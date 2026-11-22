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Solitude chronique : l'université de Bordeaux la relie à un risque accru de démence, et vous sentir seul sous votre propre toit compte aussi

Vous vous sentez seul certains soirs, même avec quelqu'un dans la pièce d'à côté, et vous vous demandez parfois si votre mémoire en paiera un jour le prix. Une étude française publiée le 17 novembre relie la solitude chronique à un risque accru de démence, et plusieurs médias l'ont reprise ces derniers jours. Elle pose surtout une distinction que les résumés pressés oublient : une période de cafard n'a rien à voir avec une solitude qui s'installe pour des années.

Par Fabrice Crozier | Publié le 22 Novembre 2026 à 08:28 | Mis à jour le 22 Novembre 2026 à 08:28



Une seule question, posée quatre fois en huit ans université de Bordeaux est repartie d'un suivi de personnes de 65 ans et plus, lancé il y a près de quarante ans.



Les chercheurs ont repris les données de 3 777 adultes âgés, suivis de 1988 à 2018, dans la cohorte Paquid. Lors de quatre visites étalées sur huit ans, chacun disait s'il s'était senti seul au cours de la semaine écoulée. Ceux qui répondaient oui à trois ou quatre visites ont été classés dans la solitude chronique, ceux qui le disaient une ou deux fois dans la solitude occasionnelle. Les chercheurs ont ensuite regardé qui développait une démence dans les vingt années suivantes.

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Un coup de cafard ne compte pas, une solitude qui dure, si Le résultat, publié le 17 novembre dans la revue Aging & Mental Health, tient tout entier dans la différence entre ces deux groupes. Selon les chercheurs bordelais, les seniors en solitude chronique présentaient un risque de démence supérieur de 38 % à celui des personnes qui ne se sentaient jamais seules. En revanche, la solitude occasionnelle n'était pas significativement liée à ce risque.



Au début de cette seconde période, 1 540 personnes restaient dans l'analyse, et 560 d'entre elles ont développé une démence. Ce fut le cas de près de la moitié des participants en solitude chronique, contre un tiers environ de ceux qui ne se sentaient jamais seuls. Les chercheurs ont tenu compte de l'âge, du sexe, du niveau d'études, de l'état de santé, des médicaments et de la dépression, et ils ont écarté les personnes dont la mémoire déclinait déjà au départ.

Vivre à deux ne vous met pas à l'abri de la solitude C'est la donnée qui m'a le plus interpellé, et elle concerne beaucoup d'entre nous. Parmi les personnes en solitude chronique, 29,6 % ne vivaient pas seules : elles partageaient leur toit avec un conjoint ou avec leur famille. La solitude dont parle l'étude n'est donc pas l'isolement, puisqu'elle se ressent aussi dans une maison où l'on n'est pas seul.



Yvanna Simon, auteure principale de l'étude, y voit l'effet possible de relations peu satisfaisantes, de la charge de proche aidant ou du manque d'activités qui ont du sens. Vous reconnaissez-vous dans ce portrait, par exemple si vous veillez sur un conjoint malade ? D'ailleurs, elle invite les soignants, les travailleurs sociaux et les décideurs publics à ne plus juger le risque social sur les seules conditions de vie, et à écouter ce que les personnes ressentent.

Ce qui relierait la solitude à votre mémoire inflammation entretenue par le stress, mais aussi la sédentarité et une alimentation moins saine, qui favorisent les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le manque d'échanges prive enfin le cerveau de stimulation, tandis que le stress social non résolu use l'organisme au fil du temps.



Prudence, pourtant : cette étude d'observation montre une association, pas une cause. La solitude n'y était mesurée que par une seule question, sans rien dire de la qualité des relations, et les participants ont été recrutés à partir de 1988. Le résultat rejoint néanmoins d'autres travaux, et la commission du Lancet range depuis 2017 l'isolement social parmi les facteurs de risque de démence modifiables.

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Alzheimer : chez les seniors qui vivent avec un chien, des chercheurs japonais ont mesuré un risque de démence nettement plus bas Plusieurs pistes, tirées de travaux antérieurs, expliqueraient ce lien. Karine Pérès, co-auteure de l'étude, cite une, mais aussi la sédentarité et une alimentation moins saine, qui favorisent les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le manque d'échanges prive enfin le cerveau de stimulation, tandis que le stress social non résolu use l'organisme au fil du temps.Prudence, pourtant : cette étude d'observation montre une association, pas une cause. La solitude n'y était mesurée que par une seule question, sans rien dire de la qualité des relations, et les participants ont été recrutés à partir de 1988. Le résultat rejoint néanmoins d'autres travaux, et la commission du Lancet range depuis 2017 l'isolement social parmi les

Si la solitude s'installe chez vous, à qui en parler Petits Frères des Pauvres tiennent une ligne d'écoute, Solitud'écoute, au 0 800 47 47 88 : l'appel est gratuit et anonyme, sept jours sur sept, de 15 heures à 20 heures, pour les personnes isolées de plus de 50 ans. Vous pouvez aussi composer ce numéro pour un parent ou un voisin dont le silence vous inquiète.

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Plus de 75 ans et du mal à sortir de chez vous : avec Sortir Plus, l'Agirc-Arrco vous trouve un accompagnateur pour le coiffeur ou le médecin Lestiennent une ligne d'écoute, Solitud'écoute, au: l'appel est gratuit et anonyme, sept jours sur sept, de 15 heures à 20 heures, pour les personnes isolées de plus de 50 ans. Vous pouvez aussi composer ce numéro pour un parent ou un voisin dont le silence vous inquiète.Près de chez vous, le centre communal d'action sociale (CCAS) de votre mairie, le centre local d'information et de coordination (Clic) ou, selon les départements, la maison de l'autonomie vous informent et vous orientent, comme le détaille la page du ministère des Solidarités consacrée à l'isolement des personnes âgées . Un coup de fil un soir de novembre ne guérit rien, mais une solitude que l'on nomme a déjà cessé d'être tout à fait silencieuse.