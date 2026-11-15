Argent et patrimoine

Livret A plein : le plafond pourrait monter à 30 000 € en février, mais le gouverneur de la Banque de France plaide pour une hausse « légère »

Avec un Livret A plein, vous attendez février pour savoir combien vous pourrez encore y verser. Le montant qui circule depuis la promesse du gouvernement fait rêver bien des épargnants. Mardi 10 novembre, pourtant, une voix qui compte dans ce dossier a demandé de garder la main légère sur le plafond du Livret A.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Novembre 2026 à 09:39 | mis à jour le 15 Novembre 2026 à 09:39



Plafond du Livret A : 30 000 euros, c'est le haut de la fourchette



Mardi 3 novembre, devant les députés, Sébastien Lecornu a confirmé le relèvement du plafond, figé à 22 950 euros depuis 2013. Le Premier ministre a donné mandat à Roland Lescure, ministre de l'Économie, pour le porter entre 25 000 et 30 000 euros, en lien avec la Caisse des dépôts. Le relèvement est prévu en février 2027, en même temps que la révision du taux, que le gouvernement attend à la hausse compte tenu de l'inflation.



Le montant définitif reviendra donc à Roland Lescure, qui le précisera dans les semaines qui viennent, au terme d'une dernière concertation avec les banques et la Caisse des dépôts. D'ailleurs, les 30 000 euros ont déjà essuyé un refus. Le 16 octobre, les députés avaient rejeté les amendements d'Éric Coquerel qui voulaient inscrire ce montant dans la loi.

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Le gouverneur de la Banque de France se dit favorable à une hausse « légère »



Sa réponse, que la Banque de France a mise en ligne dans 80 % des Français à ce livret, un produit liquide et exonéré d'impôt.



Les banques, de leur côté, restent opposées au relèvement. La Fédération bancaire française avait jugé dès le 3 novembre que relever le plafond n'était « pas une bonne solution ». Pour ma part, j'y lis un signal que nous aurions tort d'ignorer : le haut de la fourchette n'a rien d'acquis.

Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, n'est pas un spectateur dans ce dossier : c'est lui qui propose chaque semestre au gouvernement le taux du Livret A. Mardi 10 novembre, lors d'un entretien télévisé, il a été interrogé sur ce plafond appelé à financer les réacteurs d'EDF et la rénovation des collèges.Sa réponse, que la Banque de France a mise en ligne dans la transcription de l'entretien , tient en peu de mots : « il peut y avoir une augmentation légère du plafond du livret A ». Le gouverneur ne veut pas pour autant pousser les Français à épargner davantage, car leur taux d'épargne rapporté au revenu disponible est déjà très élevé. Il reconnaît aussi l'attachement deà ce livret, un produit liquide et exonéré d'impôt.Les banques, de leur côté, restent opposées au relèvement. La Fédération bancaire française avait jugé dès le 3 novembre que relever le plafond n'était « pas une bonne solution ». Pour ma part, j'y lis un signal que nous aurions tort d'ignorer : le haut de la fourchette n'a rien d'acquis.

Votre livret plein : 35 ou 120 euros d'intérêts en plus par an Pour un livret qui affiche tout juste 22 950 euros, l'écart entre les deux bornes se voit vite. Un plafond à 25 000 euros vous ouvrirait 2 050 euros de versements, quand un plafond à 30 000 euros vous en ouvrirait 7 050.



Au taux de 1,7 %, en vigueur depuis le 1er août, la première somme rapporterait environ 35 euros d'intérêts par an, et la seconde environ 120 euros, sans un euro d'impôt. Ce calcul ne tient pas compte du taux de février, qui n'est pas encore connu.



Encore faut-il pouvoir verser la somme entière. D'après la Banque de France, 15 % des Livrets A dépassaient déjà le plafond en 2025. Les intérêts s'ajoutent en effet au capital chaque 31 décembre et peuvent porter le solde au-delà de 22 950 euros. Et une fois le plafond atteint ou dépassé de cette façon, il n'est plus possible de faire de dépôt : si la règle ne change pas, votre marge réelle sera le nouveau plafond moins le solde affiché sur votre relevé.



En attendant février, où placer ce qui ne rentre plus dans votre livret 12 000 euros de versements, au même taux que le Livret A, et ses intérêts sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux. Si vos revenus restent sous les plafonds fixés, le LEP accepte 10 000 euros et rapporte 2,5 %.



Une fois le nouveau plafond publié, le calendrier comptera aussi. Les intérêts du Livret A se calculent le 1er et le 16 de chaque mois, et un versement fait entre le 1er et le 15 ne rapporte qu'à partir du 16. Nous aurons donc intérêt à verser avant le 16 février, si le relèvement s'applique bien dès le début du mois.

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Le taux, lui, sera révisé le même mois, puisqu'il change deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Sauf que c'est la décision de Roland Lescure, et non les montants qui circulent cet automne, qui dira ce que votre livret plein acceptera encore. En attendant, rien ne vous oblige à laisser dormir sur votre compte courant ce qui ne rentre plus dans votre Livret A. Le LDDS accepte jusqu'à, au même taux que le Livret A, et ses intérêts sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux. Si vos revenus restent sous les plafonds fixés, le LEP accepte 10 000 euros et rapporteUne fois le nouveau plafond publié, le calendrier comptera aussi. Les intérêts du Livret A se calculent le 1er et le 16 de chaque mois, et un versement fait entre le 1er et le 15 ne rapporte qu'à partir du 16. Nous aurons donc intérêt à verser avant le 16 février, si le relèvement s'applique bien dès le début du mois.Le taux, lui, sera révisé le même mois, puisqu'il change deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Sauf que c'est la décision de Roland Lescure, et non les montants qui circulent cet automne, qui dira ce que votre livret plein acceptera encore.