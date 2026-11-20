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La grippe arrive, deux régions déjà en pré-épidémie : pas encore vacciné, voici la date à ne pas dépasser pour être protégé à Noël

Les vitrines se parent déjà de leurs guirlandes, et la grippe, elle aussi, a pris de l'avance : deux régions sont passées en pré-épidémie cette semaine, signe d'une circulation précoce du virus. Si vous avez 65 ans ou plus et que vous n'êtes pas encore vacciné, le compte à rebours a commencé, car le vaccin ne protège pas le jour de la piqûre. D'ici le réveillon, il vous reste une marge, mais elle est plus courte qu'on ne l'imagine.

Par Fabrice Crozier | Publié le 20 Novembre 2026 à 09:01 | Mis à jour le 20 Novembre 2026 à 09:01



Grippe en pré-épidémie : la date à retenir si vous n'êtes pas encore vacciné Île-de-France et des Hauts-de-France en pré-épidémie. Pour ceux d'entre nous qui ont 65 ans ou plus et n'ont pas encore tendu le bras, la question n'est donc plus de savoir s'il faut se faire vacciner, mais quand le faire pour être protégé au bon moment.



La réponse tient en un délai que l'on oublie volontiers. au plus tard vers le 10 décembre. Vacciné aujourd'hui, vous seriez protégé vers le 4 décembre, bien avant les premiers repas de famille.

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Un virus de la grippe qui circule plus tôt que d'habitude Ce démarrage ne ressemble pas tout à fait à celui des hivers précédents. Le taux de positivité pour la grippe augmente dans les laboratoires de ville comme à l'hôpital, et l'agence y lit le signe d'une circulation précoce des virus grippaux cette saison. Les virus de type A dominent très nettement, avec une progression marquée du sous-type A(H1N1) au cours des dernières semaines.



Pour mesurer cette avance, je me suis reporté à l'hiver dernier. L'épidémie 2025-2026 avait démarré début décembre, ce qui passait déjà pour précoce, et elle a été parmi les plus intenses depuis 2009. Au même stade, la pré-épidémie, l'Île-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine n'étaient entrées que dans le bulletin du 26 novembre 2025 : cette année, ce seuil tombe une semaine plus tôt. D'ailleurs, le Covid progresse lui aussi nettement en ville et à l'hôpital, surtout chez les adultes, même si son impact sur le recours aux soins reste limité pour l'instant.

Pourquoi le pic de la grippe tombe souvent pendant les fêtes



Et ce sont les plus âgés qui en paient le prix. Selon Santé publique France, la grippe a entraîné en moyenne 44 000 hospitalisations par saison chez les seniors ces trois derniers hivers, dont environ 75 % chez des personnes de 75 ans et plus. Le vaccin pèse pourtant lourd dans ce bilan : il permet d'éviter en moyenne 9 073 hospitalisations de patients de 65 ans et plus par an depuis l'hiver 2023-2024, indique l'agence dans une étude publiée jeudi.

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Pneumocoque, la menace sous-estimée des seniors en bonne santé : après 65 ans, votre pharmacien peut faire ce vaccin avec celui de la grippe Pourquoi viser le réveillon plutôt qu'une autre date ? Parce que la grippe a ses habitudes. Les hospitalisations qu'elle provoque se concentrent sur une dizaine de semaines en moyenne, avec un pic qui revient régulièrement au moment des fêtes de fin d'année. Ce sont justement les semaines où nous serrons dans nos bras des petits-enfants enrhumés et où les tablées s'allongent dans des pièces bien chauffées.Et ce sont les plus âgés qui en paient le prix. Selon Santé publique France, la grippe a entraîné en moyenneces trois derniers hivers, dont environ 75 % chez des personnes de 75 ans et plus. Le vaccin pèse pourtant lourd dans ce bilan : il permet d'éviter en moyennepar an depuis l'hiver 2023-2024, indique l'agence dans une étude publiée jeudi.

Une campagne de vaccination qui démarre lentement Sauf que cette année, la vaccination traîne. Environ sept millions de vaccins ont été vendus jusqu'ici, 3 % de moins qu'un an auparavant, selon le directeur général de la Santé. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a reconnu le 16 novembre que la campagne « ne démarre pas très fort ».



Le retard s'ajoute à une faiblesse ancienne. L'hiver dernier, la couverture vaccinale des 65 ans et plus plafonnait à 56,7 % de personnes vaccinées, loin de l'objectif de 75 % fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Chacun de nous connaît un proche qui garde son bon dans un tiroir en se disant qu'il a le temps. Or chaque dose qui attend est une protection qui ne sera pas en place quand le virus, lui, circule déjà.

Où vous faire vacciner, et comment vous protéger en attendant Bonne nouvelle, la démarche reste simple. Après 65 ans, le vaccin vous est remis gratuitement à la pharmacie, sur présentation de votre carte Vitale et du bon de prise en charge de l'Assurance maladie. Vous avez égaré ce bon ? Votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier ou votre sage-femme peut vous en remettre un, et votre caisse peut aussi le rééditer. Et si vous êtes aussi concerné par le vaccin contre le Covid, les deux injections peuvent se faire le même jour.



En attendant que le vaccin fasse effet, les gestes barrières prennent le relais, et l'agence sanitaire les juge indispensables : se laver les mains, aérer les pièces et porter un masque en cas de fièvre, de mal de gorge ou de toux, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles. La campagne de vaccination se terminera le 31 janvier 2027, mais pour le réveillon, c'est bien la date du 10 décembre qu'il vaut mieux garder en tête.