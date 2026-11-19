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Père ou mère atteint d'Alzheimer : votre risque est-il plus élevé, et que pouvez-vous faire dès maintenant pour le réduire ?

Chaque visite à un père ou à une mère atteint d'Alzheimer ramène la même question, souvent gardée pour soi : et moi, est-ce que je l'aurai aussi ? Avoir un parent malade augmente bien le risque, mais dans la forme la plus courante de la maladie, vos gènes ne scellent pas votre avenir. Une part importante de ce risque se joue ailleurs, dans des facteurs sur lesquels vous pouvez encore agir.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Novembre 2026 à 07:05 | Mis à jour le 17 Novembre 2026 à 16:16



Un parent malade : ce que la science dit de votre risque



Oui, avoir un parent touché augmente le risque. Une vaste étude publiée en 2019 dans la revue Neurology l'a mesuré dans l'Utah, aux États-Unis, à partir de la généalogie des familles et des certificats de décès. Les personnes ayant au moins un parent du premier degré atteint, c'est-à-dire un père, une mère, un frère ou une sœur, présentaient un risque de maladie d'Alzheimer 1,73 fois plus élevé que celles sans antécédent. L'Inserm retient de son côté un risque multiplié en moyenne par 1,5 quand un parent du premier degré est touché, et par 2 quand au moins deux le sont.



Ces chiffres sont des moyennes de population, qui ne prédisent pas ce qui arrivera à une personne en particulier. Ils pèsent d'ailleurs moins lourd que le premier facteur de risque de la maladie, qui est l'âge. L'Inserm précise que le nombre de nouveaux cas augmente après 65 ans et explose après 80 ans.

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Les formes héréditaires existent, mais elles restent rares 1 à 2 % des cas, avec une apparition précoce, avant 65 ans et bien souvent autour de 45 ans. Le plus souvent, la cause est une mutation sur l'un de trois gènes, appelés APP, PSEN1 et PSEN2. Les médecins parlent de transmission « autosomique dominante » : il suffit qu'un parent porte la mutation pour pouvoir la transmettre à ses enfants.



Le signal d'alerte se lit dans l'histoire familiale : plusieurs proches touchés par la maladie avant 65 ans. Si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers une consultation de génétique. Ces familles sont suivies dans le réseau du Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, le

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Alzheimer : l'étude ALZEVIT cherche 50 000 volontaires de 45 ans et plus, un simple prélèvement de salive à faire chez soi

En revanche, si votre père ou votre mère a déclaré la maladie après 65 ans, comme c'est le cas le plus fréquent, ces formes héréditaires ne correspondent pas à sa situation. Il s'agit alors de la forme courante de la maladie, qui obéit à d'autres règles. Il existe bien des formes de la maladie qui passent d'une génération à l'autre. Selon l'Inserm, la maladie d'Alzheimer est héréditaire dans, avec une apparition précoce, avant 65 ans et bien souvent autour de 45 ans. Le plus souvent, la cause est une mutation sur l'un de trois gènes, appelés APP, PSEN1 et PSEN2. Les médecins parlent de transmission « autosomique dominante » : il suffit qu'un parent porte la mutation pour pouvoir la transmettre à ses enfants.Le signal d'alerte se lit dans l'histoire familiale : plusieurs proches touchés par la maladie avant 65 ans. Si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers une. Ces familles sont suivies dans le réseau du Centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes, le CNR-MAJ En revanche, si votre père ou votre mère a déclaré la maladie après 65 ans, comme c'est le cas le plus fréquent, ces formes héréditaires ne correspondent pas à sa situation. Il s'agit alors de la forme courante de la maladie, qui obéit à d'autres règles.

Dans la forme courante, vos gènes ne décident pas tout



La génétique y joue un autre rôle, celui d'un terrain plus ou moins favorable. Le gène le plus étudié s'appelle APOE et existe en plusieurs versions. L'une d'elles, la variante APOE4, augmente le risque, mais elle n'est ni suffisante ni nécessaire : on peut la porter sans être malade, et être malade sans la porter.

