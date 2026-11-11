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Pieds froids et mains glacées : un médecin explique pourquoi nous sommes inégaux face au froid, et pourquoi votre vieux pull ne suffit plus

Sous la même couette, l'un dort les pieds froids pendant que l'autre repousse la couverture. Cette différence a des causes bien réelles, et un médecin de TF1 vient d'expliquer pourquoi nous sommes inégaux face au froid, en commençant par nos gènes. Avec l'âge, d'autres raisons s'ajoutent, et l'une d'elles mérite d'être connue, car votre corps peut se refroidir sans vous en avertir clairement.

Par Fabrice Crozier | Publié le 11 Novembre 2026 à 10:14 | mis à jour le 11 Novembre 2026 à 10:14



Inégaux face au froid : la première explication est génétique



Cette piste génétique avait été mesurée en 2021 par des chercheurs du Karolinska Institutet, en Suède, sur de jeunes hommes volontaires. Près d'une personne sur cinq ne fabrique pas l'alpha-actinine-3, une protéine des fibres musculaires rapides, à cause d'une mutation. Les muscles de ces personnes comptent davantage de fibres lentes, plus endurantes, et elles résistent mieux au froid. Plongés dans une eau à 14 °C, 69 % des volontaires privés de cette protéine sont allés au bout des deux heures d'exposition, contre 30 % chez ceux qui la possèdent. Ils frissonnaient moins et produisaient leur chaleur en raidissant légèrement leurs muscles, ce qui montre à quel point nos muscles servent de chauffage.

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Femmes et hommes ne ressentent pas le froid de la même manière Le sexe joue aussi, et c'est l'autre volet du sujet qui circule cette semaine. Une étude menée sur des souris a cherché pourquoi les femmes semblent mieux supporter la chaleur mais moins bien le froid que les hommes. Les chercheurs se sont intéressés aux capteurs de température logés dans la peau, ces récepteurs qui nous font percevoir le chaud et le froid. Chez les femelles, ces récepteurs réagissent un peu plus au froid et un peu moins à la chaleur.



Pour les chercheurs, la testostérone serait le facteur le plus déterminant de cet écart, sans l'effacer complètement. Une étude sur la souris ne se transpose pas telle quelle à l'être humain, mais elle rejoint une observation familière. Chez l'homme, le taux de testostérone baisse avec les années, et une maîtresse de conférences en physiologie en tirait déjà la conséquence dans la presse belge : moins de testostérone, c'est un capteur du froid moins freiné, donc un homme plus frileux en vieillissant. Si votre conjoint, qui supportait si bien l'hiver, réclame désormais un pull de plus, il n'exagère peut-être pas.



Plus frileux en vieillissant : ce que vos pieds glacés ne vous disent pas



C'est ici que se cache le piège. Vos pieds glacés vous signalent bien le froid, mais votre corps, lui, perçoit moins nettement une baisse de température générale. Voilà pourquoi les autorités sanitaires demandent une attention accrue envers les personnes âgées qui ne se plaignent pas du froid : ne pas se sentir gelé ne prouve pas que l'on ne se refroidit pas. Je trouve ce point essentiel, parce qu'il renverse l'idée reçue qui voudrait qu'il suffise d'écouter ses sensations.

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« Le premier qui allume le chauffage a perdu » : avant d'allumer le vôtre, sachez que l'État autorise 22 °C dans le logement d'une personne âgée Avec l'âge, la frilosité ne tient plus seulement à l'hérédité. L'Afssaps, l'agence du médicament devenue l'ANSM, en a résumé les causes en 2009 dans une mise au point sur les épisodes de grand froid : les personnes âgées sont plus vulnérables par diminution de leur métabolisme de base, de leur activité physique, de la réponse de leurs vaisseaux et de leur perception du froid. Concrètement, nous perdons du muscle en vieillissant, ce qu'on appelle la sarcopénie, alors que les frissons sont justement des contractions musculaires qui produisent de la chaleur. Notre peau s'affine, et le sang circule moins bien jusqu'aux doigts et aux orteils, qui se refroidissent les premiers.C'est ici que se cache le piège. Vos pieds glacés vous signalent bien le froid, mais votre corps, lui, perçoit moins nettement une baisse de température générale. Voilà pourquoi les autorités sanitaires demandent une attention accrue envers les personnes âgées qui ne se plaignent pas du froid : ne pas se sentir gelé ne prouve pas que l'on ne se refroidit pas. Je trouve ce point essentiel, parce qu'il renverse l'idée reçue qui voudrait qu'il suffise d'écouter ses sensations.

Quand vos pieds froids doivent vous faire consulter



Une thyroïde qui tourne au ralenti, l'hypothyroïdie, est une autre piste : elle se manifeste notamment par de la frilosité, de la fatigue et, cette fois, une prise de poids, et une prise de sang avec dosage de la TSH permet de la rechercher.



Certains médicaments peuvent aussi perturber la régulation de la température, comme les neuroleptiques ou les benzodiazépines, et votre médecin peut en tenir compte.



Au quotidien, les bons gestes sont simples. Comme le rappelle



Le soir venu, avant de vous glisser sous la couette avec vos pieds glacés, une bonne paire de chaussettes ou un bouillotte vous rendront plus de services que le petit verre réputé réchauffer... Être plus frileux à 70 ans qu'à 40 n'a donc rien d'anormal. En revanche, une sensibilité au froid qui augmente brutalement, ou de façon inhabituelle, mérite d'en parler à votre médecin, surtout si elle s'accompagne d'une grande fatigue, d'une perte de poids ou d'un essoufflement.Une thyroïde qui tourne au ralenti, l'hypothyroïdie, est une autre piste : elle se manifeste notamment par de la frilosité, de la fatigue et, cette fois, une prise de poids, et une prise de sang avec dosage de la TSH permet de la rechercher.Certains médicaments peuvent aussi perturber la régulation de la température, comme les neuroleptiques ou les benzodiazépines, et votre médecin peut en tenir compte.Au quotidien, les bons gestes sont simples. Comme le rappelle Santé publique France dans sa page consacrée aux enjeux de santé du grand froid , il faut couvrir en priorité les extrémités et la tête, là où les pertes de chaleur sont les plus importantes, sans surchauffer son logement. Et contrairement à une idée tenace, l'alcool ne réchauffe pas : il engourdit au contraire les signaux d'alerte du froid.Le soir venu, avant de vous glisser sous la couette avec vos pieds glacés, une bonne paire de chaussettes ou un bouillotte vous rendront plus de services que le petit verre réputé réchauffer...