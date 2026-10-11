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Prix du gaz : derrière la hausse de 6,6 % attendue au 1er novembre, Hello Watt chiffre à 8,3 % celle du kilowattheure de votre chauffage

Les premières soirées fraîches d'octobre ont rallumé votre chauffage au gaz, et le prix du gaz s'apprête déjà à franchir une nouvelle marche. Après septembre et octobre, une troisième hausse d'affilée est attendue au 1er novembre, autour de 6,6 % en moyenne. Ce chiffre rassure presque, tant les deux précédents lui ressemblaient. Il ne dit pourtant pas ce que paiera un logement qui se chauffe au gaz.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Octobre 2026 à 09:17 | mis à jour le 11 Octobre 2026 à 09:17



Prix du gaz : une hausse de 6,6 % attendue au 1er novembre 194,90 € le mégawattheure, soit 6,6 % de plus selon les estimations de Hello Watt, reprises par Le Parisien. La



Ce serait la troisième marche en trois mois. La CRE avait déjà relevé son prix repère de 5,6 % au 1er septembre, puis de 6,3 % au 1er octobre. Vous avez l'impression d'avoir déjà lu ce titre deux fois ? Vous ne vous trompez pas, et c'est bien là le problème : les hausses s'additionnent pendant que leur taux, lui, ne change presque pas.

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Pour votre chauffage au gaz, ce sera plutôt 8,3 % Or la moyenne de 6,6 % mélange deux usages qui n'ont rien à voir. D'après Hello Watt, le kilowattheure destiné à la cuisson et à l'eau chaude passerait de 0,1783 à 0,1903 euro, soit +6,7 %. Celui du chauffage grimperait de 0,1456 à 0,1576 euro, soit +8,3 %. L'abonnement ne bougerait pas, à 30,07 euros par mois pour un logement chauffé au gaz, ce qui tire la moyenne vers le bas.



Pour un foyer qui consomme 13 000 kilowattheures par an, la facture annuelle passerait ainsi de 2 254 à 2 409 euros au prix repère, soit 155 euros de plus, selon les calculs du comparateur. La cuisson seule, elle, ne coûterait que 6 euros de plus sur l'année. Nous voyons la différence se jouer entièrement sur la chaudière, au moment précis où démarre la saison de chauffe.



Pour ce même logement, Hello Watt estimait la facture à 1 669 euros par an en janvier 2026. Au prix attendu en novembre, elle atteindrait 2 409 euros, soit 44 % de plus en dix mois, et le calcul est le nôtre. Je connais peu de postes du budget d'un retraité qui aient bondi de la sorte depuis l'hiver dernier.

Pourquoi le prix de novembre est déjà presque connu Pourquoi parler de novembre avec autant d'assurance, alors que la CRE n'a encore rien publié ? Parce que sa formule regarde en arrière. La part « approvisionnement » du prix repère, la seule qui évolue chaque mois, repose à 80 % sur la moyenne des cotations du gaz relevées deux mois avant la livraison, comme le détaille le régulateur dans son communiqué du 10 septembre : pour octobre, il a retenu les prix du mois d'août. Pour novembre, ce sont les prix de septembre qui comptent, et ce mois-là est clos.



Ces cotations ont flambé. Hello Watt rappelle que le contrat européen de référence a franchi les 70 euros le mégawattheure le 31 août, un niveau inédit depuis trois ans, sur fond de conflit entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz. S'y ajoutent des stocks européens remplis à 64,7 % seulement à la fin août, en dessous des moyennes habituelles, et une concurrence accrue avec l'Asie pour les cargaisons de gaz liquéfié à l'approche de l'hiver.



Mais ce décalage joue dans les deux sens. Une détente des marchés en octobre ne profiterait à votre facture qu'en décembre, au plus tôt. Les estimations des comparateurs peuvent varier de quelques centimes sur le chiffre officiel, mais pas changer de sens. Pour nous, lecteurs qui se chauffent au gaz, la marche de novembre est acquise.

Votre contrat de gaz suit-il le prix repère ? Toute la question est de savoir si votre contrat suit ce prix repère. Selon la CRE, 10,31 millions de ménages disposaient d'un contrat de gaz naturel au 31 mars 2026, et environ 40 % des consommateurs résidentiels avaient choisi une offre à prix fixe à la fin 2025. Ceux-là ne sont pas concernés par les hausses mensuelles du prix repère. Les autres, plus de six millions de foyers dont le contrat lui est indexé d'après Le Parisien, verront la hausse s'appliquer dès le 1er novembre.



Pour le savoir, ressortez vos conditions particulières ou votre dernière facture, et cherchez la mention « prix fixe » ou « indexé sur le prix repère ». Attention à une nuance : un prix fixe bloque le kilowattheure hors taxes, mais les taxes et les frais d'acheminement continuent d'évoluer, comme le rappelle Hello Watt.

Changer d'offre avant le 1er novembre ?

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Leasing de pompes à chaleur : pour remplacer votre chaudière au fioul ou au gaz, l'État plafonne la mensualité à votre facture de chauffage actuelle Faut-il alors changer d'offre avant le 1er novembre ? La CRE prévient que son prix repère n'est qu'une boussole, et qu'une offre à prix fixe sur un an peut s'en écarter sensiblement, dans un sens comme dans l'autre. Les offres fixes proposées en octobre intègrent elles aussi la flambée des marchés. Comparez le prix du kilowattheure, la durée d'engagement et l'abonnement avant de signer, et méfiez-vous des démarcheurs qui s'appuient sur l'urgence de novembre.

Ce que la CRE prévoyait encore en septembre En septembre, la CRE estimait que la facture annuelle de gaz de 2026 serait en moyenne 10 % plus élevée que celle de 2025, soit environ 120 euros de plus, à condition que la situation reste à peu près stable jusqu'à la fin de l'année. Cette condition n'a pas tenu un mois. Si votre contrat est indexé, le relevé de votre compteur au cœur de l'hiver vous dira mieux que toute moyenne ce que cette troisième hausse aura coûté.