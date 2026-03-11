Après 80 ans, les végétariens auraient moins de chances de devenir centenaires

Une vaste étude chinoise menée sur 20 ans bouleverse les certitudes sur l'alimentation au grand âge. Mais le vrai message de cette recherche n'est pas celui que vous croyez.



Une étude sur 5 000 octogénaires qui bouscule les idées reçues

5 203 adultes chinois âgés de 80 ans et plus, issus d'une cohorte suivie sur vingt ans (1998-2018). Résultat : ceux qui ne mangeaient pas de viande avaient globalement moins de chances d'atteindre l'âge de 100 ans. Ce constat va à l'encontre de décennies de recherche associant les régimes végétariens à une meilleure santé. Mais les conclusions de cette étude sont bien plus nuancées qu'il n'y paraît. Manger moins de viande pour vivre plus longtemps ? Passé 80 ans, ce conseil pourrait ne plus tenir. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition en décembre 2025 a analysé les données de, issus d'une cohorte suivie sur vingt ans (1998-2018). Résultat : ceux qui ne mangeaient pas de viande avaient globalement moins de chances d'atteindre l'âge de 100 ans. Ce constat va à l'encontre de décennies de recherche associant les régimes végétariens à une meilleure santé. Mais les conclusions de cette étude sont bien plus nuancées qu'il n'y paraît.



Ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas)

Les chercheurs de l'université Fudan de Shanghai ont analysé les données de la cohorte CLHLS (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey), lancée en 1998. Parmi les participants, 1 459 sont devenus centenaires. Les autres — 3 744 personnes — sont décédées avant d'atteindre cet âge.



Les participants ont été classés en omnivores et végétariens. Ces derniers ont été répartis en sous-groupes : végétaliens, pesco-végétariens et ovo-lacto-végétariens. Concrètement, ce que montre l'étude (et ce qu'elle ne prouve pas) : les végétariens, pris globalement, présentaient une probabilité plus faible de devenir centenaires. Mais cette association n'était statistiquement significative que dans un cas précis : les personnes en insuffisance pondérale (IMC inférieur à 18,5).



Êtes-vous concerné par ces résultats ?

Si vous avez plus de 80 ans et un poids corporel dans la moyenne ou au-dessus, cette étude ne change rien pour vous. L'association entre régime végétarien et moindre longévité n'a pas été observée chez les personnes de corpulence normale ou en surpoids.



En revanche, si vous êtes mince, voire en sous-poids, et que vous évitez la viande, ces résultats méritent votre attention. Les personnes les plus concernées sont les octogénaires et nonagénaires dont l'appétit diminue avec l'âge. La perte de masse musculaire — la sarcopénie — est un risque majeur après 80 ans. Et les protéines animales restent l'un des moyens les plus efficaces de la combattre.



Les chiffres qui font la différence



🥬 Végétariens en sous-poids 📊 Devenus centenaires (association) 24 % 🥩 Omnivores en sous-poids 📊 Devenus centenaires (association) 30 %



Autre donnée importante : les pesco-végétariens et les ovo-lacto-végétariens — c'est-à-dire ceux qui mangeaient du poisson, des œufs ou des produits laitiers — ne présentaient pas de différence significative avec les consommateurs de viande. Ce n'est donc pas la viande en elle-même qui semble déterminante. Ce sont les



Ces études observent une association, pas un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, accès aux soins, niveau socio-économique — peuvent expliquer ces résultats. Le profil des participants en sous-poids joue probablement un rôle. Parmi les participants en sous-poids, les résultats diffèrent nettement selon le régime alimentaire suivi.Autre donnée importante : les pesco-végétariens et les ovo-lacto-végétariens — c'est-à-dire ceux qui mangeaient du poisson, des œufs ou des produits laitiers — ne présentaient pas de différence significative avec les consommateurs de viande. Ce n'est donc pas la viande en elle-même qui semble déterminante. Ce sont les protéines animales au sens large — viande, poisson, œufs, laitages — qui comptent pour les plus fragiles.Ces études observent une association, pas un lien de cause à effet. D'autres facteurs — génétique, accès aux soins, niveau socio-économique — peuvent expliquer ces résultats. Le profil des participants en sous-poids joue probablement un rôle.



Ce que vous pouvez vérifier dès maintenant

La première chose à faire : surveillez votre poids. Après 80 ans, une perte de poids involontaire est un signal d'alerte. Elle peut révéler une dénutrition qui fragilise les muscles et les os.



Si vous suivez un régime végétarien ou végétalien, parlez-en à votre médecin ou à un diététicien. L'enjeu n'est pas d'abandonner vos convictions alimentaires. Il est de vérifier que vos apports en protéines, en vitamine B12, en calcium et en vitamine D sont suffisants. Des compléments ciblés peuvent suffire.



Les experts rappellent que les besoins nutritionnels changent radicalement après 80 ans. La priorité n'est plus de prévenir les maladies chroniques à long terme. Elle est de maintenir le poids, la force musculaire et l'autonomie au quotidien.



Le piège de l'extrapolation

Cette étude porte sur des octogénaires chinois. Peut-on en tirer des conclusions pour les seniors français ? Pas directement. Le contexte alimentaire, culturel et socio-économique diffère. Les régimes végétariens en Chine rurale ne sont pas comparables à ceux pratiqués en Europe.



De plus, les régimes végétariens restent associés à des bénéfices pour la santé chez les adultes jeunes et d'âge moyen : réduction du risque cardiovasculaire, du diabète et de l'obésité. Ces bénéfices ne sont pas remis en cause par cette étude.



La vraie question que pose cette recherche est ailleurs : à partir de quel âge faut-il repenser son alimentation pour privilégier la densité nutritionnelle plutôt que la restriction ? C'est un sujet que chacun devrait aborder avec son médecin — avant d'avoir 80 ans.

Ce qu'il faut retenir

Une étude sur 5 203 adultes de 80 ans et plus associe le régime végétarien à une probabilité moindre de devenir centenaire — mais uniquement chez les personnes en sous-poids. Les personnes consommant du poisson, des œufs ou des produits laitiers avaient autant de chances de devenir centenaires que les mangeurs de viande. Après 80 ans, maintenir son poids et ses apports en protéines devient prioritaire sur la restriction alimentaire. Il s'agit d'une étude observationnelle : corrélation ne signifie pas causalité. Parlez-en à votre médecin avant de modifier votre alimentation. Surveillez votre poids régulièrement : une perte involontaire est le premier signal de dénutrition.