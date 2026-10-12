Dénutrition des seniors, les signes qui doivent alerter

Le premier indicateur reste le poids. La Haute Autorité de santé retient chez les 70 ans et plus une perte de poids de 5 % en un mois ou de 10 % en six mois parmi les critères de dénutrition, de même qu'un indice de masse corporelle inférieur à 22. Se peser une fois par mois, toujours dans les mêmes conditions, permet de repérer une baisse avant qu'elle ne devienne importante. D'autres signes doivent faire réagir : une fatigue inhabituelle, une perte d'intérêt pour les repas, des difficultés à mâcher ou à avaler, une faiblesse qui rend les gestes du quotidien plus pénibles. Pour s'auto-évaluer, le questionnaire PARAD, diffusé lors des Semaines nationales, permet de repérer le risque en quatre questions simples, seul ou avec l'aide d'un proche.

