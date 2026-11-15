Argent et patrimoine

Taxe foncière 2027 : la hausse des prix de l'énergie va relever la base de votre maison, et c'est l'indice Insee de novembre qui dira de combien

Votre mairie n'a peut-être pas touché à son taux cette année, et la taxe foncière de votre maison va pourtant repartir à la hausse en 2027. Cette fois, la poussée viendra des prix de l'énergie, dont la hausse s'accélère depuis l'été. Il manque encore l'indice qui dira de combien, et il tombera avant Noël.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Novembre 2026 à 08:52 | mis à jour le 15 Novembre 2026 à 08:52



Votre taxe foncière suit les prix avec un an de retard



Comme l'explique 3,7 % sur un an, quand la base de votre avis de 2026 n'avait été revalorisée que de 0,8 %.

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Octobre à 3,7 % : l'indice qui annonce la hausse de votre base L'Insee a livré ses résultats définitifs d'octobre le 13 novembre. Sur un an, l'indice harmonisé y est en hausse de 3,7 %, après 3,4 % en septembre, alors que l'estimation provisoire donnait 3,8 %. L'énergie tire la hausse : dans l'indice national, ses prix montent de 24,1 % sur un an, et jusqu'à 69,9 % pour les combustibles liquides.



C'est l'indice de novembre qui comptera, et il ne sera définitif que le 11 décembre, après une première estimation le 27 novembre. S'il progressait au même rythme qu'octobre, la base de votre maison monterait de 3,7 %, plus de quatre fois la revalorisation de cette année. Sur une taxe foncière de 1 000 €, à taux inchangé, cela ferait 37 € de plus, sans que votre mairie ait voté quoi que ce soit.



Nous avons déjà connu plus rude. Le même mécanisme avait relevé les bases de 7,1 % en 2023, puis de 3,9 % en 2024.



Votre commune garde la main sur le taux Mais la revalorisation ne fait qu'une partie du chemin. La taxe reste le produit d'une base et d'un taux, et ce taux, ce sont votre commune et votre intercommunalité qui le décident. Si elles le laissent en l'état, votre hausse s'arrêtera à celle de la base ; si elles l'augmentent, les deux effets se cumuleront.



En 2026, la plupart des communes avaient reconduit leurs taux à l'identique, et moins de 14 % les avaient relevés. D'ailleurs, certaines ont déjà annoncé la couleur pour 2027, comme La Montagne, en Loire-Atlantique, qui prévoit une hausse de 4 points, soit environ 100 € de plus par foyer et par an.



Exonéré de taxe foncière ? La ligne des ordures ménagères montera quand même



Sauf que les allègements accordés aux personnes âgées de condition modeste ne s'appliquent pas à cette taxe. Si vous avez plus de 75 ans et ne payez plus de taxe foncière, ou si vous bénéficiez entre 65 et 75 ans de la réduction de 100 €, la ligne des ordures ménagères de votre avis suivra la même hausse que celle de vos voisins.

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