas de la journée.Côté budget, les morceaux à cuisson longue du pot-au-feu, de la potée ou de la daube font partie des pistes pour remplir l'assiette de. Ils se préparent en grande quantité et se réchauffent d'un repas à l'autre.Je me méfie en revanche des produits « protéinés » qui garnissent les rayons, du yaourt enrichi à la barre de céréales. Avant d'en remplir le chariot, lisez leur liste d'ingrédients et comparez-la à celle d'un œuf : un ingrédient, et c'est tout.

Se muscler et surveiller sa balance, les deux autres gestes exercices d'endurance, de résistance et d'équilibre, avec une cible de 30 minutes par jour si possible. Porter des charges légères, monter les escaliers, se relever d'une chaise sans les mains : c'est ce travail de résistance que votre assiette vient soutenir.

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La balance garde malgré cela une utilité. Le perte de 2 kilos en un mois ou de 4 kilos en six mois. Une perte de poids sans régime n'a rien d'une bonne nouvelle : elle se traduit notamment par une diminution de la masse musculaire, et c'est à table, repas après repas, que la parade commence. Les protéines ne font pas le travail sans vous. La Revue du Praticien conseille de maintenir une activité physique qui mêle, avec une cible de 30 minutes par jour si possible. Porter des charges légères, monter les escaliers, se relever d'une chaise sans les mains : c'est ce travail de résistance que votre assiette vient soutenir.La balance garde malgré cela une utilité. Le portail national d'information pour les personnes âgées recommande de se peser régulièrement, et de parler à votre médecin d'une. Une perte de poids sans régime n'a rien d'une bonne nouvelle : elle se traduit notamment par une diminution de la masse musculaire, et c'est à table, repas après repas, que la parade commence.