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Connaître vos gènes ne vous dirait pas si vous serez malade un jour, puisque la variante APOE4 ne suffit pas à déclencher la maladie. Et ce que vous pouvez faire pour votre cerveau ne dépend pas de ce résultat. Dans la forme courante, qui apparaît en général après 65 ans, la maladie d'Alzheimer est multifactorielle. L'Inserm la décrit comme probablement liée à une combinaison de facteurs de risque génétiques, comportementaux et environnementaux, l'âge restant le principal. Il n'existe pas, dans cette forme, de gène dont la présence suffirait à déclencher la maladie chez l'enfant d'un malade.La génétique y joue un autre rôle, celui d'un terrain plus ou moins favorable. Le gène le plus étudié s'appelle APOE et existe en plusieurs versions. L'une d'elles, la variante APOE4, augmente le risque, mais elle n'est ni suffisante ni nécessaire : on peut la porter sans être malade, et être malade sans la porter.Connaître vos gènes ne vous dirait pas si vous serez malade un jour, puisque la variante APOE4 ne suffit pas à déclencher la maladie. Et ce que vous pouvez faire pour votre cerveau ne dépend pas de ce résultat.

Audition, tension, cholestérol : vos leviers d'action C'est la partie la plus encourageante du dossier. En 2024, la commission d'experts de la revue médicale The Lancet a estimé que 45 % des cas de démence pourraient être évités ou retardés en agissant sur 14 facteurs de risque. Or la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence. Une perte d'audition non corrigée, une tension trop élevée, un excès de « mauvais » cholestérol, le manque d'activité physique ou l'isolement social figurent dans cette liste.



Ces facteurs ne sont pas une liste de reproches. Personne ne choisit de perdre de l'audition, et accompagner un parent malade laisse peu de temps pour soi. Mais plusieurs de ces facteurs concernent le milieu de la vie et l'âge avancé, des périodes où nous pouvons encore agir avec notre médecin.



L'Inserm a aussi relayé en 2024 des travaux associant un meilleur mode de vie à un moindre risque de maladie d'Alzheimer, quelle que soit la prédisposition génétique. Nous détaillerons ces leviers un par un dans notre prochain article de la série.



Participer à la recherche, un geste à votre portée 50 000 volontaires. Les personnes de 45 ans et plus, résidant en France métropolitaine et affiliées à la sécurité sociale, peuvent



Concrètement, tout se fait à distance, gratuitement, et sans déplacement. Après un consentement signé en ligne, vous recevez chez vous un kit de prélèvement salivaire : un simple écouvillonnage dans la bouche, indolore. Votre ADN sert à déterminer votre génotype APOE, qui ne vous est pas communiqué par défaut : nous avons expliqué ce choix dans



Participer n'est donc pas un dépistage, et l'étude n'est pas conçue pour vous renseigner sur votre propre santé. C'est une contribution à la recherche : ce registre vise à mieux connaître la répartition des variantes du gène APOE dans la population et à ouvrir la voie à des stratégies de prévention personnalisées. Pour un enfant d'un malade d'Alzheimer qui se sent impuissant, c'est un geste concret, depuis chez soi, en



Et n'oubliez pas : avoir un parent malade augmente votre risque sans le transformer en destin, et une part importante de ce qui vient reste entre vos mains...



SeniorActu est partenaire média de l'étude ALZEVIT Mieux comprendre le rôle du gène APOE dans le vieillissement du cerveau, c'est l'objet de l'étude ALZEVIT, promue par la société Firalis. Elle veut constituer le premier registre national APOE en France, avec. Les personnes de, peuvent s'inscrire pour participer à l'étude Concrètement, tout se fait à distance, gratuitement, et sans déplacement. Après un consentement signé en ligne, vous recevez chez vous un kit de prélèvement salivaire : un simple écouvillonnage dans la bouche, indolore. Votre ADN sert à déterminer votre génotype APOE, qui ne vous est pas communiqué par défaut : nous avons expliqué ce choix dans notre article consacré au génotype Participer n'est donc pas un dépistage, et l'étude n'est pas conçue pour vous renseigner sur votre propre santé. C'est une contribution à la recherche : ce registre vise à mieux connaître la répartition des variantes du gène APOE dans la population et à ouvrir la voie à des stratégies de prévention personnalisées. Pour un enfant d'un malade d'Alzheimer qui se sent impuissant, c'est un geste concret, depuis chez soi, en rejoignant l'étude ALZEVIT Et n'oubliez pas : avoir un parent malade augmente votre risque sans le transformer en destin, et une part importante de ce qui vient reste entre vos mains...