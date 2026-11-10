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Le médicament amaigrissant de Lilly améliore l'apnée du sommeil en phase avancée : pourquoi votre masque de nuit garde sa place

Chaque soir, en France, des malades de l'apnée du sommeil ajustent leur masque avant d'éteindre la lumière, en se demandant si un comprimé pourra un jour faire le même travail. Lundi, la pilule amaigrissante de Lilly a apporté un nouvel élément de réponse, après un an d'essai chez des patients en surpoids ou obèses. Elle réduit nettement les pauses respiratoires nocturnes. Le détail des deux études invite pourtant à garder l'appareil branché.

Par Fabrice Crozier | Publié le 10 Novembre 2026 à 09:09 | mis à jour le 10 Novembre 2026 à 09:09



Ce que le médicament amaigrissant de Lilly a mesuré sur l'apnée du sommeil



Dans le premier essai, mené auprès de 363 participants sans traitement par pression positive, le comprimé a réduit l'indice d'apnée-hypopnée de 21,1 événements par heure et de 43,8 % en moyenne, à partir d'une moyenne de départ de 50,7. Sous placebo, la baisse n'a été que de 4,3 événements par heure. Au bout d'un an, 31,5 % des patients traités étaient parvenus à une forme légère de la maladie ou à une rémission. Pour mesurer le chemin parcouru, retenons qu'au départ leur respiration s'interrompait ou se réduisait une cinquantaine de fois par heure de sommeil.

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Votre masque à pression positive garde sa place 27,5 % en moyenne, à partir d'une moyenne de 57,6. Au terme de l'année, 19,6 % d'entre eux avaient atteint une forme légère ou une rémission. Le médicament a donc été testé en complément de l'appareil, même si celui-ci était mis de côté pendant les 7 jours précédant chaque enregistrement du sommeil, pour mesurer l'effet du comprimé sans le masque. Rien dans ces résultats ne permet pour autant de le présenter comme le remplaçant du masque.



Je comprends l'impatience de ceux qui supportent mal le tuyau et le souffle de la machine toute la nuit. L'1,8 million de patients seraient traités de cette façon. Ce dossier de l'Inserm souligne aussi la contrainte du masque porté toute la nuit, qui conduit une personne sur deux à abandonner l'appareil au bout de trois ans. C'est à ces patients-là, quand ils sont en surpoids, qu'un comprimé pourrait un jour rendre service, si les autorités de santé le valident pour cet usage.

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Apnée du sommeil : ce comprimé du soir testé sur 646 patients signe la fin programmée du masque CPAP Mais le second essai concerne de plus près ceux d'entre nous qui dorment déjà branchés à une machine. Ses 349 participants ont conservé leur traitement par pression positive pendant l'étude, et chez ceux qui prenaient le comprimé, les événements respiratoires ont baissé de 18,3 par heure et deen moyenne, à partir d'une moyenne de 57,6. Au terme de l'année, 19,6 % d'entre eux avaient atteint une forme légère ou une rémission. Le médicament a donc été testé en complément de l'appareil, même si celui-ci était mis de côté pendant les 7 jours précédant chaque enregistrement du sommeil, pour mesurer l'effet du comprimé sans le masque. Rien dans ces résultats ne permet pour autant de le présenter comme le remplaçant du masque.Je comprends l'impatience de ceux qui supportent mal le tuyau et le souffle de la machine toute la nuit. L' Inserm rappelle pourtant, dans son dossier mis à jour en mars 2024, que la ventilation en pression positive continue reste le traitement de référence de l'apnée du sommeil. En France,de patients seraient traités de cette façon. Ce dossier de l'Inserm souligne aussi la contrainte du masque porté toute la nuit, qui conduit une personne sur deux à abandonner l'appareil au bout de trois ans. C'est à ces patients-là, quand ils sont en surpoids, qu'un comprimé pourrait un jour rendre service, si les autorités de santé le valident pour cet usage.

Un poids qui baisse, une tension aussi, et des nausées D'ailleurs, l'essai a aussi suivi le poids et la tension des participants. Ils ont perdu en moyenne 11,5 % de leur poids dans le groupe sans appareil et 11,2 % dans l'autre, tandis que leur pression artérielle systolique baissait de 8,6 et 7,3 mmHg. Or l'Inserm explique qu'une réduction de 10 à 15 % du poids initial réduit nettement la sévérité des apnées du sommeil. Le comprimé a également diminué de 55,9 % et de 45,8 % la charge hypoxique, qui mesure la profondeur et la durée des baisses d'oxygène pendant le sommeil.



En revanche, le comprimé n'est pas sans contrepartie. Les effets indésirables les plus courants touchaient le système digestif, avec nausées, diarrhées, constipation et vomissements, d'intensité légère à modérée. Dans le groupe sans appareil, 12,2 % des patients sous Foundayo ont arrêté le traitement à cause de ces effets, contre 3,8 % sous placebo, et 6,8 % contre 0,6 % dans le groupe sous pression positive. Lilly précise que tous les chiffres de son communiqué reflètent les résultats si tous les participants avaient poursuivi le traitement pendant 52 semaines. Dans l'analyse principale publiée par le JAMA, la baisse est plus modeste pour le groupe sans appareil : 17,8 événements en moins par heure sous comprimé, contre 4,5 sous placebo.



En France, quand pourrez-vous en parler à votre médecin ?

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Pour l'apnée du sommeil, le calendrier est plus lointain encore. Lilly prévoit de soumettre ces résultats à l'autorité américaine du médicament d'ici la fin de l'année, pour les adultes en surpoids ou obèses atteints d'une forme modérée à sévère. En attendant, la maladie progresse avec l'âge, et le même dossier de l'Inserm estime qu'elle concerne 30,5 % des personnes de plus de 65 ans. Des ronflements, une somnolence dans la journée ou des arrêts respiratoires remarqués par votre conjoint justifient d'en parler à votre médecin, car le diagnostic passe par un enregistrement du sommeil, à domicile ou dans un centre spécialisé. D'ici là, le masque reste votre meilleur allié pour la nuit, et le comprimé de Lilly une piste à suivre de près. Sauf que Foundayo ne peut pas encore vous être prescrit en France. Le comprimé est autorisé contre l'obésité aux États-Unis, où il a été lancé en avril, et il l'est aussi au Royaume-Uni. Dans l'Union européenne, l'Agence européenne des médicaments a recommandé le 15 octobre 2026 de l'autoriser pour la gestion du poids et le traitement du diabète de type 2. La décision finale revient désormais à la Commission européenne.Pour l'apnée du sommeil, le calendrier est plus lointain encore. Lilly prévoit de soumettre ces résultats à l'autorité américaine du médicament d'ici la fin de l'année, pour les adultes en surpoids ou obèses atteints d'une forme modérée à sévère. En attendant, la maladie progresse avec l'âge, et le même dossier de l'Inserm estime qu'elle concerne 30,5 % des personnes de plus de 65 ans. Des ronflements, une somnolence dans la journée ou des arrêts respiratoires remarqués par votre conjoint justifient d'en parler à votre médecin, car le diagnostic passe par un enregistrement du sommeil, à domicile ou dans un centre spécialisé. D'ici là, le masque reste votre meilleur allié pour la nuit, et le comprimé de Lilly une piste à suivre de près.