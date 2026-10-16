Thomas Piketty veut taxer les grandes fortunes, mais avec sa réforme de la taxe foncière, le fisc viserait aussi votre maison payée

Le second volet, lui, vise bien les centimillionnaires, et là, l'argument historique se fragilise. L'impôt de solidarité nationale de 1945, que Thomas Piketty prend pour modèle, a été voté, selon ses propres chiffres, dans un pays dont la dette dépassait 200 % du PIB. Il frappait jusqu'à 100 % les enrichissements constatés entre 1940 et 1945, pour l'essentiel sous l'Occupation. Les gains visés entre 2017 et 2027 ont été réalisés en temps de paix et dans un cadre légal. L'auteur reconnaît lui-même, dans une chronique d'avril, que l'inflation a amoindri les effets de l'impôt de 1945.



Mais le plus lourd tient au mode de paiement. Les 800 milliards seraient réglés en titres et placés dans un fonds souverain : l'État deviendrait ainsi actionnaire d'une part importante des grands groupes français. Un prélèvement de 10 % par an fait en outre fondre le capital dès que celui-ci rapporte moins de 10 % l'an, alors que le chiffrage de 400 milliards sur dix ans suppose une assiette qui ne fond pas.



D'ailleurs, l'Assemblée nationale a déjà tranché sur une version bien plus douce. Le 31 octobre 2025, les députés ont rejeté par 228 voix contre 172 la taxe Zucman, un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Le projet de Thomas Piketty en multiplie le taux par deux et demi, puis par cinq au-delà du milliard, le calcul est le nôtre. Pour parer à l'exil fiscal, il prévoit enfin que l'impôt reste dû au prorata des années passées en France, même après un départ, ce qui revient à taxer des personnes qui ne résident plus dans le pays.

