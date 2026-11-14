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Obésité : votre IMC grimpe quand votre taille baisse avec l'âge, et une étude dans Nature confirme l'intérêt de mesurer votre tour de taille

Sur la balance, l'aiguille n'a pas bougé depuis des années, et pourtant votre IMC grimpe. Avec l'âge, votre taille baisse, et ce calcul qui divise le poids par la taille au carré vous rapproche de l'obésité sans un gramme de plus. Une vaste étude publiée cette semaine confirme que l'IMC, utilisé sans autre mesure, se trompe dans les deux sens, et qu'un simple mètre ruban aide à corriger le tir.

Par Fabrice Crozier | Publié le 14 Novembre 2026 à 09:38 | Mis à jour le 14 Novembre 2026 à 09:38



Les limites de l'IMC, confirmées par une étude dans Nature indice de masse corporelle vous range dans le surpoids, à partir de 30 dans l'obésité. Le calcul est simple, et c'est justement ce qui pose problème, car il ignore ce que pèsent vos muscles, vos os ou votre graisse. Un ancien rugbyman bien charpenté peut ainsi afficher un IMC élevé sans le moindre excès de graisse.



Une étude publiée le mercredi 11 novembre dans la revue Nature vient de chiffrer ce défaut à grande échelle. Ses auteurs ont analysé les données de plus de 844 000 adultes suivis dans quatre grandes cohortes, en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Espagne. Ils ont comparé le classement fondé uniquement sur l'IMC à une approche qui lui ajoute d'autres mesures du corps, comme le tour de taille, déjà proposée en 2025 par une commission internationale d'experts.

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Excès de graisse : deux erreurs de classement, dans les deux sens Première erreur, environ 2 % des personnes jugées obèses en se fondant uniquement sur l'IMC ne présentaient pas assez de graisse pour courir un risque accru de mortalité. « On observe un surdiagnostic d'obésité de 2 % », résume Francesco Rubino, chirurgien de l'obésité et auteur principal de l'étude. Ces personnes portent donc une étiquette que leur corps ne justifie pas.



À l'inverse, l'IMC passe à côté d'une obésité bien réelle chez des personnes classées en surpoids dont le tour de taille est élevé. Cette obésité cachée a été constatée chez environ 6 % des participants, avec des écarts allant de 5,2 % à 8,6 % d'une cohorte à l'autre. Rapportées à la population de grands pays, ces erreurs de classement peuvent concerner des dizaines de millions de personnes, estime Francesco Rubino.



L'étude apporte aussi un résultat plus rassurant. De 77 % à 91 % des participants qui présentaient au départ une obésité dite préclinique, c'est-à-dire un excès de graisse sans atteinte des organes, n'ont pas évolué vers une obésité clinique en 10 ans, suivant la cohorte.



Pourquoi votre IMC monte quand votre taille baisse Vous avez l'impression d'avoir perdu un centimètre ou deux ? Ce n'est pas une illusion, et je l'ignorais moi-même avant de préparer cet article : nous rapetissons bel et bien avec les années. Une étude américaine, qui a inclus de 1958 à 1993 plus de 2 000 hommes et femmes, a mesuré ce tassement. Entre 30 et 70 ans, les femmes perdent en moyenne 5 cm de taille, les hommes 3 cm, et à 80 ans l'écart atteint 8 cm chez les femmes et 5 cm chez les hommes. Ses auteurs en ont tiré la conséquence : à 70 ans, cette perte gonfle artificiellement l'IMC d'environ 1,6 point chez les femmes, et d'un peu moins de la moitié chez les hommes.



Or l'IMC divise le poids par le carré de la taille, si bien que quelques centimètres en moins suffisent à faire grimper le résultat, à poids égal. Prenons une femme de 75 kg qui mesurait 1,62 m à 30 ans, avec un IMC de 28,6, dans la case du surpoids. À 1,57 m, avec exactement le même poids, son IMC passe à 30,4 : la voilà classée obèse sans avoir pris un gramme.



Le tassement ne fait pas tout. Avec l'âge, le corps perd aussi du muscle, une fonte que les médecins appellent sarcopénie, et l'IMC ne distingue pas la masse musculaire de la graisse.



Obésité et dénutrition peuvent aller de pair



Le repère qui compte alors, c'est la perte de poids. Parmi ses critères, la HAS retient une perte de 5 % du poids en 1 mois, ou de 10 % en 6 mois. Pour une personne de 80 kg, cela représente 4 kilos en 1 mois, une baisse qu'il serait imprudent d'accueillir comme une bonne nouvelle quand elle n'a pas été voulue.

Un IMC élevé ne prouve pas non plus que vous mangez assez. La Haute Autorité de santé le rappelle dans ses recommandations sur la dénutrition des personnes de 70 ans et plus . Ses termes sont clairs : « obésité et dénutrition ne sont pas incompatibles et peuvent coexister chez une même personne. » Chez une personne obèse, l'IMC ne fait d'ailleurs plus partie des critères qui permettent de diagnostiquer une dénutrition.Le repère qui compte alors, c'est la perte de poids. Parmi ses critères, la HAS retient une perte de 5 % du poids en 1 mois, ou de 10 % en 6 mois. Pour une personne de 80 kg, cela représente 4 kilos en 1 mois, une baisse qu'il serait imprudent d'accueillir comme une bonne nouvelle quand elle n'a pas été voulue.

Votre tour de taille se mesure avec un simple mètre ruban Il suffit d'un mètre ruban de couturière. La mesure se prend debout, le ruban bien à l'horizontale, à mi-distance entre la dernière côte et le haut de l'os de la hanche, à la fin d'une expiration normale et sans rentrer le ventre. Le nombril, que l'on prend souvent comme repère, n'est pas le bon endroit.



Selon la Fédération française de cardiologie, le tour de taille ne devrait pas dépasser 80 cm chez les femmes et 94 cm chez les hommes. Au-delà, inutile de s'alarmer devant le miroir : cette mesure sert de point de départ pour en parler à votre médecin traitant, qui peut la rapprocher de votre IMC, de votre tension et de vos analyses.



Nous avons appris depuis longtemps à surveiller l'aiguille de la balance. Avec l'âge, elle ne raconte plus toute l'histoire, et la mesure lue sur le ruban, notée d'une année sur l'autre, complète enfin ce que l'IMC ne voit pas.